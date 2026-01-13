Cnews.cz  »  Byznys  »  Cla nefungují, přichází regulace. EU ve snaze zkrotit čínské elektromobilky začne řídit ceny dovezených aut

Dnes
BYD Seal Autor: BYD
BYD Seal, který je dostupný i na českém trhu
Evropská komise chce určovat minimální cenu pro každý dovezený elektromobil z Číny. Mělo by jít kompromis mezi vysokými cly a liberálnějším přístupem.

Čínská nadvláda v kategorii plně elektrických vozů je nezpochybnitelným faktem a hrozbou pro evropský a americký automobilový průmysl. BYD nahradilo Teslu coby nejprodávanější značku elektromobilů a daří se i dalším čínským automobilkám.

Evropská unie proto řeší dilema, zda bránit svoji ekonomiku a ztížit dovoz čínských vozů na starý kontinent, nebo nastavit liberálnější pravidla a usnadnit tak přechod na ekologičtější pohon. Podle posledních zpráv zvolila Evropská komise střední cestu a na místo cel bude určovat orgán na úrovni EU minimální cenu pro každý dovezený model.

Namísto drastických cel

V současné době se cla na čínské elektromobily pohybují až na hranici kolem 35 %, což ceny vozů šponuje na podobné nebo vyšší částky jako u evropských a amerických elektromobilů. Největší čínské automobilky, jako je zmíněné BYD, proto tato opatření řeší stavbou evropských továren. Pro ty zbylé budou platit nová pravidla, která dle posledních zpráv agentury AP dohodla Evropská komise s čínskou vládou.

Ta budou pro každý model dovezený z Číny stanovovat minimální částku, pod kterou nesmí cena na evropském trhu klesnout. Komise argumentuje vysokými dotacemi, které čínské instituce automobilkám posílají a vytváří tak méně konkurenční prostředí.

Každá automobilka má před zahájením provozu doručit stanovenému orgánu EU cenový návrh pro daný model, který bude posouzen a případně upraven. Čínské ministerstvo obchodu označilo dohodu za důležitý průlom v napjatých vztazích Evropy a Číny. V loňském roce čínská vláda hrozila vysokými odvetnými cly na široké portfolio zboží včetně vepřového masa.

Za rok 2025 rostl podíl čínských elektromobilů na evropských silnicích rychleji než v předchozích letech. Na konci roku se pohyboval jejich podíl kolem hranice 10 % a s příchodem výhodnější dohody se dá očekávat zvyšování podílu.

Zdroj: Electrek, AP

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

