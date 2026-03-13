Epic opět rozdává hry zdarma. Stáhnout si můžete povedenou válečnou střílečku

Obchod Epic Games rozdává zdarma každý týden nové hry a většinou jde o menší indie tituly, ale občas je platforma štědřejší a získat můžete větší tituly, které dokážou zabavit po dobu několika desítek hodin. Tentokrát můžete získat dvě hry, včetně válečné akce Isonzo.
Vzhůru na dobývání Alp
Pokud jste unaveni z hraní rychlých stříleček, jako je například Call of Duty, a chcete zkusit něco pomalejšího s důrazem na realističnost, tak je skvělou volbou hra Isonzo. V té se podíváte na italskou frontu v období první světové války, konkrétně se zúčastníte střetů Itálie a Rakouska-Uherska.
Mnoho zápasů se odehrává v Alpách, takže vás čeká dobývání vyvýšených pozic a horských pevností. Pokud jde o zbraňový arzenál, nečekejte samopaly s velkými zásobníky, nýbrž dobové opakovací pušky s pomalým nabíjením. Pokud jednou minete, může se vám to stát osudným. Naopak pokud protivníka alespoň jednou trefíte, máte jistotu, že to obvykle nepřežije.
Hra klade důraz na taktický gameplay a pro vítězství je proto třeba koordinovat se s celým týmem. Vozidla zde nenajdete, využít lze pouze stacionární minomety a některé herní třídy mohou přivolat dělostřelecké údery. Graficky je titul dobře zpracovaný a připomíná rychlejší Battlefield 1.
Zdarma po omezenou dobu
Kromě Isonza si můžete zdarma stáhnout ještě simulátor Cozy Grove, v něm vyrazíte tábořit na strašidelný ostrov. Oba tituly si můžete stáhnout až do 19. března 2026 do 17:00 a po aktivaci vám zůstanou navždy.
Zdroj: Epic Games