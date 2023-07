CPU s herní 3D V-Cache budou i pro notebooky, AMD chystá mobilní Ryzeny 7045HX3D

AMD podle všeho chystá velkou novinku pro herní notebooky. Těm nyní kralují procesory odvozené z desktopových procesorů (jak u Intelu, tak u AMD označené HX). AMD teď do tohoto segmentu zřejmě nasadí procesory s 3D V-Cache. Tato technologie ve hrách velmi dobře funguje, a navíc také vyniká energetickou efektivitou, takže mobilní Ryzeny 7000HX3D, které teď AMD chystá, by mohly být menší revolucí pro tento segment trhu.

AMD ještě tyto procesory neoznámilo, ale Asus v podstatě ano. Firma láká na budoucí herní notebook ROG Strix Scar 17 (konkrétně typ G733PYV-LL046W), který má podle propagačních materiálů mít procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D. Procesory „HX“ jsou založené na designu Dragon Range, což je mobilní BGA verze desktopových Ryzenů 7000 vydaná letos na jaře. Podle přípony HX3D by ale CPU mělo obsahovat technologii 3D V-Cache a Asus skutečně uvádí, že procesor ponese 128MB L3 cache – jako desktopový Ryzen 9 7950X3D pro socket AM5.

Model 7945HX je 16jádro a totéž podle specifikací notebooku bude platit i pro Ryzen 9 7945HX3D. Maximální frekvence boostu je podle nich až 5,4 GHz (stejně jako na 7945HX). TDP není uvedeno, je možné, že bude o trošku zvýšené. Spotřeba tak jako tak bude záviset na nastaveních konkrétních notebooků.

V tomto případě ale bude mít jeden z CPU čipletů nasazenou 3D V-Cache, zatímco druhý bude bez ní, ale zase bude dosahovat na vyšší maximální boost (zejména pro potřeby neherního aplikačního softwaru). Že V-Cache nebude na obou čipletech, víme z toho, že je celková L3 cache udávaná jako 128 MB (součet 96 MB na „X3D jádrech“ a 32 MB na druhé polovině s klasickým CPU čipletem). Řešení to tedy bude stejné jako u desktopových modelů Ryzen 9 7900X3D a 7950X3D a bude potřebovat stejnou softwarovou podporu pro optimální výkon.

Více: Zvláštnosti a technické detaily Ryzenů 7000 s 3D V-Cache: 7nm křemík, ovladače, BIOS… a lišta Xbox?

Zatím nevíme, zda AMD bude nabízet i osmijádrovou verzi (Ryzen 7745HX3D), která by měla jen jeden CPU čiplet s 3D V-Cache. U té by odpadly tyto komplikace s heterogenní kombinací. Sice byste tím přišli o onen vyšší výkon v aplikačním softwaru, ale zase herní výkon by soudě podle Ryzenu 7 7800X3D pro desktop měl být podobný, stejný, ne-li někde lepší. Tudíž by takovéto osmijádro s 96MB cache mohlo být ideálně vyváženým procesorem pro herní notebook.

Asus ROG Strix Scar 17 s procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D v obchodu LambdaTek Autor: LambdaTek, snímek Cnews

ROG Strix Scar 17 s Ryzenem 9 7945HX3D

V onom notebooku od Asusu bude procesor spojen s 32 GB paměti DDR5–4800 a GeForce RTX 4090 16GB (mobilní verzí založenou na čipu AD103, ne AD102). Použitý je 17,3palcový HDR displej s rozlišením 2560 × 1440 bodů a frekvencí 240 Hz, přičemž technologie je „na úrovni IPS“, ať už to znamená cokoliv.

Asus ROG Strix Scar 17 Autor: LambdaTek, snímek Cnews

Notebook bude mít 2,5Gb/s Ethernet, Wi-Fi 6E, ale bude mu chybět například USB4/Thunderbolt nebo výstup DisplayPort. Monitor se ale dá připojit přes HDMI 2.1 a jedno z USB-C zřejmě bude podporovat připojení displayportového monitoru, včetně G-Sync. Notebook by podle prvních zalistování v katalozích obchodů mohl stát od 3800 $ (5599 australských dolarů za verzi s 1TB PCIe 3.0 SSD) až po 5000 $ (konfigurace s 2TB PCIe 4.0 SSD v Británii).

Zdroje: HXL, Tom's Hardware, LambdaTek