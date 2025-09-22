Čínské GPU Loongson dosáhne výkon devět let starého základního Radeonu. Další ale míří o dost výš

O tom, kolik pokusů o vlastní GPU se teď v komunistické Číně podnikání, tu občas vtipkujeme, ale ať už kvalita dopadá jakkoliv, minimálně snaha je. Další z pokusů se teď přiblížil realitě. Vlastní grafické karty chystá firma Loongson stojící za stejnojmennými CPU. Její grafika se jmenuje LS9A1000 (či jen 9A1000) a teď o ní máme první podrobnosti. A také o dalších plánech firmy, které asi budou důležitější než tento první model.
Loongson 9A1000
To, že firma se také rozhodla vyzkoušet vývoj vlastního GPU, bylo známo již před dvěma lety. Loongson oznámil, že vývoj tohoto prvního GPU byl dokončen a u čipu se podařilo provést tzv. tape-out, tedy poslední krok před samotnou výrobou křemíku v továrnách. Jde v podstatě o konec „virtuální“ práce na návrhu čipu a odeslání výsledného designu do továrny (název je prý odvozen od toho, že kdysi data opouštěla (out) firmu na vysokokapacitní pásce). Po tape-outu obvykle trvá zhruba rok nebo rok a něco, než může produkt být vydán.
Stojí za pozornost, že v roce 2023 očekávala firma Loongson tape-out ve třetím kvartálu 2024, takže vývoj se o rok protáhl, Je možné, že původní návrh čipu potřeboval přepracování.
9A1000 bude podporovat grafická API OpenGL 4.0 a OpenGL ES 3.2. Dle schématu se zdá, že obsahuje osm výpočetních jader na jednotku, ale nevíme, kolik je v každé shaderů (pokud by to bylo 64 na jednotku jako u architektur AMD, bavíme se o 512 shaderech). Bude také akcelerovat AI, kde výrobce slibuje výpočetní výkon 40 TOPS. To ovšem na samostatnou grafiku není moc. Grafický výkon by ale prý měl být jen někde na úrovni Radeonu RX 550, což byl levný model GPU AMD Polaris z roku 2017 – nic, co by bylo relevantní dnes.
Architektura je zřejmé odvozena nebo rozvinuta od integrované grafiky LG200, kterou Loongson používá u procesorů Loongson LS2K3000. Proti ní má samostatná verze zdá se mít dvakrát více jednotek, jinde Loongson uvádí, že je 5× výkonnější (to je ale možná údaj pro výkon v akceleraci AI, zatímco běžný grafický výkon je dvojnásobný – je to na základě strojového překladu z čínštiny, v kterém mohou být chyby).
Firma uvádí, že se jí povedlo proti integrované verzi zlepšit hustotu tranzistorů – výpočetní jednotky mají o 20 % menší plochu křemíku, ale zvládají o 25 % vyšší frekvenci. Tato vylepšená verze architektury má také lepší funkce pro úsporu energie v klidu a nízké zátěži – klidová spotřeba se údajně snížila o 70 %.
Grafika Glenfly Arise GT10C0. Další čínské GPU poskytující jen základní funkcionalitu a multimediální funkce bez ambice poskytnout vysoký grafický a herní výkon
Chystají se výkonnější následníci
Grafika 9A1000 bude tedy jen základním zobrazováním adaptérem, který nemá nemá ambice na herním trhu. K tomu by ale teoreticky mohly dospět další výkonnější GPU, které Loongson chystá.
Další model 9A2000 údajně bude desetkrát rychlejší než 9A1000, což by údajně mohlo stačit na o dost použitelnější výkon až někde u GeForce RTX 2080. Loongson už zmínil i plány na další čip označený 9A3000, ale k tomu více detailů není.
Nicméně hrubý výkon nemusí stačit, pokud nebude Loongson mít ovladače aspoň na úrovni těch od Intelu, moc si na něm nezahrajete. Grafický softwarový ekosystém je ještě větší bariérou pro vstup nových výrobců na grafický trh než samotný hardware, takže šance nejsou velké.
Pravda, karta 9A1000 může svou niku na trhu mít i v roli pouze základní grafiky pro připojení monitoru k počítačům, jejichž CPU nemá integrované GPU. Potíž je v tom, že levných karet, co toto dokážou, je už dostatek a i v Číně se o ně pokouší vícero konkurentů. Ne pro všechny tedy asi bude na trhu místo.
Další projekty čínských GPU, o kterých jsme v minulosti psali:
Zdroje: ITHome, Tom’s Hardware