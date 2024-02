Disney chce bojovat proti sdílení hesel. Podezřelým uživatelům se začne zobrazovat upomínka

Sdílení hesel ke streamovacím službám je v dnešní době předplatných populární a oblíbená možnost, jak si mezi přáteli vzájemně sdílet služby typu Netflix, Amazon Prime, Disney Plus a další. Přestože je tento způsob konzumace obsahu v řadách uživatelů hojně oblíbený, společnosti z něj už takovou radost nemají.

Podle magazínu The Verge prozradil finanční ředitel Hugh Johnston během rozhovoru o výdělcích společnosti Disney, že účty Disney Plus „podezřelé z nesprávného sdílení mimo blízkou rodinu“ budou v budoucnu dostávat upozornění o zřízení vlastního předplatného. Johnston se zmínil také o extra poplatku, za který budou moci uživatelé přidávat další osoby, které nepatří do jedné domácnosti.

„Chceme oslovit co největší publikum naším výjimečným obsahem. Těšíme se na zavedení této nové funkce, abychom zlepšili celkovou zákaznickou zkušenost a rozšířili naši základu předplatitelů. Máme několik velmi konkrétních akcí, které podnikneme v příštích několika měsících.“ řekl Johnston k plánované možnosti přidání lidí mimo „domácnost“ za extra poplatek navíc.

Disney tento příplatek za členy mimo „domácnost“ zjevně okopíroval od konkurenčního Netflixu, který podobnou verzi tohoto extra předplatného zavedl už v loňském roce za cenu přibližně 8 dolarů navíc ke stávajícímu předplatnému.