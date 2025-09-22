Cnews.cz  »  Hardware  »  Čínské GPU Loongson dosáhne výkon devět let starého základního Radeonu. Další ale míří o dost výš

Čínské GPU Loongson dosáhne výkon devět let starého základního Radeonu. Další ale míří o dost výš

Jan Olšan
Dnes
Procesor Loongson Autor: Loongson
Procesor Loongson
Grafika Loongson 9A1000 asi nebude o moc víc než kartou sloužící pro základní připojení monitoru, ale Loongson 9A2000 už prý má sahat po výkonu GeForce RTX 2080.

O tom, kolik pokusů o vlastní GPU se teď v komunistické Číně podnikání, tu občas vtipkujeme, ale ať už kvalita dopadá jakkoliv, minimálně snaha je. Další z pokusů se teď přiblížil realitě. Vlastní grafické karty chystá firma Loongson stojící za stejnojmennými CPU. Její grafika se jmenuje LS9A1000 (či jen 9A1000) a teď o ní máme první podrobnosti. A také o dalších plánech firmy, které asi budou důležitější než tento první model.

Loongson 9A1000

To, že firma se také rozhodla vyzkoušet vývoj vlastního GPU, bylo známo již před dvěma lety. Loongson oznámil, že vývoj tohoto prvního GPU byl dokončen a u čipu se podařilo provést tzv. tape-out, tedy poslední krok před samotnou výrobou křemíku v továrnách. Jde v podstatě o konec „virtuální“ práce na návrhu čipu a odeslání výsledného designu do továrny (název je prý odvozen od toho, že kdysi data opouštěla (out) firmu na vysokokapacitní pásce). Po tape-outu obvykle trvá zhruba rok nebo rok a něco, než může produkt být vydán.

Stojí za pozornost, že v roce 2023 očekávala firma Loongson tape-out ve třetím kvartálu 2024, takže vývoj se o rok protáhl, Je možné, že původní návrh čipu potřeboval přepracování.

9A1000 bude podporovat grafická API OpenGL 4.0 a OpenGL ES 3.2. Dle schématu se zdá, že obsahuje osm výpočetních jader na jednotku, ale nevíme, kolik je v každé shaderů (pokud by to bylo 64 na jednotku jako u architektur AMD, bavíme se o 512 shaderech). Bude také akcelerovat AI, kde výrobce slibuje výpočetní výkon 40 TOPS. To ovšem na samostatnou grafiku není moc. Grafický výkon by ale prý měl být jen někde na úrovni Radeonu RX 550, což byl levný model GPU AMD Polaris z roku 2017 – nic, co by bylo relevantní dnes.

Architektura je zřejmé odvozena nebo rozvinuta od integrované grafiky LG200, kterou Loongson používá u procesorů Loongson LS2K3000. Proti ní má samostatná verze zdá se mít dvakrát více jednotek, jinde Loongson uvádí, že je 5× výkonnější (to je ale možná údaj pro výkon v akceleraci AI, zatímco běžný grafický výkon je dvojnásobný – je to na základě strojového překladu z čínštiny, v kterém mohou být chyby).

Firma uvádí, že se jí povedlo proti integrované verzi zlepšit hustotu tranzistorů – výpočetní jednotky mají o 20 % menší plochu křemíku, ale zvládají o 25 % vyšší frekvenci. Tato vylepšená verze architektury má také lepší funkce pro úsporu energie v klidu a nízké zátěži – klidová spotřeba se údajně snížila o 70 %.

Grafika Glenfly Arise GT10C0

Grafika Glenfly Arise GT10C0. Další čínské GPU poskytující jen základní funkcionalitu a multimediální funkce bez ambice poskytnout vysoký grafický a herní výkon

Autor: Glenfly

Chystají se výkonnější následníci

Grafika 9A1000 bude tedy jen základním zobrazováním adaptérem, který nemá nemá ambice na herním trhu. K tomu by ale teoreticky mohly dospět další výkonnější GPU, které Loongson chystá.

