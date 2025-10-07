CZ.NIC představil nový český router Turris Omnia NG s Wi-Fi 7 a displejem, na kterém si zahrajete i Dooma

Organizace CZ.NIC spravující českou internetovou doménu představila novou generaci routeru Turris Omnia NG, který je téměř celý vyráběn v Česku a na náš trh dorazí už brzy. Přístroj je opět postaven jako otevřená platforma s možnostmi rozšíření a jeho cena bez DPH se má pohybovat okolo 10 500 korun.
Moderní konektivita a displej i pro „hraní her“
Nový router Turris Omnia NG je vybaven 4jádrovým procesorem Qualcomm IPQ 9574 (ARMv8 na taktu 2,2 GHz), 2 GB RAM a vnitřním eMMC úložištěm o velikosti 8 GB. Uvnitř routeru najdete i sloty pro NVMe disk, ze kterého je možné i bootovat. V budoucnu bude možné k routeru dokoupit i rozšířitelné moduly, příkladem 5G modem, který v základu není součástí SoC.
V routeru se dále nachází dvojice SFP+ s 10Gb/s rychlostí, čtveřice 2,5Gb/s RJ45 portů a dvojice USB 3.0. Z bezdrátové konektivity nabídne třípásmovou Wi-Fi se standardy 6 a 7 na frekvencích:
-
2,4 GHz: standard Wi-Fi 6 s rychlostí až 800 Mb/s,
-
5 GHz: standard Wi-Fi 7 s rychlostí až 8 647 Mb/s,
-
6 GHz: standard Wi-Fi 7 s rychlostí až 11 530 Mb/s.
Výraznou novinkou je barevný IPS displej s rozlišením 240 × 240 px, ovládaný d-pad joystickem. Na něm lze přepínat mezi různými režimy – od základního nastavení, zobrazení SSID či QR kódu například pro přístup k síti určené hostům až po zábavné využití, jako je hraní klasických her jako Doom nebo had.
Turris Omnia NG má také čtveřici programovatelných RGB diod, širokou škálu tlačítek a možnost instalovat router do rozvaděče. Celé zařízení je napájeno poměrně robustním 90W zdrojem, u kterého výrobce počítá i s rezervou pro rozšířitelné moduly (každý SFP slot může spotřebovat až 5 W).
Celý projekt Turris vznikl v roce 2012 pod hlavičkou CZ.NIC s cílem zvýšit bezpečnost domácích sítí (adaptivní firewall, ochrana proti botnetům, DDoS útokům apod.). Nová generace tak opět staví na dlouhé životnosti díky otevřené technologii a bohaté modularitě, která umožňuje uživatelům si přístroj přizpůsobit svým potřebám a rozšiřovat jej dle libosti.