Do Evropy míří tabletové monstrum: Huawei MatePad Pro Max jde přímo proti iPadu Pro

Současnou špičkou mezi tablety Huawei je na tuzemském trhu model MatePad Pro s cenou kolem 25 tisíc. To se ale brzy změní, na evropský trh totiž míří větší a výkonnější Huawei MatePad Pro Max. Nabídne velmi tenké tělo, OLED displej s matnou úpravou a klá‘vesnici s touchpadem. Jde tak přímo proti iPadu Pro nebo Samsungu Galaxy Tab S11 Ultra.
Pod půl centimetru
MatePad Pro Max má v nejtenčím místě 4,7 mm. Základní verze váží 499 g a provedení PaperMatte Edition má 509 g. Huawei jej označuje za nejtenčí 13“ tablet ve své třídě. Displej má úhlopříčku 13,2" a rozlišení 3 000 × 2 000 pixelů. Jde o OLED panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, špičkovým jasem 1600 nitů a poměrem displeje k tělu 94 %. Rámečky jsou tedy velmi tenké. Matnou vrstvu PaperMatte Huawei specifikuje jako povrch s nano leptáním pro omezení odlesků.
Evropská verze používá HarmonyOS 4.3 a nabízí 12 GB RAM, úložiště má kapacitu 256 GB nebo 512 GB. Konektivita zahrnuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink a USB-C ve verzi 3.1. Tablet má také šest reproduktorů a čtyři mikrofony.
U baterie se evropská verze musí spokojit s nižší kapacitou 9 760 mAh oproti globálním (tedy primárně čínským 10 400 mAh). Rychlé nabíjení má výkon až 66 W a kabelové reverzní nabíjení až 40 W. Aktuálně se tablet začal prodávat v Německu, kde výrobce přidává slevový kupon 100 €, stylus M-Pencil Pro a sluchátka FreeBuds Pro 4.
Zatímco hardwarově je MatePad Pro Max naprostou špičkou a alternativou k velkým tabletům Applu a Samsungu, největší slabinou je samozřejmě software a nabídka aplikací. V AppGallery chybí řada běžných služeb včetně Netflixu, Spotify nebo části aplikací Meta.
Cena je nastavena na 1100 € za základní verzi 12 GB + 256 GB, tedy v přepočtu necelých 27 tisíc. Vyšší varianta by měla vyjít o 7 tisíc dráž.
Zdroj: DigitalTrends