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Colours of Ostrava v číslech: Desítky TB proteklých dat, stovky litrů nafty a desetitisíce unikátních návštěvníků

Dominik Dobrozenský
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Colours of Ostrava 2026 v číslech Autor: T-Mobile
Colours of Ostrava 2026 v číslech
Colours of Ostrava přinesl kromě hudebních zážitků také pořádnou datovou nálož. Síť T-Mobile během čtyř dnů přenesla 29 TB dat a obsloužila přes 40 tisíc návštěvníků.
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Každoroční Colours of Ostrava je za námi a T-Mobile se pochlubil se zajímavými čísly ze své mobilní sítě. Jen on sám během čtyř dnů festivalu obsloužil přes 40 tisíc návštěvníků, přičemž největší provoz zaznamenal klasicky v sobotu.

Desítky přenesených terabajtů

Mobilní síť T-Mobile během festivalu přenesla celkem 29 TB dat. Už při hlavním koncertu první den festivalu lidé stáhli přes 1,4 TB dat a odeslali jich přes 250 GB. Kolik z nich bylo na sociální sítě, si můžeme jen domyslet. V nejvytíženější moment dosahovala průměrná rychlost 232 Mb/s pro download a 38 Mb/s pro upload.

Malá mikro mobilka (mobilní stanice) obsloužila skoro 31 tisíc unikátních TMCZ SIM karet. Pro její provoz na celý festival stačilo jediné tankování dieselového agregátu s kapacitou 500 litrů nafty.

Školení Kubernetes

V rámci festivalu skončilo ve sběrném boxu 560 telefonů, které poputují do neziskové organizace Remobil, která je ve spolupráci s chráněnými dílnami ekologicky zrecykluje.

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zdroj: T-Mobile

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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