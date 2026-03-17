Další špatná zpráva pro hráče. MSI se chystá na radikální zdražení hardwaru

Být počítačovým hráčem je každým uplynulým měsícem méně výhodné, jelikož ceny komponentů za pouhých několik měsíců vyrostly do astronomických výšin. Radikálně podražily grafické karty, operační paměti i SSD. Jednou z nejvýznamnějších značek na poli herního hardwaru je společnost MSI, i ta však nyní oznámila velké zdražení.
Nejnáročnější rok v historii MSI
Generální manažerka taiwanského giganta MSI Huang Jinqing na nedávném finančním setkání informovala investory o tom, že se společnost chystá v letošním roce zvýšit ceny téměř všech produktů a nejvíce bude zasažen segment s relativně levným hardwarem, kde se počítá s nárustem ceny až o 30 %.
To znamená, že levné herní notebooky nebo grafické karty mohou rázem poskočit do mnohem vyšší cenové kategorie a vstupní cena do světa PC gamingu radikálně naroste. Dle Jinqing prožívá společnost své nejtěžší období od svého založení v roce 1986 a zatím není na dohled žádné znatelné zlepšení.
Aktuálně má společnost problémy s dodávkami grafických karet a očekává se, že 20 % z nich z trhu úplně zmizí. Predikce také hovoří o tom, že trh s osobními počítači letos poklesne o 10 až 20 %. Stejně jako většina firem i MSI hlásí velký meziroční nárůst v segmentu s AI datovými centry, kde se růst očekává v rozmezí 50 až 100 %.
Řešení paměťové krize je náročné
S rostoucími nároky na provoz datových center je stále složitější uspokojit jejich poptávku, protože výrobci paměťových čipů se zdráhají masivně rozšířit výrobní kapacity. Pokud by totiž došlo k ochlazení na trhu s AI, mohlo by to způsobit obrovský šok a nové továrny by nebyly potřeba, což by vedlo k velkým finančním ztrátám u všech výrobců čipů.
Nejjednodušší řešení je tedy dodávat méně hardwaru fyzickým osobám a více se soustředit na firmy, které jsou ochotné dopředu zaplatit až stovky milionů dolarů, jen aby zůstaly konkurenceschopné. Na tradiční zákazníky zbyde méně hardwaru, čímž se ve finále dostáváme k jeho zdražení.
Zdroj: Tom's Hardware