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ČNB vydala speciální pětitisícovku, která pobláznila celé Česko. Lidé kvůli ní čekají i 14 hodin ve frontě

Dominik Dobrozenský
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Výroční pětitisícikoruna s holografickým přítiskem Autor: ČNB
Výroční pětitisícikoruna s holografickým přítiskem
ČNB vydala speciální pětitisícikorunu k výročí Národní banky Československé a zájem o ni je tak obrovský, že před pobočkami vytvořil stovky metrů dlouhé fronty.
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Česká nároční banka (ČNB) dnes uvedla do oběhu speciální pětitisícikorunu, která připomíná 100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé. A že je o bankovky zájem svědčí samotné dlouhé fronty. Někteří lidé čekali před bankami dokonce i přes noc.

Výročních bankovek je jen 200 tisíc

Výroční bankovka se od běžné pětitisícikoruny liší speciálním přítiskem s holografickými efekty. Ten obsahuje logo ke 100. výročí, portrét Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na web ČNB. Bankovka vychází v nákladu 200 tisíc a i přes svojí zvláštnost zůstává zákonným platidlem.

Zájemci si mohou měnit výroční bankovky za obnos ve stejné hodnotě na pokladnách ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Na jednoho člověka připadají maximálně tři kusy, přičemž výměna probíhá vždy v pracovní dny od 7:30 do 16:00 do vyčerpání zásob.

Výroční pětitisícikoruna s holografickým přítiskem

Výroční pětitisícikoruna s holografickým přítiskem

Autor: ČNB

“Věřím, že zaujme nejen sběratele, ale také lidi, kteří se zajímají o historii naší měny a českého bankovnictví,“ říká členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

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Jak velký je o pětitisícovku zájem, ukázal hned první den prodeje. V Praze se podle serveru Novinky před budou ČNB tvořila fronta dlouhá 700 metrů. Stovky lidí čekaly také před pobočkami v Brně a dalších městech. Ti nejvytrvalejší si přitom místo ve frontě zabrali už předchozího dne.

zdroj: ČNB, Novinky.cz

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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