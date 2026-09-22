ČNB vydala speciální pětitisícovku, která pobláznila celé Česko. Lidé kvůli ní čekají i 14 hodin ve frontě

Česká nároční banka (ČNB) dnes uvedla do oběhu speciální pětitisícikorunu, která připomíná 100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé. A že je o bankovky zájem svědčí samotné dlouhé fronty. Někteří lidé čekali před bankami dokonce i přes noc.
Výročních bankovek je jen 200 tisíc
Výroční bankovka se od běžné pětitisícikoruny liší speciálním přítiskem s holografickými efekty. Ten obsahuje logo ke 100. výročí, portrét Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na web ČNB. Bankovka vychází v nákladu 200 tisíc a i přes svojí zvláštnost zůstává zákonným platidlem.
Zájemci si mohou měnit výroční bankovky za obnos ve stejné hodnotě na pokladnách ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Na jednoho člověka připadají maximálně tři kusy, přičemž výměna probíhá vždy v pracovní dny od 7:30 do 16:00 do vyčerpání zásob.
“Věřím, že zaujme nejen sběratele, ale také lidi, kteří se zajímají o historii naší měny a českého bankovnictví,“ říká členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.
Jak velký je o pětitisícovku zájem, ukázal hned první den prodeje. V Praze se podle serveru Novinky před budou ČNB tvořila fronta dlouhá 700 metrů. Stovky lidí čekaly také před pobočkami v Brně a dalších městech. Ti nejvytrvalejší si přitom místo ve frontě zabrali už předchozího dne.
zdroj: ČNB, Novinky.cz