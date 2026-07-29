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Český výrobce elektroniky má nový chladič na procesor s digitálním displejem a cenou pod tisícovku

Dominik Dobrozenský
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Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7
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Nový chladič EVOLVEO QuietCool7 zvládne procesory s TDP až 240 W. Mimo to nabízí ARGB podsvícení a digitální displej pro sledování teplot.
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České EVOLVEO rozšiřuje nabídku počítačových komponent o nový vzduchový chladič QuietCool7. Ten kombinuje chladicí výkon pro procesory s TDP až 240 W a displej zobrazující aktuální informace o vytížení a teplotě procesoru.

Displej prozradí teplotu i otáčky

Chladič EVOLVEO QuietCool7 využívá 6mm poniklovaný heatpipe s přímým kontaktem s procesorem, který se stará o rozvod tepla. Proud vzduchu zajišťuje 120mm PWM ventilátor s HDB ložiskem a rozsahem 8OO až 2 200 RPM. Hlučnost by dle slov výrobce neměla přesáhnout 31,7 dB. V případě potřeby je možné chlazení podpořit zakoupením dalšího ventilátoru.

Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7

Chladič s displejem EVOLVEO QuietCool7

Autor: EVOLVEO

Společnost uvádí, že tento chladič zvládne procesory s TDP až 240 W a má tak být určený i do výkonných herních sestav. Největší pozornost však přitahuje LCD displej umístěný na horní straně. Ten dokáže zobrazovat aktuální teplotu procesoru či rychlost otáček ventilátoru.

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Chladič podporuje procesory AMD na paticích AM4/AM5 a Intel s paticemi 115×/1200/1366/1700/1851. K dostání je na vybraných e-shopech za cenu 999 korun.

zdroj: TZ EVOLVEO

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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