Český Samorost 2 a skvělá survival hra jsou nyní zdarma pro každého. Na vyzvednutí máte týden

Dominik Dobrozenský
Dnes
Do 25. září je zdarma pro všechny dvojice nezávislých videoherních titulů – český Samorost 2 a multiplayerový survival Project Winter.

Epic Games opět rozdává hry zdarma a tentokrát potěší hlavně fanoušky nezávislé tvorby. Do nabídky se totiž dostala dvojice zajímavých titulů – český Samorost 2 a survivalovka Project Winter, která otestuje schopnosti přežití v divočině vás i vašich přátel. 

Zdarma, ale dlouho neotálejte

Obě hry si můžete vyzvednout zdarma v obchodě Epic Games Store, a to až do 25. 9. 2025 do 17:00. Není třeba stahovat launcher, vyzvednutí je možné přímo na webovém rozhraní.

Samorost 2 vypráví surrealistický příběh vesmírného trpaslíka, kterému zlomyslní mimozemšťané unesli psa. Trpaslík na cestě za záchranou svého mazlíčka zažije mnoho nečekaných situací, přičemž vše doprovází uklidňující hudba Tomáše „Floexe“ Dvořáka. Samorost 2 si na Steamu drží celkové hodnocení 88 %.

Project Winter vás naopak hodí do zasněžené, nehostinné divočiny, kde je klíčová spolupráce s ostatními spoluhráči. Důraz je kladen na sběr surovin, opravy a přežití. Mezi přeživšími jsou však i zrádci, kteří se snaží vše sabotovat a zabránit ostatním v úniku. Project Winter si na Steamu nese celkové hodnocení 87 %.

zdroj: Epic Games

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

