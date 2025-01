Český projekt VHSky bude konkurovat YouTube. Diváci se při sledování videa stávají peery

Tvůrcům se nelíbil monopol YouTube a jeho přesycení reklamou. Vytvořili proto vlastí videoserver, který mu bude částečně konkurovat, spíše ale půjde o komunitní projekt.

Autoři Zdeněk Kreml a Jiří Eischmann využili vlastnictví domény VHSky.cz. Mnoho let mrtvé záznamové médium VHS (končí výroba, vychází Vetřelec) nyní zažívá mírnou renesanci a je tu šance, že si tuto zkratku spojí s videem i mladší generace. Případně to podle autorů lze číst i jako „VideoHosting Sky“.

„Z YouTube se stal takový monopol, že si může dovolit videa prošpikovat reklamami, aniž by se bál, že mu uživatelé utečou. Neutečou, protože nemají kam. Takže jsme se dopracovali do situace, kdy vám bez předplatného vyskakují reklamní bloky co dvě minuty, a když si dovolíte video posunout, dostanete reklamu klidně hned po dokončení té předchozí. A ještě jsou mezi nimi ve velkém počtu zjevně podvodné reklamy, které když nahlásíte, Google se vám vysměje, že nijak neporušují pravidla služby,“ píše Jiří Eischmann, softwarový inženýr z Red Hatu a jeden z autorů VHSky.cz.





YouTube je monopol, VHSky umožní monetizaci přes dobrovolné příspěvky

VHSky vychází z linuxového prostředí, proto nepřekvapí, že řada nahraných videí jsou přednášky o Linuxu. Ale obsah se již plní i jinými žánry. Za platformou PeerTube stojí francouzská nezisková organizace Framasoft, která se už 20 let zabývá svobodnou tvorbou.

PeerTube neobsahuje žádné reklamy a pod jedním účtem můžete mít více kanálů. Není zde monetarizace jako na YouTube, místo toho je u videí tlačítko pro dobrovolné příspěvky.

VHSky aktuálně podporují tři rozlišení: 480p (využitelné na mobilech), 1080p a 2160p. Přesunout celý kanál videí z YouTube na VHSky nejde, takže videa musí autoři nahrávat znovu ručně po jednom. Naopak export celého kanálu z VHSky jinam možný je.

Při sledování videí je zároveň streamujete

Každá instance funguje také jako torrent server. Diváci se při sledování videa stávají peery a sdílejí jej s ostatními diváky, což může snížit zátěž serveru. Na mobilech toto logicky aktivní není.

„Trochu jsme narazili na limity instance, protože když jsme tam nahráli naráz desítky videí, z nichž byla velká část ve 4K, trvalo skoro celý den, než je server překódoval do všech nastavených rozlišení. Co mě naopak příjemně překvapilo, jsou nároky na prostor. Nahráli jsme 105 videí, jejichž průměrná délka může být tak 40 minut a z nichž 55 bylo ve 4K, po překódování do třech zmíněných rozlišení ukousla z diskové kvóty 21 GB.“

Autoři zatím neumožňují automaticky nahrávat videa všem, musí váš kanál nejprve schválit. Ať už kvůli kapacitě diskového prostoru, ale také aby se vyhnuli spamu či konspiračnímu obsahu.

