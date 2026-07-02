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Do Evropy míří tabletové monstrum: Huawei MatePad Pro Max jde přímo proti iPadu Pro

Matěj Vlk
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Huawei MatePad Pro Max
Huawei MatePad Pro Max
Huawei MatePad Pro Max
Huawei MatePad Pro Max
Huawei MatePad Pro Max
Huawei MatePad Pro Max
Huawei MatePad Pro Max
Huawei MatePad Pro Max
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Konkurence pro iPad Pro a Galaxy Tab S11 Ultra přijde s velmi tenkým tělem, povedenou klávesnicí a ambiciózní cenou. Hlavní nevýhody, tedy absence Androidu, ale přetrvává.
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Současnou špičkou mezi tablety Huawei je na tuzemském trhu model MatePad Pro s cenou kolem 25 tisíc. To se ale brzy změní, na evropský trh totiž míří větší a výkonnější Huawei MatePad Pro Max. Nabídne velmi tenké tělo, OLED displej s matnou úpravou a klá‘vesnici s touchpadem. Jde tak přímo proti iPadu Pro nebo Samsungu Galaxy Tab S11 Ultra.

Pod půl centimetru

MatePad Pro Max má v nejtenčím místě 4,7 mm. Základní verze váží 499 g a provedení PaperMatte Edition má 509 g. Huawei jej označuje za nejtenčí 13“ tablet ve své třídě. Displej má úhlopříčku 13,2" a rozlišení 3 000 × 2 000 pixelů. Jde o OLED panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, špičkovým jasem 1600 nitů a poměrem displeje k tělu 94 %. Rámečky jsou tedy velmi tenké. Matnou vrstvu PaperMatte Huawei specifikuje jako povrch s nano leptáním pro omezení odlesků.

Zdroj: Youtube.com

Evropská verze používá HarmonyOS 4.3 a nabízí 12 GB RAM, úložiště má kapacitu 256 GB nebo 512 GB. Konektivita zahrnuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink a USB-C ve verzi 3.1. Tablet má také šest reproduktorů a čtyři mikrofony.

U baterie se evropská verze musí spokojit s nižší kapacitou 9 760 mAh oproti globálním (tedy primárně čínským 10 400 mAh). Rychlé nabíjení má výkon až 66 W a kabelové reverzní nabíjení až 40 W. Aktuálně se tablet začal prodávat v Německu, kde výrobce přidává slevový kupon 100 €, stylus M-Pencil Pro a sluchátka FreeBuds Pro 4.

Zatímco hardwarově je MatePad Pro Max naprostou špičkou a alternativou k velkým tabletům Applu a Samsungu, největší slabinou je samozřejmě software a nabídka aplikací. V AppGallery chybí řada běžných služeb včetně Netflixu, Spotify nebo části aplikací Meta.

Školení Kubernetes

Cena je nastavena na 1100 € za základní verzi 12 GB + 256 GB, tedy v přepočtu necelých 27 tisíc. Vyšší varianta by měla vyjít o 7 tisíc dráž.

Zdroj: DigitalTrends

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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