DJI má problém: Gimbal kamera Insta360 Luna Ultra přichází s dvěma objektivy, Leicou a odnímatelným displejem

Kategorii outdoorových selfie kamer s gimbalem dlouhodobě vévodí především DJI s řadou Osmo Pocket. S výbornou stabilizací, hezkým obrazem a možností záznamu ve 4K při 120 FPS jde aktuálně o nejlepší řešení. Na trh se ale nyní dostala vážná konkurence v podobě těžké váhy od Insta360. Nový model Luna Ultra staví na spolupráci s Leicou a mimo jiné přidává i odnímatelný displej.
Dvě ohniska
Luna Ultra má hlavní objektiv Leica Summicron s jednopalcovým 8K snímačem, světelností f/1,8 a ohniskem 20 mm po přepočtu na kinofilm. Druhý modul používá snímač 1/1,3" se světelností f/2,0 a 60mm ohniskem. Kamera umí pracovat se zoomem od 1× do 12×, přičemž do šestinásobného přiblížení jde o bezztrátový zoom.
Záznam může probíhat v rozlišení až 7 680 × 4 320 bodů při 30, 25 nebo 24 FPS. Ve 4K zvládne až 120 FPS a ve Full HD až 240 fps. Pro horší světlo je připraven režim PureVideo do 4K při 60 fps. K dispozici je Dolby Vision, desetibitový I Log, kodek H.265 a maximální datový tok 120 Mb/s. Fotografie mají v režimu UltraPhoto až 37 Mpx, přičemž panoramatický režim Scenic Panorama skládá snímky do 200 Mpx.
Displej jako ovladač
Dominantním prvkem kamery je 2" OLED displej, který se dá z těla odpojit. Lze jej tak použít pro nastavení kompozice i ovládání gimbalu, dosah je v otevřeném prostoru až na 20 metrů. Displej má rovněž vlastní mikrofon, takže lze zároveň natáčet video a přidávat komentář z dálky pomocí displeje. Celkem kamera používá čtyři mikrofony – tři v hlavní části a jeden v odnímatelné obrazovce.
Stabilizaci zajišťuje mechanický tříosý gimbal. Sledování objektů obstarává Deep Track 5.0 s automatickým trackingem, skupinovým sledováním a udržením kompozice podle zvoleného bodu v obraze. Kamera má 47 GB interní paměti a podporuje microSD karty do kapacity 1 TB. Hlavní baterie má 1 550 mAh. Ve zcela nejúspornějším režimu při záznamu do Full HD má vydržet až 4 hodiny, u 4K s vyšší frekvencí to samozřejmě bude výrazně méně. Podporováno je ale rychlé nabíjení s výkonem 45 W, které za 23 minut doplní 80 % energie.
První srovnání
Na webu se objevilo první srovnání s hlavní konkurencí v podobě DJI Pocket 4. To ukazuje, že Luna Ultra má jasnou výhodu v teleobjektivu. Při přiblížení kolem 3× a výše má detailnější obraz než základní Pocket 4, který v těchto situacích spoléhá jen na výřez. Test upozorňuje na tendenci nového modelu Luna Ultra k přesaturovaným barvám namísto věrnějšího obrazu u Pocket 4.
Insta360 Luna Ultra se na český trh zatím dostala pouze v jediné černé variantě se základním příslušenstvím. Vyjde na 17 890 Kč. Na oficiálním webu lze pořídit i bílou variantu, a to včetně několika rozšířených sad.
Zdroj: DPreview