Cnews.cz  »  Internet

Internet

„Do Seznam e-mailu se vám dívá každej,“ tvrdil Filip Turek. Teď se musí omluvit, nařídil soud

Redakce
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Filip Turek Autor: Ministerstvo životního prostředí / Lukáš Dittrich
Po prohraném soudním sporu se musí Filip Turek omluvit Seznamu za výrok, ve kterém prohlásil, že do soukromých e-mailů se dívají téměř všichni pracovníci Seznamu.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Výrok poslance Filipa Turka (Motoristé) o tom, že e-mailová služba firmy Seznam.cz není bezpečná, se dočkal soudní dohry. Seznam jej zažaloval a soud dal firmě za pravdu. O verdiktu informoval server Novinky.cz a potvrdil jej také Seznam.cz

Turek má podle soudu Seznamu poslat do tří dnů od právní moci rozsudku omluvu ve znění:"„Já, Filip Turek, se tímto omlouvám společnosti Seznam.cz za to, že jsem dne 28. 4. 2026 v pořadu ‚Přísně tajné‘ pronesl výrok, cit.: ‚Stejně všichni víme, že do Seznam e-mailu se vám dívá každej, kdo tam pracuje pomalu, že to není bezpečný…‘ Tento výrok je nepravdivý a ničím nepodložený.“ 

Poslanec má stejný text zveřejnit také na svém facebookovém profilu. Turek pronesl výrok v pořadu vysílaném na kanálu Xaver Live. Vyzval také diváky, aby e-mailovou službu Seznamu nepoužívali.

Seznam jej pak podle serveru Lupa.cz zažaloval. Soud poslance vyzval, aby předložil důkazy svých tvrzení. Když to Turek v třicetidenní lhůtě neudělal, rozhodl spor ve prospech Seznamu. Poslanec musí zaplatit také soudní náklady.

„Vítáme rozhodnutí Městského soudu v Praze, který potvrdil, že výroky pana Turka jsou nepravdivé a ničím nepodložené. Dlouhodobě vnímáme snahu některých politických představitelů poškozovat dobré jméno naší společnosti. Jsme proto rádi, že rozhodnutí soudu jasně potvrdilo, že ve veřejné a politické debatě není prostor pro svévolné šíření lží,“ komentoval rozhodnutí soudu člen správní rady Seznamu Matěj Hušek.

Podle serveru Novinky.cz se Turek může proti rozhodnutí odvolat jen z důvodu potenciáních procesních pochybení nebo kvůli náhradě soudních nákladů.

MM_AIvideo

Městský soud v Praze tento týden zatím nepravomocně rozhodl také v dalším sporu, který se týká Turkových výroků. Podle verdiktu se má omluvit Hnutí Duha.

zdroj: Lupa.cz, Novinky.cz, Seznam

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Máte už předobjednané GTA VI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
názor laického právnika: Používanie Seznam je na vlastní triko a zodpovědnost, není dúvod používat povinně.
hifron


Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍC INFO