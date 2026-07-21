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Co mají společného Globus, letáky a WhatsApp? Tyto dvě novinky ocení každý lovec slev

Dominik Dobrozenský
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Digitální letáky od Globusu do WhatsAppu Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Digitální letáky od Globusu do WhatsAppu
Globus přichází s novou generací digitálních letáků – akční nabídky si nově můžete nechat posílat přímo do WhatsAppu a při jejich prohlížení si rovnou vytvářet nákupní seznam.
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Přestože může nadpis znít na první pohled trochu zvláštně, mnohým z vás jistě napověděl. Globus totiž v rámci rozšiřování digitálních služeb přišel se dvěma novinkami, jejichž cílem je usnadnit zákazníkům plánování nákupů a sledování akcí.

Letáky „nové generace“ přímo do WhatsAppu

Od července 2026 spustil Globus distribuci svého letáku přímo do WhatsAppu. Stačí jít na web Globusu, naskenovat QR kód, vybrat svoji preferovanou prodejnu a začít brouzdat letákem. Ten obdrží vždy každou neděli před začátkem nového týdne.

Globus vám pošle leták přímo do WhatsAppu

Globus vám pošle leták přímo do WhatsAppu

Autor: Globus

„Zákazníci dnes chtějí mít akční nabídky k dispozici okamžitě a v prostředí, které používají každý den. Proto je nově distribuujeme v nejvyužívanější komunikační platformě v Česku a současně proměňujeme digitální leták z pouhého zdroje informací v nástroj, který aktivně pomáhá s plánováním nákupu,“ vysvětluje Tomáš Lux, vedoucí marketingu Globusu.

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Další novinkou je nová interaktivní podoba digitálního letáku na webových stránkách, která vám umožní jednotlivé produkty rozkliknout, zobrazit detail a vložit do nákupního seznamu. Ten je možné následně uložit do telefonu a použít při nákupu.

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zdroj: TZ, Globus

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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