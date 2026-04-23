DJI má další levné drony pro začátečníky. Konkurenci se vzdaluje díky Lidaru i ceně

Matěj Vlk
Dnes
Lito 1 a Lito X1 jsou malé drony třídy C0 s dobře zvládnutým záznamem a pokročilými autonomními funkcemi.

Nabídka dronů DJI se rozšířila o dva nové modely Lito 1 a Lito X1, které míří do nižší třídy. V nabídce zaujmou místo nad nejlevnějšími modely Neo a Neo 2 a pod drony Mini. Díky nízké hmotnosti spadají do třídy C0 a jsou perfektními kandidáty na první dron.

Rozdíly ve výbavě i videu

Levnější Lito 1 je vybaven CMOS snímačem o rozměru 1/2", u pokročilejšího Lito X1 je to o něco větší 1/1.3". Oba mohou pořizovat fotografie v rozlišení 48 Mpx a totožné jsou i maximální parametry videozáznamu: 4K při 60 fps a režim slow-mo při 100 fps.

Pro ukládání záznamu je připraven slot na microSD kartu, Lito X1 kromě toho nabízí ještě uživatelskou interní paměť o kapacitě 42 GB. Největší rozdíl je ve schopnostech vyhýbání překážkám, primárně v autonomních režimech. Zatímco Lito 1 se spoléhá na všestranný kamerový systém, Lito X1 k němu přidává i přední Lidar, což je v této cenové kategorii unikátní.

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2):

Autor: DJI

Oba mají i spodní infračervený senzor. Dražší z dronů se tak bude hodit pro pohyb v komplexnějším prostředí a především pořizování záznamu při sledování objektu. Právě tam je přesné rozpoznávání překážek důležité. Tento režim budou nabízet oba drony, ostatně u DJI jde o stěžejní funkci, kterou disponuje i nejlevnější model Neo 2. Pokročilí uživatelé s touhou po profesionálnější editaci budou muset sáhnout po modelu Lito X1, kde nechybí 10bitový profil D-Log M pro postprodukční korekci barev a pokročilejší úpravu obrazu.

Letové schopnosti jsou totožné – ve sportovním režimu drony zvládnou stoupání/klesání až s rychlostí 7 m/s a při horizontálním letu mohou dosáhnout až na 18 m/s. Udávaná výdrž obou modelů je 36 minut, k dostání jsou samozřejmě i sady s náhradními bateriemi. DJI Lito 1 a Lito X1 jsou již k dostání i na českém trhu za následující ceny:

  • DJI Lito 1: 8 590 Kč
  • DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3): 11 990 Kč
  • DJI Lito X1: 10 590 Kč
  • DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3): 14 590 Kč
  • DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2): 16 990 Kč

Zdroj: DroneDJ

Matěj Vlk

