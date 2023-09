Chromebooky budou mít delší životnost. Google slíbil 10 let aktualizací, byť jen pro novější modely

Chromebooky jako levná alternativa lowendových standardních notebooků si získaly jistou popularitu a také významnou pozici třeba ve školství. Tyto přístroje ale mají jednu nevýhodu. Na rozdíl od standardních PC na ně nemůžete instalovat jakýkoli jiný OS – jde to jen přes tzv. vývojářský režim. A máte problém, že Google po čase přestává podporovat jejich operační systém. Situace se teď ale má trochu zlepšit – Google jim teď totiž přislíbil delší aktualizace.

Problém s Chromebooky na konci podpory není dán jen její konkrétní délkou. Prodejci často pokračují v prodeji i už dost starých modelů dlouho po vydání. A potíž je v tom, že podpora nezačíná ve chvíli, kdy zařízení koupíte, ale ve chvíli, kdy je certifikováno Googlem (tedy ještě chvíli před reálným startem prodeje). Doteď byla podpora osm let, což se počítalo od tohoto data. V případě starých modelů, které se nepodařilo rozprodat „zamlada“, se tak zákazníkům může stát, že pořídí zařízení, které bude aktualizace mít už jen třeba poloviční, nebo v extrémních případech ještě kratší dobu.

Google neříká, že by tím reagoval na kritiku, která se i s poukazem na takové případy nedávno objevila, ale nyní firma oznámila, že délku podpory prodlužuje na 10 let, po něž budou Chromebooky dostávat automatické aktualizace. Toto by měla být celá délka podpory, po ní by již neměla následovat žádná rozšířená podpora nebo legacy fáze, kdy již nepřicházejí funkční aktualizace, ale bezpečnostní záplaty ano.





Tato změna k lepšímu se má podle blogpostu, kde byla oznámena, týkat jen novějších zařízení platformy ChromeOS, která vyšla v roce 2021 nebo později. Oněm stařičkým Chromebookům, které jsou na pultech o několik let déle, než by měly být, to tedy nemusí pomoct.

Google ale zmiňuje, že uživatelé se staršími zařízeními budou mít možnost delší aktualizace „zapnout“. Není úplně jasné, co se tím myslí. Pokud se do tohoto 10letého režimu podpory jde nějak přihlásit i ze starších zařízení (což budeme doufat, že je pravda), není jasné, proč ho prostě Google neaktivuje plošně právě skrze systémové aktualizace. Je možné, že Google nechce starší modely moc propagovat a cílem tohoto opatrného vyjádření je podpořit prodeje těch novějších.

ChromeOS Autor: Depositphotos

Platforma s nejdelší podporou?

Google říká, že takto dlouhou podporu nemůže nabídnout žádný další operační systém. Nezdá se to úplně trefné. Typické vydání Windows totiž typicky má desetiletou podporou také. Je sice pravda, že jen prvních pět jsou součástí i aktualizace funkcí a dalších pět let (tzv. prodloužená podpora) jen bezpečnostní aktualizace, ale toto je obvykle víc než dostatečné. A nejdůležitější detail je, že počítače PC a Microsoft obvykle umožňuje i po skončení tohoto období oficiálně nebo neoficiálně nainstalovat novější verzi systému, která pak přidá další roky aktualizací. V poslední době je dokonce tento upgrade zadarmo.

Naproti tomu, po skončení podpory ChromeOS na Chromebooku žádný takový upgrade na další stále podporovanou verzi neexistuje. Jediná možnost je změnit zcela OS a přejít na nějakou distribuci Linuxu (což je jinak možnost i u PC s Windows). Problém je, že Chromebooky mají zamčený firmware, s nímž nelze běžně nainstalovat jiný OS než oficiální ChromeOS. Abyste tedy takový starý Chromebook mohli používat dál, musíte na něm aktivovat vývojářský režim a provozovat zařízení trvale v něm. To ale provází „opruzování“, například prodleva při bootu (firmware ukazuje varování, že byly vypnuté bezpečnostní funkce), nebo nutnost vždy při bootu mačkat ctrl+D. Je zde také riziko ztráty dat na notebooku, protože při aktivaci vývojářského režimu i při deaktivaci je smazán disk – a deaktivace se provádí pouze stisknutím mezerníku během bootování – pokud tedy nejste opatrní nebo do ruky váš notebook dostane někdo hodně zlý, stačí jedno neopatrné stisknutí a jdete hledat svou poslední zálohu (toto je asi nejděsivější – a nejspíš záměrný – klacek, kterým vám Google míří pod nohy).

Je to trochu paradox: když do PC přišel Secure Boot, stále se bilo na poplach, že Microsoft chce zamezit tomu, abyste mohli používat jiný operační systém. Kromě ARM tabletů to ale MS nikdy neudělal a paradoxně nejblíž této dystopii se dostanete s Googlem u Chromebooků (nebo mobilními telefony s iOS, ale to už je jiná oblast výpočetní či spotřební elektroniky).

Delší životnost bude prakticky užitečná i o něco šetrnější k životnímu prostředí

Bez ohledu na toto je ale dobře, že ty dva roky byly k podpoře přidány. Dnešní PC (a Chromebooky mají hardware jako PC, byť firmware je činí nekompatibilními) jsou typicky schopná uživateli sloužit deset let i více, pokud se na nich něco neporouchá. Sami jste nejspíš už nějaký více než desetiletý a stále funkční počítač viděli. Tudíž v mnohých případech toto dovolí, aby zařízení sloužila déle, než zamíří do červeného kontejneru (nebo k někomu, kdo na nich bude provozovat Linux v onom vývojářském režimu – což ale asi bude menšina kusů). O něco málo méně elektroodpadu bude vždy dobrá věc, byť půjde jen o určité omezené zmírnění tohoto globálního problému.

