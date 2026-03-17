Další špatná zpráva pro hráče. MSI se chystá na radikální zdražení hardwaru

Logo firmy MSI na Computexu 2025 Autor: HWCooling (Jozef Dudáš)
Krize na trhu s paměťovými čipy se prohlubuje a mnoho výrobců elektroniky muselo přistoupit k radikálnímu zdražení. Nyní se k trendu neustále se zvyšujících cen připojuje i společnost MSI.

Být počítačovým hráčem je každým uplynulým měsícem méně výhodné, jelikož ceny komponentů za pouhých několik měsíců vyrostly do astronomických výšin. Radikálně podražily grafické karty, operační paměti i SSD. Jednou z nejvýznamnějších značek na poli herního hardwaru je společnost MSI, i ta však nyní oznámila velké zdražení.

Nejnáročnější rok v historii MSI

Generální manažerka taiwanského giganta MSI Huang Jinqing na nedávném finančním setkání informovala investory o tom, že se společnost chystá v letošním roce zvýšit ceny téměř všech produktů a nejvíce bude zasažen segment s relativně levným hardwarem, kde se počítá s nárustem ceny až o 30 %.

To znamená, že levné herní notebooky nebo grafické karty mohou rázem poskočit do mnohem vyšší cenové kategorie a vstupní cena do světa PC gamingu radikálně naroste. Dle Jinqing prožívá společnost své nejtěžší období od svého založení v roce 1986 a zatím není na dohled žádné znatelné zlepšení.

Aktuálně má společnost problémy s dodávkami grafických karet a očekává se, že 20 % z nich z trhu úplně zmizí. Predikce také hovoří o tom, že trh s osobními počítači letos poklesne o 10 až 20 %. Stejně jako většina firem i MSI hlásí velký meziroční nárůst v segmentu s AI datovými centry, kde se růst očekává v rozmezí 50 až 100 %.

Řešení paměťové krize je náročné

S rostoucími nároky na provoz datových center je stále složitější uspokojit jejich poptávku, protože výrobci paměťových čipů se zdráhají masivně rozšířit výrobní kapacity. Pokud by totiž došlo k ochlazení na trhu s AI, mohlo by to způsobit obrovský šok a nové továrny by nebyly potřeba, což by vedlo k velkým finančním ztrátám u všech výrobců čipů.

Nejjednodušší řešení je tedy dodávat méně hardwaru fyzickým osobám a více se soustředit na firmy, které jsou ochotné dopředu zaplatit až stovky milionů dolarů, jen aby zůstaly konkurenceschopné. Na tradiční zákazníky zbyde méně hardwaru, čímž se ve finále dostáváme k jeho zdražení.

Zdroj: Tom's Hardware

