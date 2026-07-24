Colours of Ostrava v číslech: Desítky TB proteklých dat, stovky litrů nafty a desetitisíce unikátních návštěvníků

Každoroční Colours of Ostrava je za námi a T-Mobile se pochlubil se zajímavými čísly ze své mobilní sítě. Jen on sám během čtyř dnů festivalu obsloužil přes 40 tisíc návštěvníků, přičemž největší provoz zaznamenal klasicky v sobotu.
Desítky přenesených terabajtů
Mobilní síť T-Mobile během festivalu přenesla celkem 29 TB dat. Už při hlavním koncertu první den festivalu lidé stáhli přes 1,4 TB dat a odeslali jich přes 250 GB. Kolik z nich bylo na sociální sítě, si můžeme jen domyslet. V nejvytíženější moment dosahovala průměrná rychlost 232 Mb/s pro download a 38 Mb/s pro upload.
Malá mikro mobilka (mobilní stanice) obsloužila skoro 31 tisíc unikátních TMCZ SIM karet. Pro její provoz na celý festival stačilo jediné tankování dieselového agregátu s kapacitou 500 litrů nafty.
V rámci festivalu skončilo ve sběrném boxu 560 telefonů, které poputují do neziskové organizace Remobil, která je ve spolupráci s chráněnými dílnami ekologicky zrecykluje.
zdroj: T-Mobile