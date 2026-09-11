Českému Trezoru unikly stovky tisíc osobních údajů uživatelů. Varuje před přívalem phishingu

Výrobce hardwarové kryptopeněženky Trezor, která spadá do portofolia české společnosti Satoshi Labs, vydal varování před bezpečnostním incidentem dotýkajícím se některých jeho zákazníků. Týká se služby Brevo, přes kterou Terzor rozesílá svůj newsletter.
Podle Trezoru byla tato služba napadena útočníky, kteří získali přístup k celkem 120 účtům svých zákazníků, včetně účtu Trezoru. Ten zahrnoval přes 347 tisíc e-mailových účtů, na které Trezor přes Brevo posílá newsletter.
Útočníci na dotyčné e-maily rozeslali phishngový e-mail s odkazem, na kterém se pokoušeli ze zákazníků vylákat jejich záložní kódy k peněženkám Trezor. Než firma odkaz znepřístupnila, což se podle Trezoru stalo asi za 20 minut, stihlo na odkaz kliknout asi 2500 klientů.
„Pokud jste jakýmkoli způsobem zadali svůj záložní kód, zejména prostřednictvím odkazu v tomto e-mailu, okamžitě převeďte své prostředky do nové peněženky,“ nabádá možné postižené Trezor s tím, že kontaktoval všechny uživatele uniklých e-mailů. Nikdy zákazníky nekontaktujeme s žádostí o zadání vašeho záložního kódu, připomíná také firma.
Systémy samotného Trezoru nebyly podle serveru Lupa.cz nijak kompromitovány, ujišťuje firma.
V polovině srpna měla firma bezpečnostní problém s jiným dodavatelem, logistickou firmou ShipMonk. Unikla jí kontaktní data (jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy) zákazníků, kterým hardwarové peněženky Trezor doručovala. Původně mělo jít asi o 13 tisíc klientů, začátkem září ale Trezor informoval, že ShipMonk přiznal i únik údajů ze starších dodávek z let 2019 až 2021. Šlo o dalších 67 tisíc kontaktů. Trezor v oznámení poznamenal, že jej ShipMonk v minulosti opakovaně ujišťoval, že tato data smazal.