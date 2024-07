Desktopový Zen 5 je silnější než mobilní. Ryzen 9 9900X je nejrychlejší x86 CPU v Geekbenchi

Již v červnu se dostaly ven první benchmarky procesoru AMD s architekturou Zen 5 – tehdy to byl notebookový Ryzen AI 9 365. Ten nicméně bude mít ořezanou verzi jádra a nižší takty, takže ještě neukázal, čeho budou schopné desktopové modely Ryzen 9000. Od těch dorazila ochutnávka nyní. Na webu se objevily první výsledky z testu Geekbench 6, byť zatím jen pro druhý model v řadě, dvanáctijádrový Ryzen 9 9900X.

Pro ten se dnes objevil první výsledek v databázi Geekbench, přesněji pro verzi testu 6.2.1 ve Windows. Ten kdosi otestoval v desce Asus ROG Crosshair X670E Gene. Je možné, že už jde o CPU poskytnuté pod NDA pro recenzi, procesor se ale každopádně hlásí jako Ryzen 9 9900X, takže už nejde o ES vzorek, ale o sériový procesor nebo o kvalifikační vzorek s parametry finálního procesoru.

První benchmark Ryzenu 9 9900X

Podle Geekbenche 6 procesor běžel v jednovláknovém testu až na taktu 5675–5700 MHz. Teoreticky by asi mohlo jít o přetaktování, ale předchozí generace Zenu vždy měly reálný strop boostu o 100–150 výš, než je oficiálně udávaná hodnota, takže je pravděpodobné, že zde vidíme projev této vlastnosti.

Ryzen 9 9900X podle tohoto testu má jednovláknové skóre 3401 bodů, což by bylo o 13,6 % lepší než u mobilního Ryzenu AI 9 365 (což je stejně jako 9900X druhý nejvýkonnější model ve své generaci, u něj ale šlo o skóre v Linuxu).





Je trošku problém vyvozovat jen z tohoto jednoho výsledku, o kolik je Zen 5 lepší proti Zenu 4 nebo dalším procesorům, zatím jde jen o jedno skóre a tento benchmark mívá pro stejné procesory velký rozptyl výsledků. Nevíme, zda je 3401 spíše nižší, nebo spíše vyšší hodnota. Geekbench uvádí pro předchůdce Ryzen 9 7900X skóre 2925 bodů, proti čemuž by tento výsledek Ryzenu 9 9900X byl o 16,3 % lepší. Pro konkurenční Core i9–14900K uvádí databáze Geekbench skóre okolo 3090 bodů.

AMD Ryzen 9 9900X v Geekbenchi 6.2.1 Autor: Geekbench browser

Pokud uvážíme, že nejvýkonnější model Ryzen 9 9950X bude dosahovat na jednovláknový boost o 100 MHz vyšší, mohl by se asi dostat na nějakých 3450–3460 bodů. Zřejmě by se tedy stal nejrychlejším desktopovým procesorem v tomto jednovláknovém testu, výš by bylo jen Apple M4, kterému tento test velmi chutná a zdá se, že procesory Apple v něm mívají vždy vyšší skóre (které je ovlivněno i operačním systémem).

Zen 5 asi vzhledem k různým fluktuacím a vlivu OS bude schopen také v tomto benchmarku dosáhnout ještě o něco výš podle použitých pamětí a při použití operačního systému Linux, takže 3460 nemusí být jeho maximum. Pro ilustraci – zatímco Geekbench uvádí v oficiálním žebříčku jako referenční jednovláknové skóre pro Ryzen 9 7950X (Zen 4) 2941 bodů, osobně jsem se s pamětí DDR5–6000 dostal na 3020 až 3030 bodů i s Windows (s vypnutou izolací jádra, ale bez přetaktování, jen s nastavením profilu EXPO u pamětí). Stejný procesor tedy skutečně může v Geekbenchi skórovat hodně odlišně. Nicméně tento uniklý výsledek by snad měl ukazovat, že desktopové modely poskytnou proti Zenu 4 obecně o nějaká dvouciferná procenta lepší výkon.

Mnohovláknový výkon?

Mnohovláknového skóre bylo dosaženo 19 756 bodů, což by mohlo být na úrovni Ryzenu 9 7950X s 16 jádry. Ale obecně nedoporučujeme se na mnohovláknové skóre v Geekbenchi 6 moc dívat, jelikož tento benchmark velmi špatně škáluje na více jader a spíše odměňuje procesory s malým počtem jader, místo aby pravdu měřil poskytovaný mnohovláknový výkon.

AMD Ryzen 9 9900X v Geekbenchi 6.2.1 Autor: Geekbench browser

Srovnání Ryzenu 9 9900X s 12 jádry a 24 vlákny proti Ryzenu 9 7950X s 16 jádry / 32 vlákny tedy asi nemusí být úplně férové. V oficiálním žebříčku má podle Primate Labs Ryzen 9 7900X skóre 17 849 bodů, proti čemuž by novinka byla o 10,7 % lepší. Opět je ale třeba si dát pozor na rozptyl, takže tato procentuální srovnání obsahují velkou míru chyby.

Separátně na tomto zdroji se objevil další útržek od webu WCCFtech. Ten údajně zjistil skóre procesoru Ryzen 9 9900X v mnohovláknovém testu Cinebench R23. V tom údajně Ryzen 9 9900X dosahuje okolo 33 000 bodů, zhruba o 14 % lepší skóre proti Ryzenu 9 7900X.

Je třeba říct, že i zde může být určitá fluktuace výsledků, takže pokud nejsou oba testy prováděné v jedné desce za stejných podmínek, může zde být také nepřesnost.

Procesor AMD Ryzen 9000 bez rozvaděče tepla, ilustrace Autor: AMD

Ryzen 9 9900X má mimochodem nižší 120W TDP proti 170W TDP procesoru Ryzen 9 7900X, takže toto zlepšení by bylo při zároveň snížené spotřebě. Maximální spotřeba PPT je pro Ryzen 9 9900X jen 170 W, zatímco Ryzen 9 7900X teoreticky může jít až na 230 W (což je limit PPT pro 170W TDP), i když tento příděl asi nemusí nutně plně využít. WCCFtech mimochodem píše, že se zvýšeným limitem spotřeby pomocí funkce PBO se Ryzen 9 9900X v Cinebenchi 23 může dostat až na 34 500 bodů.

Procesory Ryzen 9000 se mají podle posledních informací začít prodávat na přelomu července a srpna, podle různých zdrojů 31. 7., či 2. 8. Výkon by tedy měl být odhalen do několika málo týdnů.

Zdroje: Geekbench, VideoCardz (1, 2), WCCFtech