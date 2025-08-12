Chat GPT-5 je tady: Revoluce, nebo jen přehnaná očekávání?

Silnější v kódu, ale s menší kreativitou
Největší pochvalu sklízí GPT-5 za své pokročilé schopnosti v oblasti programování. Podle prvních recenzí zvládá na základě jednoduchého příkazu vytvářet celé aplikace, navrhovat webové stránky a efektivně ladit chyby. Spolu s vylepšenou logikou se tak stává mocným nástrojem pro vývojáře.
Na druhou stranu se objevuje kritika, že model působí méně kreativně a jeho styl je „plochý“. Ačkoliv OpenAI přidalo čtyři nové osobnosti (cynik, robot, posluchač a nerd) pro úpravu tónu konverzace, někteří uživatelé si stěžují na ztrátu osobitosti a expresivity, kterou měly předchozí verze.
Hlavní novinky v Chat GPT-5 ve zkratce:
-
Lepší programátor: Zvládá vytvářet aplikace „na jeden povel“ a efektivně ladit kód.
-
Nové osobnosti: Tón odpovědí lze přizpůsobit výběrem ze čtyř stylů (např. cynik, robot).
-
Větší spolehlivost: Přináší rychlejší a logičtější odpovědi s menším počtem chyb a „halucinací“.
-
Multimodální funkce: Kromě textu nově zpracovává i obrázky, zvuk a video.
-
Obrovská paměť: Disponuje kontextovým oknem až 256 000 tokenů, což mu umožňuje pamatovat si a pracovat s velmi dlouhými konverzacemi a dokumenty.
Spíše evoluce než revoluční skok
Většina odborníků se shoduje, že GPT-5 nepředstavuje dramatický zlom, ale spíše solidní evoluční krok. Někteří uživatelé byli frustrováni počátečními technickými chybami nebo zrušením možnosti používat starší modely, jako byl populární GPT-4o.
Zatímco nové funkce jsou působivé, zaznívají i hlasy varující před přehnaným marketingem. Jak trefně shrnul jeden z uživatelů na síti Reddit: „Je to spíš nový iPhone než světotvorná revoluce.“
zdroj: OpenAI