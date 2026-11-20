GTA VI je venku a přestože češtinu zatím oficiálně nenabízí, hru si minimálně s českými titulky můžete užít. Slouží k tomu open-source aplikace PlayCaption, která rozpozná anglický text z obrazu hry a automaticky jej překryje českým překladem.
Jailbreak konzole ani zásah do samotné hry není třeba, stačí jen kompatibilní televize s Android TV nebo Google TV (například Sony, TCL, Philips a další). Překlad je možný také pro Samsung televize se systémem Tizen a LG s webOS, kde je zapotřebí další nastavení a Android telefon či tablet.
Jak nastavit české titulky přes PlayCaption
- Na GitHubu PlayCaption v sekci Releases stáhněte nejnovější instalační APK soubor. Název se může měnit, v době psaní návodu je to PlayCaption-0.22.apk.
- Aplikaci nainstalujte do vaší Android TV nebo Google TV, a to buď skrze prohlížeč, nebo instalační APK soubor přenesením do paměti televize přes USB flash disk (bude zapotřebí povolit instalaci z neznámých zdrojů).
- V PlayCaption zvolte češtinu a konzoli, na které hrajete.
- Podle pokynů na obrazovce připojte konzoli přes vzdálené hraní. U PlayStationu je využívána knihovna Chiaki, u Xboxu komunitní vzdálené streamování.
- Až se připojení podaří, zapněte v PlayCaption zobrazování překladu a v nastavení GTA VI mějte zapnuté anglické titulky.
Pokud jste udělali všechny kroky správně, bude aplikace rozpoznávat text a automaticky přes HDMI posílat český překlad bez ztráty obrazové kvality hry.
Trochu těžší to mají lidé se Samsung televizemi se systémem Tizen, kteří musejí obejít přísnější zabezpečení. Pro ně připravil podrobný návod Michael Šubák z webu estranger.eu. Pro televize LG se systémem webOS je zapotřebí dalšího zařízení s Androidem a samotná funkčnost je pak experimentální. Návod na zprovoznění najdete zde:
Překlad není dokonalý, ale funguje
Počítejte s tím, že PlayCaption je beta a jak samotní autoři varují, není zárukou dokonalého překladu. Ten může být lehce opožděný, jelikož při online překladu se rozpoznaný text odesílá neoficiální překladové službě Googlu, kterou autoři nemají pod kontrolou. K dispozici je lokální překlad, který však vyžaduje stažení jazykového modelu.
Aplikace je zdarma pod licencí GNU AGPLv3. Jde o nezávislý projekt bez oficiální podpory Sony, Rockstaru nebo Microsoftu. Přesto může být zajímavou volbou pro ty, kteří si chtějí zahrát GTA VI v mateřském jazyce a nechtějí čekat na oficiální překlad.