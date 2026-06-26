Commodore má telefon pro digitální minimalisty: chytré zařízení, které vás zaručeně odnaučí doomscrolling

Závislost na sociálních sítích a dalších digitálních médiích coby téma je stále aktuálnější a mimo jiné se hovoří i o možných řešeních. Jedním z nich může být digitální minimalismus, který zahrnuje i použití hloupějšího telefonu. Nemusí přitom jít o tlačítkové telefony bez aplikací, dobrým kompromisem mohou být polohloupé telefony.
Do tohoto segmentu míří i legendární Commodore s véčkovým modelem Callback 8020. Jde o skládací telefon s Linuxovým systémem Sailfish OS, který má nabídnout část schopností chytrého mobilu, ale bez sociálních sítí, webového prohlížeče a běžných pracovních aplikací. Firma ho staví jako zařízení pro digitální minimalisty a současně hraje na retro estetiku značky.
Záměrná omezení
Callback 8020 běží na upraveném Sailfish OS vyvíjeném ve spolupráci s Jollou. Systém má zvládat přes 99 % aplikací pro Android přes kompatibilní vrstvu, nicméně systém nemá přístup k Google Play stejně jako dalším službám Googlu. Aplikace se instalují přes Commostore nebo ručně z APK souborů. Aplikace pro sociální sítě, stejně jako webový prohlížeč jsou natvrdo blokovány.
Commodore uvádí, že telefon nepovolí Chrome, Firefox ani jiný běžný prohlížeč. Mezi blokované služby rovněž řadí Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch, Discord či Roblox.
Hardware telefonu odpovídá střední třídě – pohání jej čip MediaTek Helio G81, spárovaný s 4 GB RAM a 64GB úložištěm. Hlavní IPS displej má úhlopříčku 3,25" a rozlišení 480 × 640 pixelů. Dotyková vrstva je ve výchozím nastavení vypnutá, nicméně ji lze aktivovat. Zadní fotoaparát od Sony má rozlišení 48 Mpx, na velké focení ale telefon nebude.
Nechybí standardní konektivita jako je 4G VoLTE, Wi-Fi, možnost vytvořit hotspot, Bluetooth a GPS. Chybí ale podpora 5G – Commodore to vysvětluje menší spotřebou, kompaktnějším tělem a snahou omezit návykové používání mobilu. Pro přenos dat a nabíjení nabízí USB-C a nechybí 3,5mm audio konektor. Specialitou je potom kvalitní DAC a možnost přikoupit sluchátka zaměřená na hifi a bezztrátový poslech.
Retro část výbavy tvoří fyzická klávesnice s T9 klávesnicí, vnější segmentový displej se základními údaji a pět notifikačních LED. Telefon dostane také výměnné zadní kryty a akumulátor. Mezi předinstalovanými hrami mimo jiné nebude chybět had z Nokií.
Předobjednávky za 5 dnů
Oznámená cena pro předobjednávky začíná na 499,99 USD za základní verzi, po přepnutí na českou korunu ukazuje oficiální web cenu 8 502 Kč bez daně. Dražší je zlatá Founders Edition za 13 640 Kč bez daně. Předobjednávky mají běžet od 30. června 2026 a k prvním uživatelům se telefon dostane do konce roku.
Zdroj: Commodore