Cnews.cz  »  Mobilovinky

Mobilovinky

DJI má problém: Gimbal kamera Insta360 Luna Ultra přichází s dvěma objektivy, Leicou a odnímatelným displejem

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Gimbal kamera Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra gimbal kamera
Insta360 Luna Ultra gimbal kamera
Insta360 Luna Ultra gimbal kamera
Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra
Gimbal kamera Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra gimbal kamera
Insta360 Luna Ultra gimbal kamera
Insta360 Luna Ultra gimbal kamera
Insta360 Luna Ultra
Všechny fotografie
Insta360 Luna Ultra má velký snímač a dva objektivy. Kromě toho umožňuje odpojení displeje, kterým lze na dálku ovládat gimbal a díky mikrofonu nahrávat hlas.

Kategorii outdoorových selfie kamer s gimbalem dlouhodobě vévodí především DJI s řadou Osmo Pocket. S výbornou stabilizací, hezkým obrazem a možností záznamu ve 4K při 120 FPS jde aktuálně o nejlepší řešení. Na trh se ale nyní dostala vážná konkurence v podobě těžké váhy od Insta360. Nový model Luna Ultra staví na spolupráci s Leicou a mimo jiné přidává i odnímatelný displej.

Dvě ohniska

Luna Ultra má hlavní objektiv Leica Summicron s jednopalcovým 8K snímačem, světelností f/1,8 a ohniskem 20 mm po přepočtu na kinofilm. Druhý modul používá snímač 1/1,3" se světelností f/2,0 a 60mm ohniskem. Kamera umí pracovat se zoomem od 1× do 12×, přičemž do šestinásobného přiblížení jde o bezztrátový zoom.

Zdroj: Youtube.com

Záznam může probíhat v rozlišení až 7 680 × 4 320 bodů při 30, 25 nebo 24 FPS. Ve 4K zvládne až 120 FPS a ve Full HD až 240 fps. Pro horší světlo je připraven režim PureVideo do 4K při 60 fps. K dispozici je Dolby Vision, desetibitový I Log, kodek H.265 a maximální datový tok 120 Mb/s. Fotografie mají v režimu UltraPhoto až 37 Mpx, přičemž panoramatický režim Scenic Panorama skládá snímky do 200 Mpx.

Displej jako ovladač

Dominantním prvkem kamery je 2" OLED displej, který se dá z těla odpojit. Lze jej tak použít pro nastavení kompozice i ovládání gimbalu, dosah je v otevřeném prostoru až na 20 metrů. Displej má rovněž vlastní mikrofon, takže lze zároveň natáčet video a přidávat komentář z dálky pomocí displeje. Celkem kamera používá čtyři mikrofony – tři v hlavní části a jeden v odnímatelné obrazovce.

Stabilizaci zajišťuje mechanický tříosý gimbal. Sledování objektů obstarává Deep Track 5.0 s automatickým trackingem, skupinovým sledováním a udržením kompozice podle zvoleného bodu v obraze. Kamera má 47 GB interní paměti a podporuje microSD karty do kapacity 1 TB. Hlavní baterie má 1 550 mAh. Ve zcela nejúspornějším režimu při záznamu do Full HD má vydržet až 4 hodiny, u 4K s vyšší frekvencí to samozřejmě bude výrazně méně. Podporováno je ale rychlé nabíjení s výkonem 45 W, které za 23 minut doplní 80 % energie.

První srovnání

Na webu se objevilo první srovnání s hlavní konkurencí v podobě DJI Pocket 4. To ukazuje, že Luna Ultra má jasnou výhodu v teleobjektivu. Při přiblížení kolem 3× a výše má detailnější obraz než základní Pocket 4, který v těchto situacích spoléhá jen na výřez. Test upozorňuje na tendenci nového modelu Luna Ultra k přesaturovaným barvám namísto věrnějšího obrazu u Pocket 4.

Školení Hacking

Insta360 Luna Ultra se na český trh zatím dostala pouze v jediné černé variantě se základním příslušenstvím. Vyjde na 17 890 Kč. Na oficiálním webu lze pořídit i bílou variantu, a to včetně několika rozšířených sad.

Nové kamery GoPro se povedly, firma je ale v ekonomickém průšvihu. Ve hře je i bankrot Přečtěte si také:

Nové kamery GoPro se povedly, firma je ale v ekonomickém průšvihu. Ve hře je i bankrot

Zdroj: DPreview

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz