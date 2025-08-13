Cnews.cz  »  Televize  »  Co sledovat na Netflixu? Redakční výběr 5 top hitů a očekávaných novinek

Co sledovat na Netflixu? Redakční výběr 5 top hitů a očekávaných novinek

Lenka Vojtechová
Dnes
Skleňená mísa popcornu na dřevěném stole, v pozadí televize s logem Netflixu. Autor: Lenka Vojtechová/Cnews (s využitím ChatGPT)
Co sledovat na Netflixu? 5 top hitů a očekávané novinky
Orientovat se v neustále se rozšiřující nabídce Netflixu může být mnohdy větší oříšek než samotné sledování. Každý měsíc přibývají desítky snímků a vybrat si ten správný občas není vážně lehká záležitost. Připravili jsme redakční výběr toho nejlepšího za poslední dobu a přidali ochutnávku novinek, na které se v budoucnu můžeme těšit.

Netflix má létě letošního roku opět nabitý program a aby se diváci nenudili, neustále přináší nové snímky. Těchto pět titulů se v uplynulých měsících drželo na špičce sledovanosti. Zjistěte, proč si získaly tolik diváků a načerpejte inspiraci pro dlouhé letní večery.

Podíváme se také na to, jaké zajímavé premiéry si Netflix chystá. A že je na co se těšit.

Hity, které ovládly Netflix v létě 2025

Živel (Untamed) 

(Žánr: Krimi / Drama / Thriller / Mysteriózní)

Vyšetřování záhadné smrti neznámé ženy zavede detektiva Kylea Riddella (Eric Bana) do srdce Yosemitského národního parku, kde musí odhalit pravdu v drsné divočině. Hitem se seriál stal především díky strhující kombinaci hvězdného obsazení v čele s Banou a Samem Neillem a netradičnímu prostředí, které mu dodává unikátní, syrovou atmosféru.

Na své si tak přijdou hlavně fanoušci atmosférických detektivek jako True Detective nebo seriálů, kde hlavní roli hraje i drsná krajina, například Yellowstone.

Dept. Q (Oddělení Q) 

(Žánr: Krimi / Thriller / Severská krimi)

Drsný detektiv Carl Mørck je po profesním selhání převelen do nově vytvořeného „Oddělení Q“, kde se společně s partnerem Assadem noří do starých a odložených případů. Úspěch seriálu je jasným důkazem, že fenomén severské krimi stále táhne. Těží z popularity knižní série, nabízí hutnou atmosféru a napětí, které by se dalo krájet. 

Jde tak o jasnou volbu pro všechny milovníky temných detektivek, jako jsou Most nebo Kaštánek.

Přeživší (The Survivors)

(Žánr: Drama / Minisérie)

V malém pobřežním městečku se patnáct let po tragédii, která stála život tři mladé lidi, otevírají staré rány, když je nalezena mrtvá další žena. Minisérie se stala hitem, protože mistrně těží z popularity žánru komunity plné tajemství. Diváky pohltila nejen napínavým pátráním, ale i silnými emocemi a propletenými vztahy postav. 

Je to ideální volba pro fanoušky dramatických minisérií jako Mare of Easttown (Mare z Easttownu) nebo Broadchurch.

Secrets We Keep (Niterná tajemství)

(Žánr: Drama / Minisérie / Mysteriózní)

Hlavní hrdinka Cecilie se rozhodne na vlastní pěst zjistit, co se stalo se zmizelou chůvou jejích sousedů. Jak se ale přibližuje k pravdě, její vlastní, zdánlivě dokonalý svět se začíná rozpadat jako domeček z karet. Seriál si získal diváky napínavou zápletkou, kde vyšetřování vnější záhady odhaluje hlavně vnitřní démony a křehkost idylického života. 

Je to skvělá volba pro ty, kdo mají rádi psychologická dramata plná tajemství, jako jsou Sedmilhářky (Big Little Lies) nebo Nevina (The Undoing).

