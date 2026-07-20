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Věda a technika

Elektromobilům se v Evropě daří, mohou za to i drahá paliva. Češi však elektroauta stále odmítají

Matěj Vlk
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V Česku mezi značkami dominuje domácí Škoda a Tesla. Autor: Škoda Auto
V Česku mezi značkami dominuje domácí Škoda a Tesla.
Každý čtvrtý vůz prodaný v Evropě je plně bateriový. Za prvních 6 měsíců jich bylo v Evropě zaregistrováno přes 1 milion. V Česku ale měly podíl pouhých 8,1 % na nových registracích.
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Evropský trh s bateriovými elektromobily v první polovině roku 2026 výrazně zrychlil. Registrace na sledovaných trzích vzrostly o třetinu a rekordní červen posunul podíl elektrických aut nad čtvrtinu trhu. Růst se projevil také v Česku, byť tuzemský podíl patří na chvost Evropy.

Milion za půlroku

V prvních šesti měsících roku bylo na 17 sledovaných evropských trzích registrováno 1 241 916 bateriových elektromobilů. Ve stejném období roku 2025 jich přitom bylo výrazně méně – 928 800. Meziroční růst tak dosáhl 33,7 % a podíl elektromobilů na registracích činil 21,2 %.

Statistika přitom nepokrývá celou Evropu, zahrnuje vybrané země Evropské unie a EFTA, které představují přibližně 90 % společného trhu.

Vývoj podílu bateriových vozů na celkových registracích.

Vývoj podílu bateriových vozů na celkových registracích.

Autor: E-Mobility Europe

Z čísel, která připravilo sdružení E-Mobility Europe, vyplývá, že červen přinesl 275 060 registrací elektromobilů. Ve srovnání s loňským červnem to bylo o 39,5 % více.

Zrychluje i Česko

První letní měsíc byl rekordní i v Česku, kdy bylo registrováno 2 140 elektromobilů a za celé pololetí potom 8 598 vozů. Podíl na celkových registracích je ale velmi nízký – 8,1 % – patří ke zcela nejnižším v celé Evropě. Nižší podíl registrovaných elektromobilů uvádí zpráva pouze u Polska.

Nejrychleji naopak rostlo Slovinsko s meziročním zvýšením o 124,7 %, Itálie přidala 97,9 % a Francie 61,3 %.

Cyber26

Růst poptávky podporují nové dotační programy a rovněž vyšší ceny pohonných hmot, které akcelerují trend v přechodu k elektromobilům. Francie využívá sociální leasing a podporu firemních flotil a Německo znovu zavedlo nákupní prémii.

Zdroj: E-Mobility Europe

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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