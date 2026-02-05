Creality přišel s vlastním řešením recyklace filamentu. Je tohle dlouho hledané all-in-one řešení pro běžné tiskaře?

Každý 3D tiskař určitě zná problém s hromadícím se odpadem. Na internetu sice najdete spoustu návodů, jak recyklovat bobky nebo nepovedené výtisky, často jde však o polovičatá řešení plná domácího bastlení. Možná právě proto přichází nyní Creality s vlastním řešením, které zvládne z odpadu vyprodukovat kilogram filamentu za hodinu.
Systém recyklace filamentů Creality M1 a R1
Oznámení o plánovaném drtiči a výrobníku filamentu přišly z webu Creality. Výrobce zde představuje dvojici zařízení, označovanou jako all-in-one řešení, s jehož pomocí by mělo být možné proměnit nepovedené výtisky a běžný 3D odpad na nový filament.
Drtička Creality R1 rozemele tiskový odpad pomocí vnitřního drtícího mechanismu na drobné kousky o velikosti několika milimetrů. Ty následně putují do výrobníku, který se postará o jejich tavení a extruzi finální struny. Creality uvádí výstupní toleranci ± 0,5 mm a produkční rychlost až 1 kg filamentu za hodinu.
Podporováno je 8 nejvíce využívaných materiálů, konkrétně PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, TPU a PET. Tím však seznam dostupných informací a specifik končí. Výrobce víc neprozradil a další informace o tavení, nutnosti přidávání pelet nebo nastavení drcení tak prozatím zůstávají neznámou.
Cena a dostupnost? Komplet za 19 tisíc
Z dostupných informací mají Creality M1 a R1 vstoupit na trh v březnu letošního roku formou crowdfundingové kampaně na Indiegogo, a to za ceny 799 dolarů za výrobník filamentu Creality M1 a 499 dolarů za drtičku Creality R1. Po skončení kampaně se počítá s doporučenými cenami 1 149 za výrobník a 649 dolarů za drtičku.
Pokud vás oba kousky zaujaly, můžete si nyní snížit cenu zaplacením zálohy ve výši 50 dolarů. Díky tomu pak při spuštění kampaně dostanete celkovou slevu 300 dolarů a startovací balíček zahrnující 2 kilogramy PLA pelet a 5 balení barev určených k barvení filamentu.
zdroj: Creality