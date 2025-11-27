Cnews.cz  »  Internet  »  Chat Control 2.0 prošel Radou EU. Povinné skenování zpráv nebude, část soukromí ale přesto zmizí

Chat Control 2.0 prošel Radou EU. Povinné skenování zpráv nebude, část soukromí ale přesto zmizí

Dominik Dobrozenský
Dnes
Chat Control prošel Radou EU Autor: iluistrator / Shutterstock
Chat Control prošel Radou EU
Česko podruhé hlasovalo proti kontroverznímu Chat Control 2.0, návrh přesto prošel a nyní míří do Evropského parlamentu, kde se bude rozhodovat o jeho finální podobě.

Kontroverzní zákon zvaný jako Chat Control 2.0 prošel po dlouhých vyjednáváních Radou Evropské unie. Jeho hlavním cílem je posílit ochranu dětí na internetu a bojovat proti šíření dětské pornografie. Přestože od původního návrhu doznal řady změn a změkčení, určitou ztrátu soukromí pro uživatele zcela nevylučuje.

Návrh prošel schvalovacím procesem a nyní poputuje k vyjednávání s Evropským parlamentem. Finální podobu budou společně řešit zástupci Evropské komise, Rady EU a Evropský parlament.

Co je tzv. Chat Control 2.0

Chat Control známý též pod zkratkou CSAM je souhrn nařízení, která mají za cíl zabránit šíření materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí na území Evropské unie. Původní verze počítala s tím, že poskytovatelé online služeb budou muset na pokyn úřadů či soudů povinně skenovat soukromé konverzace, a to i ty chráněné end-to-end šifrováním.

Právě tento zásah do soukromí vyvolal ostrou kritiku a bouřlivou debatu mezi zastánci a odpůrci. Nová podoba Chat Controlu tento požadavek ruší, na druhou stranu nařizuje vznik vnitrostátních orgánů, které budou mít v případě podezření pravomoc nařídit poskytovatelům online služeb (jako je Messenger, WhatsApp, Telegram aj.) zablokovat přístup k podezřelému obsahu. Pokud firmy neuposlechnou, hrozí jim vysoké sankce.

Příslušené orgány budou rizika posuzovat a rozdělovat do tří kategorií – nízká, střední a vysoká. Podle toho pak budou tlačit na poskytovatele online služeb, aby zavedli odpovídající opatření. Mezi ně může například patřit možnost uživatelsky nahlásit nezákonný obsah, omezit viditelnost osobních údajů, sběr statistických dat nebo nastavení, kdo vás může kontaktovat.

Česká republika byla ve všech případech hlasování proti, rozhodující bylo však Německo, které nakonec Chat Control posvětilo.

„Dánské předsednictví si po dlouhých jednáních prosadilo kompromisní verzi návrhu, která se sice tváří jako méně invazivní, ve skutečnosti ale otevírá cestu k tomu, před čím dlouhodobě varujeme: k plošnému skenování našich soukromých konverzací,“ říká k návrhu europoslankyně za české Piráty Markéta Gregorová a dodává

„Návrh počítá s ‚dobrovolnou‘ možností poskytovatelů online služeb skenovat komunikaci, čímž významně naruší soukromí všech uživatelů. A to bez ohledu na to, zda jsou podezřelí z šíření nevhodného obsahu či nikoliv. Dalším problémem je zákaz aplikací dětem, které pro ně mohou teoreticky představovat riziko obtěžování – což by zahrnovalo sociální sítě ale i třeba WhatsApp nebo videohry. To by obchody s aplikacemi musely provádět ověřováním věku, což nejde udělat jinak, než verifikovat absolutně všechny uživatele dotčených sítí a aplikací, a to například nahráním dokladu totožnosti. To by byl konec anonymity na internetu, což nemůžeme dopustit,“

zdroj: Rada Evropské unie

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

GraphneOS + Threema + VPN bude pravděpodobně okamžitá pozvánka na výslech k orgánům s možným vězením, když jim nedám hesla? První kroky k tomu, aby to tu začalo vypadat jako v Číně nebo Rusku.
AndrewNotime

