Do Česka a Slovenska míří nová streamovací služba. Filmy, seriály i sport nabídne úplně zdarma

Do Česka a Slovenska vstupuje nová streamovací služba SELEKT Light, která divákům nabídne filmy, seriály, dětské pořady a vybrané živé sportovní přenosy. Nejlepší na službě je fakt, že je zdarma bez předplatného a pro sledování je zapotřebí pouze registrace.
Zdarma na webu nebo mobilní aplikaci
SELEKT Light je možné sledovat buď prostřednictvím webové stránky, nebo skrze mobilní aplikaci (Android, iOS). Jeden účet je přitom možné používat až na pěti zařízeních, současně je dovoleno sledovat až tři streamy.
Streamovací služba nabídne divákům pravidelně obměňovaný obsah televizních značek z portfolia AMC Global Media, jako jsou akční filmy, komedie, dramata, krimi, westerny či vybrané dětské seriály.
Součástí služby bude také živný sportovní obsah ze sotěží jako UEFA, hokejový Champions Hockey League, fotbalovou Ligu národů, Evropskou ligu a turnaje v šipkách PDC European Tour. Konkrétní rozsah však tisková zpráva neupřesňuje.
SELEKT Light nahrazuje dosavadní službu AMC Mikro, která skončila 6. srpna a sloužila mimo jiné ke sledování vybraných sportovních přenosů z nabídky Sport1 a Sport2.
zdroj: TZ, Mediaguru