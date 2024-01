Další kapesní konzole. Ayaneo Next Lite si ze Steam Decku půjčil i SteamOS

MSI Claw není jediná herní konzole, která byla na letošním CESu 2024 představena. Společnost Ayaneo přišla se svojí verzí kapesního handheldu. Na první pohled působí Next Lite skoro jako přímý konkurent Steam Decku, při podrobnějším pohledu to ale vypadá na jakýsi „mišmaš“ všeho možného.

Ayaneo Next Lite disponuje 7" IPS panelem s rozlišením 1200 × 800 px, který je po bocích doplněn o klasické gamepadové rozvržení tlačítek a joysticků. Ty využívají Hallův efekt podobně jako nedávno představený MSI Claw nebo Lenovo Legion Go. Zajímavým je také přítomnost hned tří USB-C 3.2 Gen 2 portů a slot pro plnohodnotné M.2 2280 NVMe SSD.

Rozložením tlačítek Ayaneo Next Lite nikterak nevyniká od ostatních herních handheldů Autor: Ayaneo

Uvnitř je pak konzole osazena 15W procesorem AMD Ryzen 5 4500U nebo Ryzen 7 4800U doplněným o 16 GB LPDDR4× RAM 4266 MHz a 128 GB, případně 512 GB vnitřního úložiště. Oba procesory jsou vyrobené na 7nm technologii Zen 2 a obsahují integrovaný grafický čip Vega 8. 47Wh baterie se téměř vyrovná baterii v novém Steam Deck OLED, oproti němu ale konzole váží o celých 80 gramů více, konkrétně 720 gramů (Steam Deck OLED váží 640 gramů).

Parametry nové konzole Ayaneo Next Lite Autor: Ayaneo

A nyní se dostáváme k té nejzajímavější části, kvůli které Ayaneo Next Lite nejvíce konkuruje Steamu, a tím je samotný systém HoloISO. Jedná se o neoficiální SteamOS, který podle magazínu The Verge jeho tvůrce na GitHubu popisuje jako systém, který se pokouší převést redistribuci SteamOS do obecně instalovatelného formátu. V podstatě se tak jedná o neoficiální SteamOS bez přímé podpory od Valve, tudíž zde není zaručena stoprocentní podpora her.

Ayaneo Next Lite se začne prodávat 10. února letošního roku za startovací cenu 299 dolarů.