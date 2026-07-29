Český výrobce elektroniky má nový chladič na procesor s digitálním displejem a cenou pod tisícovku

České EVOLVEO rozšiřuje nabídku počítačových komponent o nový vzduchový chladič QuietCool7. Ten kombinuje chladicí výkon pro procesory s TDP až 240 W a displej zobrazující aktuální informace o vytížení a teplotě procesoru.
Displej prozradí teplotu i otáčky
Chladič EVOLVEO QuietCool7 využívá 6mm poniklovaný heatpipe s přímým kontaktem s procesorem, který se stará o rozvod tepla. Proud vzduchu zajišťuje 120mm PWM ventilátor s HDB ložiskem a rozsahem 8OO až 2 200 RPM. Hlučnost by dle slov výrobce neměla přesáhnout 31,7 dB. V případě potřeby je možné chlazení podpořit zakoupením dalšího ventilátoru.
Společnost uvádí, že tento chladič zvládne procesory s TDP až 240 W a má tak být určený i do výkonných herních sestav. Největší pozornost však přitahuje LCD displej umístěný na horní straně. Ten dokáže zobrazovat aktuální teplotu procesoru či rychlost otáček ventilátoru.
Chladič podporuje procesory AMD na paticích AM4/AM5 a Intel s paticemi 115×/1200/1366/1700/1851. K dostání je na vybraných e-shopech za cenu 999 korun.
zdroj: TZ EVOLVEO