Český Samorost 2 a skvělá survival hra jsou nyní zdarma pro každého. Na vyzvednutí máte týden

Epic Games opět rozdává hry zdarma a tentokrát potěší hlavně fanoušky nezávislé tvorby. Do nabídky se totiž dostala dvojice zajímavých titulů – český Samorost 2 a survivalovka Project Winter, která otestuje schopnosti přežití v divočině vás i vašich přátel.
Zdarma, ale dlouho neotálejte
Obě hry si můžete vyzvednout zdarma v obchodě Epic Games Store, a to až do 25. 9. 2025 do 17:00. Není třeba stahovat launcher, vyzvednutí je možné přímo na webovém rozhraní.
Samorost 2 vypráví surrealistický příběh vesmírného trpaslíka, kterému zlomyslní mimozemšťané unesli psa. Trpaslík na cestě za záchranou svého mazlíčka zažije mnoho nečekaných situací, přičemž vše doprovází uklidňující hudba Tomáše „Floexe“ Dvořáka. Samorost 2 si na Steamu drží celkové hodnocení 88 %.
Project Winter vás naopak hodí do zasněžené, nehostinné divočiny, kde je klíčová spolupráce s ostatními spoluhráči. Důraz je kladen na sběr surovin, opravy a přežití. Mezi přeživšími jsou však i zrádci, kteří se snaží vše sabotovat a zabránit ostatním v úniku. Project Winter si na Steamu nese celkové hodnocení 87 %.
zdroj: Epic Games