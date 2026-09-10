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Do Česka a Slovenska míří nová streamovací služba. Filmy, seriály i sport nabídne úplně zdarma

Dominik Dobrozenský
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SELEKT Light je nová bezplatná streamovací služba Autor: Proxima Studio / Shutterstock
SELEKT Light je nová bezplatná streamovací služba
Nová streamovací služba SELEKT Light míří do Česka a na Slovensko s filmy, seriály i sportem. A hlavně zdarma bez předplatného.
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Do Česka a Slovenska vstupuje nová streamovací služba SELEKT Light, která divákům nabídne filmy, seriály, dětské pořady a vybrané živé sportovní přenosy. Nejlepší na službě je fakt, že je zdarma bez předplatného a pro sledování je zapotřebí pouze registrace.

Zdarma na webu nebo mobilní aplikaci

SELEKT Light je možné sledovat buď prostřednictvím webové stránky, nebo skrze mobilní aplikaci (Android, iOS). Jeden účet je přitom možné používat až na pěti zařízeních, současně je dovoleno sledovat až tři streamy.

Streamovací služba nabídne divákům pravidelně obměňovaný obsah televizních značek z portfolia AMC Global Media, jako jsou akční filmy, komedie, dramata, krimi, westerny či vybrané dětské seriály.

Součástí služby bude také živný sportovní obsah ze sotěží jako UEFA, hokejový Champions Hockey League, fotbalovou Ligu národů, Evropskou ligu a turnaje v šipkách PDC European Tour. Konkrétní rozsah však tisková zpráva neupřesňuje.

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SELEKT Light nahrazuje dosavadní službu AMC Mikro, která skončila 6. srpna a sloužila mimo jiné ke sledování vybraných sportovních přenosů z nabídky Sport1 a Sport2.

zdroj: TZ, Mediaguru

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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