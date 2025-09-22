Cnews.cz  »  Internet  »  Datové schránky prošly značným vylepšením. Toto jsou tři novinky, které vám ušetří čas a hlavně nervy

Datové schránky prošly značným vylepšením. Toto jsou tři novinky, které vám ušetří čas a hlavně nervy

Dominik Dobrozenský
Dnes
datová schránka Autor: Mojedatovaschranka.cz
Vylepšení datové schránky zpříjemní život všem uživatelům
Datové schránky dostaly tři užitečné novinky – jednodušší přihlášení, náhled příloh i přehlednější notifikace.

Datové schránky prošly před pár dny značným vylepšením. Trojice novinek, za kterými stojí Digitální a informační agentura (DIA) společně s Českou poštou, má za cíl zjednodušit a zpříjemnit jejich používání.

Jedno přihlášení, rychlý náhled nebo přehlednější notifikace

První novinka usnadní život těm, kteří spravují více datových schránek. Nově totiž stačí jediné přihlášení pro přístup ke všem datovým schránkám, které jsou v rámci ISDS systému přidělené konkrétnímu uživateli. Tato novinka funguje pouze při přihlášení skrze NIA nebo Mobilní klíč eGovernmentu.

Druhou vítanou novinkou je možnost (konečně) zobrazit náhled přílohy přímo v klientském portále datové schránky. Tím odpadá nutnost pokaždé přílohu stahovat, pokud jste se chtěli na její obsah jen podívat. Skrz datovou schránku jde rychle otevřít běžné soubory s formátem jako PDF, JPG, GIF a další.

Třetí a poslední novinka se týká e-mailových notifikací, které chodí uživatelům do osobních e-mailů. Tyto notifikace budou nově přehlednější a budou obsahovat více informací o odesílateli i obsahu zprávy.

Přečtěte si také:

Link to Windows nově zvládá zamknutí počítače na dálku. Rovnou z mobilu na pár kliků

zdroj: DIA

