Cnews.cz  »  Software  »  Do Windows zamířila nejužitečnější funkce z macOS. Stačí stisknout mezerník

Software

Do Windows zamířila nejužitečnější funkce z macOS. Stačí stisknout mezerník

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

PowerToys Peek Autor: Matěj Vlk
Stisknutí mezerníku zobrazí rychlý náhled.
V rámci balíku PowerToys nabízí Microsoft funkci rychlého náhledu, kterou lze nově aktivovat stiskem mezerníku. Dojde k zobrazení dokumentů či obrázků ve vyskakovacím okně.

Apple přidal v roce 2007 do systému Mac OS X 10.5 Leopard jednu z nejoblíbenějších funkcí – Quick Preview. Rychlý náhled je součástí správce souborů Finder a má za úkol jediné – stisknutím mezerníku zobrazit náhled označeného souboru.

Funguje to u běžných formátů jako jsou dokumenty, obrázky, videa nebo PDF. Do Windows se zatím rychlý náhled v podobě vestavěné funkce nedostal, i přesto s ním ale Microsoft experimentuje v rámci balíku nástrojů PowerToys.

Aktivace jednou klávesou

Funkci Microsoft nazývá Peek (v češtině Náhled) a nabízí ji již nějakou dobu. V průběhu tohoto týdne ale byla uvolněna verze PowerToys 0.95, která ji výrazně vylepšuje. Doposud totiž Peek fungoval vždy pouze s klávesovou kombinací dvou kláves, kdy ve výchozím stavu využívala Ctrl + Mezerník. Nyní je konečně možné nastavit i samotný Mezerník, tedy totožně jako v macOS. V PowerToys stačí zamířit do sekce Správa souborů, zvolit aplikaci Náhled a pod položkou Metoda aktivace z rozbalovacího seznamu vybrat Mezerník.

Screenshot PwoerToys

Nastavení klávesové zkratky pro Peek.

Autor: Matěj Vlk

Nyní bude náhled fungovat stejně jako v případě macOS. Kdekoliv v Průzkumníku tak stačí označit soubor a pro rychlé otevření náhledu stisknout Mezerník. První zobrazení náhledu po restartu systému může trvat delší dobu, všechna další jsou ale rychlá a otevírají se stejně svižně jako v macOS.

Vedle této novinky do nových PowerToys přibyla ještě rozšířená správa tmavého režimu. Lze tak například nastavit denní rozvrh, kdy má být aktivní, případně jej zapínat klávesovou zkratkou.

KL25

Nastavení Dark Mode

Nově lze nastavit denní rozvrh tmavého režimu.

Autor: Matěj Vlk

Případně lze zvolit, zda má být tmavý režim využíván pouze v rámci systému, případně ho vynutit i v aplikacích třetích stran, pokud jej nabízí.

Zdroj: Microsoft

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Přes jakou společnost si nejčastěji necháváte doručit zásilky?

Zobraz výsledek

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Z našich webů

Dále u nás najdete

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI