Epic opět rozdává hry zdarma. Stáhnout si můžete povedenou válečnou střílečku

Richard Šimáček
Dnes
Náhledová fotka hry Isonzo Autor: Studio BlackMill Games
Herní obchod Epic Games se rozhodl potěšit hráče a po pravidelném rozdávání indie titulů jsme se dočkali většího kousku. Přidat si do své knihovny můžete realistickou střílečku z období první světové války.

Obchod Epic Games rozdává zdarma každý týden nové hry a většinou jde o menší indie tituly, ale občas je platforma štědřejší a získat můžete větší tituly, které dokážou zabavit po dobu několika desítek hodin. Tentokrát můžete získat dvě hry, včetně válečné akce Isonzo.

Vzhůru na dobývání Alp

Pokud jste unaveni z hraní rychlých stříleček, jako je například Call of Duty, a chcete zkusit něco pomalejšího s důrazem na realističnost, tak je skvělou volbou hra Isonzo. V té se podíváte na italskou frontu v období první světové války, konkrétně se zúčastníte střetů Itálie a Rakouska-Uherska.

Mnoho zápasů se odehrává v Alpách, takže vás čeká dobývání vyvýšených pozic a horských pevností. Pokud jde o zbraňový arzenál, nečekejte samopaly s velkými zásobníky, nýbrž dobové opakovací pušky s pomalým nabíjením. Pokud jednou minete, může se vám to stát osudným. Naopak pokud protivníka alespoň jednou trefíte, máte jistotu, že to obvykle nepřežije.

Hra klade důraz na taktický gameplay a pro vítězství je proto třeba koordinovat se s celým týmem. Vozidla zde nenajdete, využít lze pouze stacionární minomety a některé herní třídy mohou přivolat dělostřelecké údery. Graficky je titul dobře zpracovaný a připomíná rychlejší Battlefield 1.

Zdarma po omezenou dobu

Kromě Isonza si můžete zdarma stáhnout ještě simulátor Cozy Grove, v něm vyrazíte tábořit na strašidelný ostrov. Oba tituly si můžete stáhnout až do 19. března 2026 do 17:00 a po aktivaci vám zůstanou navždy.

Zdroj: Epic Games

Richard Šimáček

