Recenze herních sluchátek Endorfy Viro Plus USB Onyx White: v hlavní roli drát, zvuk 7.1 a precizní zpracování

Obsah balení:

Endorfy je stále jednou ze společností, která na uživatelích nešetří a do balení vám mimo samotný produkt přibalí i řadu bonusového příslušenství navíc. V případě Viro Plus USB dostanete jako základní sadu sluchátka, USB zvukovou kartu, odpojitelný mikrofon a dvojici 3,5mm kabelů s délkou 1,2 a 2,7 metru.

P.S.: kytička není obsahem balení, vše ostatní ano Autor: Cnews

K tomu vám Endorfy navíc přibalí audiorozbočovač (kombinovaný audiojack na samostatné AUX výstupy pro sluchátka a mikrofon) a také druhou sadu náhradních náušníků obalených látkou, což osobně velmi oceňuji a uděluji za to malé bezvýznamné plus. Obsah balení pak završuje sada uživatelských příruček.

Parametry:



Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz Impedance: 32 Ω Citlivost: 98 ± 4 dB na 1 kHz Měniče: 53mm Připojení: USB kabel s délkou 1,2 a 2,7 metru Typ sluchátek: uzavřená, přes uši, circumaurální Mikrofon: odnímatelný s pop-filtrem

citlivost −55 ± 4 dB/mW Funkce a ostatní: 7.1 USB zvuková karta

náušníky a hlavový most z paměťové pěny

hliníkový rám

náhradní náušníky v balení Hmotnost: 307 g (s mikrofonem) Kompatibilita: PC a notebooky se systémem Windows, Linux nebo Mac

konzole s 3,5mm AUX výstupem

smartphony s 3,5mm AUX výstupem

Vzhled a zpracování:

Endorfy nemá v portfoliu svých sluchátek desítky produktů a namísto kvantity se spíše snaží více zaměřit na kvalitu, a to jak provedení, tak i výsledného zvuku. Model Viro Plus USB pak není výjimkou. Sluchátka jsou dostupná v černé a mnou testované bílo-stříbrné variantě, která podle mého názoru vypadá opravdu stylově a bude lahodit hlavně lidem preferujícím světlé periférie.

Endorfy Viro Plus USB v celé své bílo-stříbrné kráse Autor: Cnews

Po prvním uchopení sluchátek jsem cítil takový ten dojem z poctivě vyrobeného kusu, který má svoji hmotnost a nešetřilo se na něm. Kovový rám sluchátek doplňuje odolný plast samotných mušlí krytých hliníkovým bokem s bílým logem Endorfy. Samotné náušníky a hlavový most jsou měkčené paměťovou pěnou.





Co se pohodlnosti týče, vzhledem k hmotnosti přibližně 300 gramů jsem sluchátka na hlavě při dlouhém používání cítil, jejich používání je však díky dobré tvárnosti konstrukce a paměťové pěny pohodlné. Necítil jsem žádné otlačeniny nebo bolesti ušních boltců (náušníky jsou dostatečně velké na pojmutí celých uší, takže nikde na uši přímo netlačí).

Na hlavě sedí sluchátka velmi pohodlně a po dlouhém používání z nich nebolí uši Autor: Cnews

Designem se Viro Plus USB snaží být maximálně minimalistické a na mušlích mimo port pro připojení kabelu a mikrofonu s pop filtrem nenajdete zhola nic. Jak bylo řečeno výše, ke sluchátkům dostanete poměrně bohaté příslušenství v podobě kabelů. Samotné ovládací prvky v podobě změny hlasitosti a vypnutí mikrofonu najdete na kabelu.

Připojit můžete sluchátka buď skrze 3,5mm audiojack přímo do počítače, případně můžete využít USB 7.1 zvukovou kartu, nebo z redukce, která z kombinovaného jacku udělá dva oddělené vstupy pro mikrofon a sluchátka. V balení najdete také dvojici samotných AUX kabelů. První 1,2metrový se hodí spíše pro připojení ke gamepadům, druhý 2,7metrový pak oceníte spíše při připojení k počítači.

