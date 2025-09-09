Cnews.cz  »  Software  »  Do Windows 11 míří nová kontextová nabídka. Vyhledá stejné obrázky nebo odstraní pozadí z fotky

Software

Do Windows 11 míří nová kontextová nabídka. Vyhledá stejné obrázky nebo odstraní pozadí z fotky

Matěj Vlk
Dnes
Windows 11 logo Autor: Ilustrace ChatGPT
Windows 11
Nové položky v kontextovém menu Průzkumníku se zaměřují na práci s obrázky s využitím AI. Přidané akce budou hledat podobné obrázky nebo využívat AI pro chytré retuše.

Microsoft do kanálu Canary v rámci testovacího programu Insider vypustil nové sestavení 27938. To mimo jiné přináší změny kontextové nabídky, která se otevírá po kliknutí pravým tlačítkem na obrázkové soubory. Přibylo sem několik funkcí, které pro práci s fotografiemi či ilustracemi využívají umělou inteligenci.

Hledání i retušování fotky

Menu s názvem AI akce prozatím obsahuje čtyři položky, které otvírají jednu ze tří aplikací:

Vizuální hledání Bing: otevře webový prohlížeč a na Bingu vyhledává stejný obrázek, jako je obrázek na disku. U produktů by mělo dojít k rozpoznání a vyhledání dalších podrobností jako je cena. Pokud bude na fotce objekt k identifikaci jako je známý obličej nebo rostlina, Bing se o to pokusí s doplněním podrobností.

kontextové menu AI akce

Do kontextové nabídky přibyly čtyři nové možnosti, které pracují s obrázky.

Autor: Microsoft

Rozostřit pozadí: tato akce otevře aplikaci Fotky, automaticky vyhledá pozadí za hlavním objektem fotky a pokusí se jej rozostřit. Pro doladění lze označit oblast i ručně štětcem. Nechybí možnost zvolit intenzitu efektu.

Vymazat objekty: Budou-li se na fotce nacházet objekty, které budete chtít odstranit, stačí klepnutí do nové kontextové nabídky. Ta opět otevře aplikaci Fotky, ve které stačí nechtěné části snímku označit. Algoritmus se následně postará o jejich vygumování.

V současné době prozatím kontextové menu funguje v případě obrázkových souborů ve formátech JPG, JPEG a PNG. V budoucnu mají do kontextových nabídek Průzkumníku přibýt jak další podporované formáty, tak především další AI akce.

zabbix_tip

Vedle této změny Microsoft doladil v novém sestavení i několik detailů. V prvé řadě je to zobrazení větších hodin v notifikační oblasti, které se po rozkliknutí zobrazují nad kalendářem a obsahují i sekundy. Šlo o jednu z žádaných funkcí, kterou uživatelé postrádali z předchozích Windows 10.

Windows 11 25H2 se blíží. Velké novinky nečekejte, některé funkce naopak zmizí Přečtěte si také:

Zdroj: Microsoft

Matěj Vlk

