Domácí robot za 170 tisíc vám poskládá prádlo. Nebo to za něj udělá operátor z Kalifornie (a u toho vás pošmíruje)

Americký startup Weave Robotics posílá do předprodeje Isaac 1, domácího robota, který má skládat prádlo, uklízet rozházené věci a stlát postele. Nejde o typického humanoida, na rozdíl od nich se nepohybuje po dvou končetinách.
Kolečka místo nohou
Isaac 1 navazuje na starší Isaac 0, který byl určen hlavně ke skládání prádla. Nový model je mobilní a stojí na pojízdné základně. Místo humanoidní chůze sází na stabilnější konstrukci s výsuvným tělem a dvěma rameny. K dispozici jsou dva režimy podle typu domácí práce – Laundry Flow má najít špinavé oblečení, sebrat ho, manipulovat s naplněným košem a složené kusy vracet na místo. Stejně tak umí vyndat prádlo ze sušičky nebo pračky. Režim Daily Reset se potom má postarat o velmi lehký úklid při běžném fungování domácnosti. Patří sem stlaní postelí a vracení věcí na jejich původní místa.
Robot má výdrž až 8 hodin a nabíjení trvá zhruba 2 hodiny. Půdorys základny je přibližně 52 × 56 centimetrů a výška robota je 91 až 175 cm, přičemž dosáhnout může až do výšky kolem 2 metrů. Ve Spojených státech se robot prodává dvěma způsoby – zákazník může zaplatit 7 999 USD předem (asi 170 000 Kč) nebo zvolit předplatné za 449 USD měsíčně. Dodávky mají začít v Kalifornii na podzim 2026 a následně se mají rozšířit do dalších států USA. V Evropě se pravděpodobně uvedení robota nedočkáme.
Ne tak zcela autonomní
Weave Robotics uvádí, že Isaac 1 pracuje na většině úkolů autonomně. Pokud ale narazí na problém, který nedokáže vyřešit sám, k robotu se může připojit vzdálený operátor. Ten za pomocí ovládání paží a výšky robota může úkol dokončit. Protože ale operátorovi robot sdílí obraz z kamer, vyvstává otázka ochrany soukromí.
Podmínky použití explicitně uvádějí, že robot může pomocí kamer zaznamenávat okolí, prováděné úkoly a objekty v záběru. K těmto datům mohou vzdáleně přistupovat pracovníci firmy a stejně tak mohou být osobní údaje použity také k vývoji a trénování robotů.
Zdroj: Weave