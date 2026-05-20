Discord Nitro je nyní výhodnější než kdy dřív. Nově obsahuje Xbox Game Pass a slevy na herní příslušenství

Dominik Dobrozenský
Dnes
Xbox Game Pass Starter Edition je nyní součástí Discord Nitro Autor: Microsoft
Předplatné Discord Nitro nyní nabídne i Xbox Game Pass zdarma. Hráči tak získají přístup k desítkám populárních titulů a cloudovému hraní bez dalších poplatků. Jsou tu však některá omezení, které je dobré znát.

Microsoft a Discord rozšiřují své partnerství na novou úroveň, ze které budou těžit hlavně hráči. Předplatitelé Discord Nitro totiž nově získají přístup k Xbox Game Pass Starter Edition bez jakýchkoliv dalších poplatků. Součástí nabídky je více než 50 her pro počítače i konzole a také omezený přístup ke cloudovému hraní.

Xbox láká hráče přes Discord

Novinka spadá pod program Nitro Rewards, kterým chce Discord zatraktivnit své předplatné. Kromě Game Passu jsou součástí i slevy na herní příslušenství (jako 30% sleva na Logitech G, 15% sleva na SteelSeries a další) nebo Discord Orbs, což je virtuální měna pro nákup kosmetických doplňků v Discord obchodě.

Xbox Game Pass Starter Edition obsahuje desítky známých titulů jako Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic nebo Grounded. K tomu hráči dostanou 10 hodin cloudového gamingu měsíčně, takže si některé hry bude možné vyzkoušet bez instalace.

Discord Nitro nabízí nově desítky her bez dalších poplatků

Autor: Discord

Novinka je už nyní dostupná předplatitelům Discord Nitro, které aktuálně vyjde na 9,99 eur měsíčně (případně 99,99 eur ročně). Novinka odstartovala vlnu reakcí, zatímco někteří shválí vyšší hodnotu předplatného Discord Nitro, jiným vadí, že Starter Edition nenabízí všechny funkce klasického Game Passu, jako je například plný online multiplayer nebo kompletní bonusy ke hrám.

zdroje: Discord, Xbox

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

