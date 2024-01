Ergonomické vlnky: Recenze klávesnice Logitech Wave

Wave Keys je bezdrátová klávesnice s numerickým blokem, ovšem bez středové části. K počítači ji připojíte přes USB dongle, případně Bluetooth. V prodeji je ve třech barevných provedeních: grafitová, krémová a růžová. Logitech se chlubí velkým podílem recyklovaných plastů a nejvíce ekologická je v tomto případě černá varianta.

Klávesnice není podsvícená, a popisky tedy nejsou gravírované, ale nalepené. Indikační diody najdete u zapínacího tlačítka, u Caps Locku a také kláves F1 až F3 jako indikaci připojeného počítače. Připojit ji totiž můžete až ke třem počítačům (jako u řady jiných klávesnic této značky) a plynule mezi nimi přepínat. Například Num Lock je ovšem bez diody, což považuji za chybu.

Česká varianta ISO s diakritikou Autor: Radomír Kejduš

Područka připomíná textil, jde ale o umělý materiál, který se i dobře čistí. Na spodní straně lze vyklopit dvě nožičky pro nadzvednutí klávesnice. Je zde i krytka pro napájecí baterie (2× AAA) a slot pro dongle. Na dotaz, proč uvnitř není raději nabíjecí akumulátor, zástupci Logitechu odpověděli, že pro cílovou skupinu je tento typ napájení vhodnější.

Horní řada kláves obsahuje standardně dvě funkce s přepínáním přes Fn. Zkratka Alt+F4 pro zavření okna funguje bohužel jen v režimu F-kláves a ve druhém pak jen přes Alf+Fn+F4.





Integrovaná područka Autor: Radomír Kejduš Napájení Autor: Radomír Kejduš

Ergonomie rozložení

Z pohledu standardního fyzického rozložení IBM tahle klávesnice nevyhovuje. Je příliš malá, a tak zcela chybí střední díl – šipky jsou namáčknuté pod pravý Shift, a každá má navíc jinou velikost. To je ovšem záměr, aby klávesnice byla více kompaktní. Pro plný formát můžete sáhnout například po modelu Ergo K860.

Provedení kurzorových šipek Autor: Radomír Kejduš

Rozložení alfanumerické části je typu ISO včetně české diakritiky. Tedy krátký levý Shift a dvouřádkový Enter. Na jiných trzích se prodává i ANSI. Popisky respektují pouze variantu QWERTZ. Tlačítka lze sice snadno odcvaknout, ale konkrétně Z a Y nezaměníte. Každé má totiž jinou hloubku. Moje oblíbené přehození Y a Z tak není možné. Klávesnice je uprostřed vyšší, zatímco membrána rovná. Některá tlačítka jsou tedy fyzicky hlubší.

Tlačítka mají různou hloubku Autor: Radomír Kejduš

Horní řada F-kláves postrádá odsazení po čtyřech, které je tu nahrazeno jen malým výstupkem na tlačítkách F4, F8 a F12. Numerický blok má již klasické rozložení, přičemž nad ním našly své místo klávesy pro pohyb na stránce (PgUp, PgDn, Home a End).

Místo oddělení jsou na F4 a F8 výstupky Autor: Radomír Kejduš

Klávesnice se připojuje přes utilitu Logi Bolt a nastavovat ji lze přes software Logi Options+. V něm se dozvíte úroveň nabití baterií (vydržet mají prý až tři roky). Kromě toho tu jde ale udělat jediná věc – změnit funkce tlačítkům F4 až F12 a čtveřici nad numerickým blokem. Ano, měnit jdou i tlačítka s piktogramy pro změnu hlasitosti, popisky ale logicky nezměníte. Kromě toho můžete ještě několik kláves zakázat, třeba Win nebo i Num Lock. Vzhledem k tomu, že Num Lock si operační systém někdy při startu náhodně vypíná, by to nebyl dobrý nápad.

Některým klávesám lze změnit funkci Autor: Cnews Autor: Cnews

Hodnocení

Logitech považuje kompaktní provedení za výhodu, osobně bych ale raději širší provedení včetně středového bloku. Nejsme u notebooku a není třeba šetřit místem. Taktéž provedení šipek má sice náznak odsazení, ale stále jsou nalepené na Shift. Chybí mi také indikační dioda pro Num Lock.

Klávesnice jinak není taková divočina jako dražší Ergo K860. Ta má alfanumerickou část rozpůlenou ve dví, ovšem zase u ní nechybí středová část pro pohodlný přístup ke klávesám Home/End či PgUp/PgDn. Pokud byste raději mechaniku, nabízí Logitech model nazvaný Mechanical.

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Celé je to hlavně o zakřivení. Střední část je vystouplá a v místech, kde bývají položené ruce, je to zase o něco hlubší. Tento typ ergonomie funguje dobře pro psaní textů, zvláště když to umíte více prsty. Třeba pro hraní to ale úplně není.

Pokud jste přístupní ergonomickým tvarům, nevyžadujete rovnou klaviaturu a vaší prací je hlavně psát na alfanumerické části klávesnice, na Wave se vám může pracovat dobře, byť mechanickým spínačům se membrána rovnat nemůže a plnoformátová klávesnice je také o něčem jiném. Logitech Wave se prodává za doporučenou cenu 1799 Kč.