Amy Bradley Is Missing (Kde je Amy Bradley?) 

(Žánr: True Crime / Dokumentární série)

Tato dokumentární série mapuje skutečný a mrazivý případ mladé Američanky Amy Bradley, která v roce 1998 beze stopy zmizela z výletní lodi v Karibiku. Seriál si získal obrovskou pozornost, protože žánr true crime je na absolutním vrcholu popularity a fascinující záhada zmizení Amy Bradley je skvěle a napínavě zpracovaná. 

Jde o povinnost pro všechny, které pohltily případy jako Making a Murderer nebo Unsolved Mysteries.

Co nás čeká v nejbližší době?

Žebříčky sledovanosti jsou za námi, ale Netflix nikdy nespí. Podívejme se na to, jaké velké premiéry si pro nás streamovací gigant chystá na nadcházející podzimní sezónu a dál.

The Night Always Comes (Vždycky přijde noc)

(Žánr: Drama / Thriller)

Připravte se na syrové drama s oscarovou Vanessou Kirby v hlavní roli. Film je natočený podle úspěšného románu. Sleduje zoufalou ženu, která má pouhých 24 hodin na to, aby v kriminálním podsvětí Portlandu sehnala peníze a zachránila tak svou rodinu před vystěhováním. 

Tento projekt je jedním z nejočekávanějších na podzim, a to nejen kvůli hvězdnému obsazení, ale i díky příslibu nekompromisního a napínavého příběhu. Co všechno je člověk schopen obětovat pro své blízké?

Pokud máte rádi filmy, které vás emocionálně zasáhnou a zároveň vám nedají vydechnout, tohle bude přesně pro vás.

Datum vydání: 15. srpna 2025

Hostage (Pod tlakem) 

(Žánr: Politický thriller / Akční)

Když je unesen manžel britské premiérky (Suranne Jones), roztáčí se kolotoč intrik, který zasáhne i francouzskou prezidentku (Julie Delpy). Tento politický thriller je přirovnáván k hitu Bodyguard a slibuje strhující tempo, nečekané zvraty a dilemata, při kterých tuhne krev v žilách. 

Nejde jen o záchranu jedné osoby, ale o mocenskou hru na nejvyšší úrovni, kde každé rozhodnutí může mít katastrofální následky pro celou zemi. Těšit se můžeme na nervy drásající podívanou plnou akce a politických machinací.

Datum vydání: 21. srpna 2025

Katrina: Come Hell and High Water 

(Žánr: Dokumentární série)

Od výkonného producenta Spikea Leeho přichází třídílná dokumentární série, která se vrací k 20. výročí jedné z největších přírodních katastrof v historii USA. S pomocí dosud neviděných archivních záběrů a silných osobních výpovědí těch, kteří přežili, série ukazuje nejen devastující sílu hurikánu Katrina, ale i lidská a systémová selhání, která tragédii prohloubila. 

Nejde jen o ohlédnutí za minulostí, ale o mrazivou připomínku toho, jak jsou lidé zranitelní a jakou sílu v sobě dokážou najít. Připravte se na silný a dojemný zážitek.

Datum vydání:27. srpna 2025

The Truth About Jussie Smollett? 

(Žánr: Dokumentární film / True Crime)

V roce 2019 otřásl Amerikou případ herce Jussieho Smolletta, který tvrdil, že se stal obětí rasistického a homofobního útoku. Policie ale později obvinila jeho, že si vše vymyslel. Tento dokumentární film slibuje nahlédnout pod pokličku celého skandálu, přinést nové důkazy a rozhovory s klíčovými aktéry, včetně samotného Smolletta. 

V době, kdy je těžké rozlišit pravdu od lži, se tento snímek ptá: Co se tehdy v Chicagu skutečně stalo? Pro fanoušky kontroverzních true crime příběhů to bude naprostá povinnost.

Datum vydání: 22. srpna 2025

