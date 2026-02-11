Cnews.cz  »  Hry  »  Dva pokusy nestačily: Blizzard opět začíná pracovat na střílečce ze světa Starcraftu

Dva pokusy nestačily: Blizzard opět začíná pracovat na střílečce ze světa Starcraftu

Matěj Vlk
Dnes
Screenshot Starcraft 2 Autor: Blizzard
Pokud se potvrdí spekulace, hra má zapadat do žánru fps s otevřeným světem.
Blizzard potřetí zkusí vyrobit střílečku ze světa Starcraftu. Po dvou vlastních nezdarech se nyní měl spojit s vývojářským studiem Nexon, které se má o hru postarat.

Svět Starcraftu se v posledních letech zdá být v rámci Blizzardu výrazně upozaděný. Posledním titulem z tohoto universa je StarCraft: Remastered, který vyšel už v roce 2017. Postavy ze Starcraftu se sice objevují i v Heroes of the Storm, tento projekt ale rovněž skomírá. Vody nyní rozvířily spekulace, které naznačují vývoj střílečky odehrávající se právě ve světě Starcraftu.

Premiéra na Blizzconu?

Blizzard se podle spekulací z Koreje spojil s vývojářským studiem Nexon, které stojí za úspěšným hitem Arc Raiders. Blizzard měl během loňského roku podepsat smlouvu s Nexonem týkající se právě licence na značku Starcraft a s tím spojeným herním obsahem. Korejské studio prý již vyčlenilo tým, který začal na novém titulu pracovat.

Není to přitom v poslední době první náznak, loni v září Blizzard na svůj web umístil pracovní inzerát na pozici ředitele, který má vést právě vývojový tým neoznámené hry. Pokud se obě tyto spekulace týkají totožného titulu, pak by nová hra měla zapadat do žánru fps s otevřeným světem.

Zdroj: Youtube.com

Blizzard se o střílečku ze světa Starcraftu pokoušel již dvakrát. Vývoj první z nich s názvem Starcraft Ghost byl po několika letech ukončen v roce 2006. Druhý pokus je mnohem mladší a nesl interní označení Project Ares, vývoj ale skončil v roce 2019. Po těchto nezdarech se Blizzard obrací na externí vývojářské studio. Že může jít o funkční model, si vyzkoušel na mobilním Diablo: Immortal, byť hra nebyla přijata zrovna pozitivně.

Oficiálního představení se možná dočkáme ještě letos na obnoveném Blizzconu, který se bude po dvouleté pauze konat ve dnech 12.-13. září. Blizzard nemá problém s prezentací her v rané fází vývoje, byť do data uvedení budou scházet ještě dlouhé roky, případně projekt po několika letech ukončí.

Zdroj: Eurogamer