Pro připojení Viro Plus USB máte hned několik možností Autor: Cnews

Kvalita zvuku a mikrofon:

O hlavní zvukovou parádu se stará dvojice 53mm měničů s frekvenční odezvou 20 Hz až 20 kHz, impedancí 32 Ω a citlivostí 98 ± 4 dB na 1 kHz. Viro Plus USB nabízejí poměrně vyvážený zvuk s dobrým zastoupením všech tří složek (basy, výšky, středy). Pocitově mi však přijde, že oproti jiným modelům (například HyperX Cloud Aplha) upřednostňují Viro Plus více středy a výšky a basy v základu nechávají mírně pozadu.

To se dá lehko změnit skrze doprovodný software, kde může uživatel nastavit jednotlivé frekvence skrze ekvalizér, pohrát si s nastavením mikrofonu nebo aktivovat 7.1 zvuk. Po jeho aktivaci (je potřeba mít zapojená sluchátka skrze dodávanou USB zvukovou kartu) dojde k výraznějšímu zesílení prostorového zvuku a jak hudba, tak i mluvené slovo vás více „obklopí“.

Díky kovovému rámu jsou sluchátka snadněji tvárná (zdroj: Cnews) Sundáním náušníků odkryjete samotné 53mm měniče (zdroj: Cnews)

Virtuální 7.1 zvuk samozřejmě nemá na fyzickou přítomnost všech potřebných reproduktorů v místnosti, sluchátka jej ale dokáží simulovat poměrně věrně, a pokud se na jednotlivé prvky zaměříte, je možné je slyšet.

Odnímatelný mikrofon nabízí citlivost −55 dB ± 4 dB/mW a impedanci ≤ 2,2 kΩ. Integrovaný pěnový pop filtr zajistí odrušení prskání nebo sykavek. Konstrukce mikrofonu umožňuje jeho tvarování do ideální polohy, pro jeho manuální vypnutí pak slouží přepínač na kabelu. Kvalitou mikrofon nikterak nepřekvapí ani neoslní, což ostatně ani není jeho účel. Mikrofon vám v případě těchto sluchátek má sloužit pro komunikaci s vašimi spoluhráči nebo přáteli, což tento mikrofon plní na výbornou.

Ovládací prvky najdete na kabelech Autor: Cnews

Software:

Vzhledem k jednoduchosti ovládání sluchátek mi přijde v tomto případě doprovodný software trochu jako zbytečnost. V softwaru je možné prakticky pouze základní nastavení ekvalizéru, mikrofonu a aktivace virtuálního 7.1 zvuku. Pro jeho aktivaci by bohatě stačilo tlačítko na USB zvukové kartě a rázem by software prakticky nebyl potřeba.

Nastavení ekvalizéru (zdroj: Cnews) Nastavení mikrofonu (zdroj: Cnews) Aktivace 7.1 zvuku (zdroj: Cnews)

Software stejnojmenný se sluchátky je rozdělen do tří jednoduchých kategorií – Equalizer, Mic a Virtual 7.1. První kategorie logicky umožňuje pohrát si s jednotlivými frekvenčními stupni a vytvořit si tak vlastní zvukové profily. Druhá kategorie nabízí pouze nastavení úrovně zesílení mikrofonu (nic, co by nešlo udělat přímo v nastavení Windows) a třetí slouží prakticky pouze pro aktivaci výše zmíněného 7.1 zvuku.

Hodnocení:

Endorfy Viro Plus USB jsou sluchátka, která stále mají v dnešní bezdrátové době co nabídnout. Pokud patříte mezi ty, kteří stále nedají na dráty dopustit, mohou být Viro Plus USB za cenu okolo 1400 Kč výbornou volbou.

Tělo sluchátek je až na dvojici konektorů pro sluchátka a přívodní kabel holé Autor: Cnews

Tam, kde ostatní sluchátka ztrácejí dech, nabídne Endorfy výborně zpracovaná stylově vypadající sluchátka s dobrým zvukem, bohatým příslušenstvím a hlavně vlastní USB zvukovou kartou s virtuálním 7.1 zvukem, který může méně náročným uživatelům zvednout hladinu zážitku při sledování podporovaného obsahu nebo hraní her podporujících 7.1 zvuk.

Pokud bych měl sluchátkům něco vytknout, mohla by to být až zbytečná nutnost softwaru nutného pro aktivaci 7.1 zvuku nebo laciněji vypadající kolečko pro změnu hlasitosti. Vzhledem k ceně mě však víc nedostatků nenapadá a mimo tyto zápory mohu sluchátka pro příznivce kabelu doporučit.