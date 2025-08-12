Cnews.cz  »  Internet  »  Chat GPT-5 je tady: Revoluce, nebo jen přehnaná očekávání?

Chat GPT-5 je tady: Revoluce, nebo jen přehnaná očekávání?

Lenka Vojtechová
Dnes
ChatGPT5 Autor: Rokas Tenys / Shutterstock
ChatGPT-5 oficiálně představen
OpenAI představila dlouho očekávanou novou verzi svého jazykového modelu GPT-5. Novinka láká na výrazně lepší schopnosti v programování a větší spolehlivost, první reakce uživatelů jsou však smíšené.

Silnější v kódu, ale s menší kreativitou

Největší pochvalu sklízí GPT-5 za své pokročilé schopnosti v oblasti programování. Podle prvních recenzí zvládá na základě jednoduchého příkazu vytvářet celé aplikace, navrhovat webové stránky a efektivně ladit chyby. Spolu s vylepšenou logikou se tak stává mocným nástrojem pro vývojáře.

Na druhou stranu se objevuje kritika, že model působí méně kreativně a jeho styl je „plochý“. Ačkoliv OpenAI přidalo čtyři nové osobnosti (cynik, robot, posluchač a nerd) pro úpravu tónu konverzace, někteří uživatelé si stěžují na ztrátu osobitosti a expresivity, kterou měly předchozí verze.

Hlavní novinky v Chat GPT-5 ve zkratce:

  • Lepší programátor: Zvládá vytvářet aplikace „na jeden povel“ a efektivně ladit kód.

  • Nové osobnosti: Tón odpovědí lze přizpůsobit výběrem ze čtyř stylů (např. cynik, robot).

  • Větší spolehlivost: Přináší rychlejší a logičtější odpovědi s menším počtem chyb a „halucinací“.

  • Multimodální funkce: Kromě textu nově zpracovává i obrázky, zvuk a video.

  • Obrovská paměť: Disponuje kontextovým oknem až 256 000 tokenů, což mu umožňuje pamatovat si a pracovat s velmi dlouhými konverzacemi a dokumenty.

Chat GPT-5 a nové typy osobností

Chat GPT-5 představil nové typy osobností

Autor: Cnews (Lenka Vojtechová)

Spíše evoluce než revoluční skok

Většina odborníků se shoduje, že GPT-5 nepředstavuje dramatický zlom, ale spíše solidní evoluční krok. Někteří uživatelé byli frustrováni počátečními technickými chybami nebo zrušením možnosti používat starší modely, jako byl populární GPT-4o.

CIF25

Zatímco nové funkce jsou působivé, zaznívají i hlasy varující před přehnaným marketingem. Jak trefně shrnul jeden z uživatelů na síti Reddit: „Je to spíš nový iPhone než světotvorná revoluce.“

zdroj: OpenAI

