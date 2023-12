Dual-Hz: LG má OLED monitor, který lze přepínat mezi 4K režimem a FullHD při 480 Hz pro eSports

Závěr roku přinesl velmi zajímavou novinku v herních monitorech. Do těch se čím dál víc dostává technologie OLED a LG teď vytvořilo unikátní panel a herní monitor na základě této technologie, který řeší jeden „problém prvního světa“, a sice dilema, zda si na hraní pořídit monitor s vysokým rozlišením, nebo naopak FullHD, ale s velmi vysokou obnovovací frekvencí vhodný pro soutěžní hraní. OLED od LG, zdá se, zvládne oboje.

UltraGear 32GS95UE a Dual-Hz

Firma LG odhalila herní monitor označený UltraGear 32GS95UE, který přináší funkci či technologii pojmenovanou Dual-Hz, mimo jiného. Jde o OLED monitor s rozlišením 3840 × 2160 bodů (alias 4K) na úhlopříčce 32 palců. Při tomto rozlišení podporuje obnovovací frekvenci 240 Hz, což je také docela dobré.

Ovšem ona technologie Dual-Hz umožňuje přepnout monitor do režimu s rozlišením 1920 × 1080 bodů. A v tomto režimu se obnovovací frekvence zvyšuje na 480 Hz, což je téměř na absolutní špičce dnešních herních LCD (specializované modely jdou až na 540 Hz, ale zlepšení proti 480 Hz nebude zas tak velké). Mezi režim 4K @ 240 Hz a FullHD @ 480 Hz lze přepínat jedním tlačítkem (horkou klávesou, joystickem ovládání na monitoru).





Využití je asi jasné – pokud budete hrát singleplayerovou hru, RPG nebo adventuru, kde si chcete užít bohatou grafiku, nastavíte si 4K, ovšem pokud půjdete hrát nějaké multiplayerové střílečky, můžete z monitoru rychle udělat specializovaný „eSports“ monitor. A 4K monitor je samozřejmě také vhodnější jako hlavní monitor na běžnou práci, úpravy fotek, sledování videa a tak dále.

Jak je to realizováno, zatím LG neupřesňuje. Režim se sníženým rozlišením by mohl používat blok 2×2 jako jeden pseudopixel, což možná elektronika displeje dokáže využít ke zrychlení obnovování. Také by teoreticky mohlo jít o to, že by polovina 4K pixelů kreslila v rozlišení FullHD liché snímky, zatímco polovina by se vypnula, a pak pro sudé snímky by se to prohodilo. Toto by byla ta horší možnost – snad brzo uvidíme, jak tato technologie pracuje.

I použití OLED panelu místo LCD také přináší jako vždy své výhody. Odezva panelu má být jen 0,03 ms, což s sebou nese výrazně snížené rozmazání v pohybu. OLED také samozřejmě má výrazně lepší podání černé a kontrast, neboť svítí samotné pixely a ne podsvit, takže černá je skutečně černá (mimo světlo odražené z okolního prostředí, samozřejmě). Monitor podporuje HDR se známkou DisplayHDR True Black 400 (neplést s běžným DisplayHDR 400, které má pochybnou kvalitu), pokrývá 98,5 % barevného prostoru DCI-P3. Na druhou stranu je u OLED zase nevýhoda postupného stárnutí (opotřebení OLED bodů) a riziko trvalého vypalování obrazu.

UltraGear 32GS95UE s technologií Dual-Hz Autor: LG

Monitor UltraGear 32GS95UE používá adaptivní obnovování FreeSync Premium Pro (a má také známku G-Sync Compatible od Nvidie), vstupy jsou DisplayPort 1.4 a dvě HDMI 2.1. LG také integrovalo reproduktory Pixel Sound s podporou DTS Virtual:X. Reproduktory jsou schované za panelem. Stojan má plné možnosti ergonomie (nastavení výšky i pivot).

Další model od Asusu

Technologii přepínání mezi 4K a FullHD režimem s vyšší obnovovací frekvencí bude LG integrovat patrně přímo do panelů, takže toto by mělo být dostupné i od dalších výrobců herních OLED monitorů. Již se ozval Asus, který oznámil monitor ROG Swift OLED PG32UCDP se stejnými parametry. Také u tohoto monitoru bude na výběr mezi rozlišením 4K při 240 Hz a FullHD při 480 Hz, pravděpodobně je v něm tentýž panel od LG.

Tyto monitory by zřejmě měly jít do prodeje během roku 2024, měly by být předvedené na CES v lednu.

Zdroje: LG, ComputerBase, VideoCardz, Asus