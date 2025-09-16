Copilot pro všechny: Microsoft zpřístupnil AI i ve firemním Office, za pokročilé funkce se ale platí

Microsoft nejdřív Copilot integroval do webových Office, následně představil dražší předplatná s pokročilým chatbotem a ode dneška by měli mít přístup všichni uživatelé. Copilot se totiž dostává i k uživatelům, kteří využívají firemní předplatné. Do aplikací Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote přibyl postranní panel, ve kterém je možné používat základní verzi Copilota.
Tato varianta je totožná s Copilotem, který je k dispozici uživatelům s běžnou licencí pro jednotlivce a který se postupně rozšiřuje i mezi uživatele v Česku. Umí tedy porozumět dokumentu, vytvářet prezentace v PowerPointu nebo shrnout text. Nedisponuje ale funkcemi z pokročilého chatbotu v rámci předplatného Office 365 Copilot. Například neumí pracovat s dalšími soubory na disku nebo generovat obrázky. Zároveň ještě neumí využít nejnovější jazykový model GPT-5.
Pokud budou mít o pokročilého Copilota zájem i firemní zákazníci, rovněž je čeká zdražení předplatného. V této rozšířené variantě jsou k dispozici například reasoning modely, které umí lépe pochopit kontext dokumentů či e-mailů. Přemýšlet mohou nad všemi dokumenty, včetně těch sdílených. Stejně tak vidí například na události v kalendáři v rámci Outlooku.
Společně s Copilotem pro firemní uživatele Office 365 zpřístupnil Microsoft i nástroj pro administrátory Copilot Control System. Ten umožňuje v rámci organizace centrálně spravovat agenty a systémy spojené s Copilotem. K dispozici jsou jak nástroje pro zabezpečení, tak analýzu adopce a následného využívání těchto nástrojů.
Zdroj: Microsoft Blog