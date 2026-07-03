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Domácí robot za 170 tisíc vám poskládá prádlo. Nebo to za něj udělá operátor z Kalifornie (a u toho vás pošmíruje)

Matěj Vlk
Dnes
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Isaac 1 je na první pohled roztomilý robůtek, který umí vracet věci na jejich původní místo nebo přendat prádlo z pračky do sušičky. Bohužel jde taky o díru do soukromí – v případě zaváhání robota se k němu připojuje vzdálený operátor.
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Americký startup Weave Robotics posílá do předprodeje Isaac 1, domácího robota, který má skládat prádlo, uklízet rozházené věci a stlát postele. Nejde o typického humanoida, na rozdíl od nich se nepohybuje po dvou končetinách.

Kolečka místo nohou

Isaac 1 navazuje na starší Isaac 0, který byl určen hlavně ke skládání prádla. Nový model je mobilní a stojí na pojízdné základně. Místo humanoidní chůze sází na stabilnější konstrukci s výsuvným tělem a dvěma rameny. K dispozici jsou dva režimy podle typu domácí práce – Laundry Flow má najít špinavé oblečení, sebrat ho, manipulovat s naplněným košem a složené kusy vracet na místo. Stejně tak umí vyndat prádlo ze sušičky nebo pračky. Režim Daily Reset se potom má postarat o velmi lehký úklid při běžném fungování domácnosti. Patří sem stlaní postelí a vracení věcí na jejich původní místa.

Robot Isaac 1 v zelené barvě. Kromě ní bude k dispozici v dalších 4 odstínech.

Robot Isaac 1 v zelené barvě. Kromě ní bude k dispozici v dalších 4 odstínech.

Autor: Weave Robotics

Robot má výdrž až 8 hodin a nabíjení trvá zhruba 2 hodiny. Půdorys základny je přibližně 52 × 56 centimetrů a výška robota je 91 až 175 cm, přičemž dosáhnout může až do výšky kolem 2 metrů. Ve Spojených státech se robot prodává dvěma způsoby – zákazník může zaplatit 7 999 USD předem (asi 170 000 Kč) nebo zvolit předplatné za 449 USD měsíčně. Dodávky mají začít v Kalifornii na podzim 2026 a následně se mají rozšířit do dalších států USA. V Evropě se pravděpodobně uvedení robota nedočkáme.

Ne tak zcela autonomní

Weave Robotics uvádí, že Isaac 1 pracuje na většině úkolů autonomně. Pokud ale narazí na problém, který nedokáže vyřešit sám, k robotu se může připojit vzdálený operátor. Ten za pomocí ovládání paží a výšky robota může úkol dokončit. Protože ale operátorovi robot sdílí obraz z kamer, vyvstává otázka ochrany soukromí.

Cyber26

Podmínky použití explicitně uvádějí, že robot může pomocí kamer zaznamenávat okolí, prováděné úkoly a objekty v záběru. K těmto datům mohou vzdáleně přistupovat pracovníci firmy a stejně tak mohou být osobní údaje použity také k vývoji a trénování robotů.

Zdroj: Weave

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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Na tom videu je nejdřív vidět, jak bere robot prádlo do chapadel... a pak je najednou střih a prádlo je už krásně složené. Takže to evidentně vůbec neumí - a to ani s operátroem. Někdo (člověk) to v tom videu složil za něj.
Kelley