Další model 9A2000 údajně bude desetkrát rychlejší než 9A1000, což by údajně mohlo stačit na o dost použitelnější výkon až někde u GeForce RTX 2080. Loongson už zmínil i plány na další čip označený 9A3000, ale k tomu více detailů není.

Čínská počítačová nezávislost: Loongson vydává čipletové procesory s 64 jádry Přečtěte si také:

Čínská počítačová nezávislost: Loongson vydává čipletové procesory s 64 jádry

Nicméně hrubý výkon nemusí stačit, pokud nebude Loongson mít ovladače aspoň na úrovni těch od Intelu, moc si na něm nezahrajete. Grafický softwarový ekosystém je ještě větší bariérou pro vstup nových výrobců na grafický trh než samotný hardware, takže šance nejsou velké.

zabbix_tip

Pravda, karta 9A1000 může svou niku na trhu mít i v roli pouze základní grafiky pro připojení monitoru k počítačům, jejichž CPU nemá integrované GPU. Potíž je v tom, že levných karet, co toto dokážou, je už dostatek a i v Číně se o ně pokouší vícero konkurentů. Ne pro všechny tedy asi bude na trhu místo.

Další projekty čínských GPU, o kterých jsme v minulosti psali:

Čína už má svoje vlastní GPU. Vznikla pro letadla, nová generace se má blížit GTX 1080 Přečtěte si také:

Čína už má svoje vlastní GPU. Vznikla pro letadla, nová generace se má blížit GTX 1080

Čínská samostatná GPU Jingjia JM9 se blíží. Čip s HBM2 a výkonem GTX 1080 měl tapeout Přečtěte si také:

Čínská samostatná GPU Jingjia JM9 se blíží. Čip s HBM2 a výkonem GTX 1080 měl tapeout

Čínská samostatná GPU Innosilicon Fantasy One odhalená: herní karty pro desktop i pro servery Přečtěte si také:

Čínská samostatná GPU Innosilicon Fantasy One odhalená: herní karty pro desktop i pro servery

Kompletně čínské samostatné GPU Glenfly Arise oficiálně odhaleno, do páru k čínským CPU Přečtěte si také:

Kompletně čínské samostatné GPU Glenfly Arise oficiálně odhaleno, do páru k čínským CPU

Vlastní čínské GPU? Je jich hned několik, grafika Moore Threads MTT S10 už je v e-shopech Přečtěte si také:

Vlastní čínské GPU? Je jich hned několik, grafika Moore Threads MTT S10 už je v e-shopech

Nová čínská grafická karta MTT S80: první PCIe 5.0 GPU a konkurence GeForce RTX 3060 Ti? Přečtěte si také:

Nová čínská grafická karta MTT S80: první PCIe 5.0 GPU a konkurence GeForce RTX 3060 Ti?

Zase další čínská grafika. Zhihui má lokálně vyráběné GPU s výkonem GeForce GTX 1650 (teoreticky) Přečtěte si také:

Zase další čínská grafika. Zhihui má lokálně vyráběné GPU s výkonem GeForce GTX 1650 (teoreticky)

Příval čínských GPU pokračuje. MetaX chystá výpočetní i herní grafiky vyvinuté inženýry z AMD Přečtěte si také:

Příval čínských GPU pokračuje. MetaX chystá výpočetní i herní grafiky vyvinuté inženýry z AMD

„Zázračná“ čínská grafická karta: Lisuan 7G připomíná moderní GeForce a Radeony, bude to první průlom na trh? Přečtěte si také:

„Zázračná“ čínská grafická karta: Lisuan 7G připomíná moderní GeForce a Radeony, bude to první průlom na trh?

Čína chce eliminovat HDMI, DisplayPort a Thrunderbolt. Její GPMI chce být rychlejší a používat USB-C Přečtěte si také:

Čína chce eliminovat HDMI, DisplayPort a Thrunderbolt. Její GPMI chce být rychlejší a používat USB-C

Zdroje: ITHome, Tom’s Hardware

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

