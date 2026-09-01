EU považuje ChatGPT za vyhledávač, bude jej přísněji regulovat. Na seznam největších platforem přibyly Reddit a Roblox

Od 25. srpna 2023 platí v Evropské unii legislativa, která označuje největší online služby za VLOP (Velmi velké online platformy) a VLOSE (Velmi velké internetové vyhledávače). Jejich provozovatelům tím vznikají nové povinnosti v rámci DSA, které mají zamezit negativním dopadům na jejich uživatele. Nyní se do seznamu přidává ChatGPT, Reddit a Roblox. Překročily totiž kritérium 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně.
Čtyři měsíce na změny
Nové zařazení přidává povinnosti nad rámec původních pravidel DSA, která už služby musely dodržovat. Provozovatelé mají posuzovat systémová rizika spojená se svými službami a algoritmickými systémy. Týká se to například šíření nezákonného obsahu a dopadů na nezletilé. Samostatně se hodnotí také rizika pro základní práva nebo volební procesy.
Součástí přísnějšího režimu jsou další požadavky na transparentnost a kontrolu. Patří mezi ně nezávislé audity nebo možnost zpřístupnit za stanovených podmínek data výzkumníkům. Komise také získává širší vyšetřovací pravomoci při prověřování funkcí služeb a souvisejících systémů.
Komise stanovila čtyřměsíční lhůtu pro splnění dodatečných povinností a nově zařazené služby tak budou novým regulím podléhat od 1.ledna 2027.
ChatGPT jako vyhledávač
Zajímavé je právní zařazení ChatGPT, které Komise považuje za hybridní službu. Ty se podle DSA kvalifikují jako internetový vyhledávač, takže se největší AI chatbot zařadil po bok Googlu a Bingu od Microsoftu. Důvodem zařazení mezi VLOSE je schopnost odpovídat na uživatelské dotazy a zároveň vyhledávat informace na webu. Reddit a Roblox jsou naopak klasifikovány jako online platformy VLOP. Umožňují totiž veřejné šíření obsahu vytvořeného třetími stranami.
ChatGPT uváděl ke konci března více než 159 milionů uživatelů v Unii, Reddit hlásil přes 57 milionů uživatelů v EU a Roblox uváděl 46,6 milionu aktivních hráčů v Evropě. Všechny platformy se tak na zařazení na seznam VLOP a VLOSE aktivně připravovaly několik měsíců.
Evropská komise nyní eviduje 28 služeb označených jako velmi velké online platformy nebo vyhledávače. Jsou mezi nimi jak nejznámější sociální sítě, tak komunikátory, tržiště, obchody s aplikacemi, rezervační weby a samozřejmě i největší erotické weby. Díky nim jsou mezi VLOP zařazeny i dvě české společnosti: WebGroup Czech Republic, a.s. provozující Xvideos (160 milionů uživatelů měsíčně) a NKL Associates s.r.o. s webem XNXX (45 milionů uživatelů měsíčně).
Aktuální seznam velkých platforem a vyhledávačů vypadá takto:
- AliExpress (Alibaba Group), Čína, 104,3 milionu
- Amazon Store (Amazon), USA, 181,3 milionu
- App Store (Apple), USA, 123 milionů
- Bing (Microsoft), USA, 119 milionů [VLOSE]
- Booking.com (Booking.com), Nizozemsko, více než 45 milionů
- ChatGPT (OpenAI), USA, 159,1 milionu [VLOSE]
- Facebook (Meta), USA, 259 milionů
- Google Maps (Google), USA, 275,6 milionu
- Google Play (Google), USA, 284,6 milionu
- Google Search (Google), USA, 364 milionů [VLOSE]
- Google Shopping (Google), USA, 70,8 milionu
- Instagram (Meta), USA, 259 milionů
- LinkedIn (Microsoft), USA, 45,2 milionu přihlášených
- Pinterest (Pinterest), USA, 124 milionů
- Pornhub (Aylo), Kanada, více než 45 milionů
- Reddit (Reddit), USA, 57,2 milionu
- Roblox (Roblox Corporation), USA, 46,6 milionu
- SHEIN (SHEIN), Singapur, 108 milionů
- Snapchat (Snap), USA, 102 milionů
- Temu (PDD Holdings), Irsko, 75 milionů
- TikTok (ByteDance), Čína, 135,9 milionu
- WhatsApp (Meta), USA, 51,7 milionu
- Wikipedia (Wikimedia Foundation), USA, 151,1 milionu
- X (X Corp.), USA, 115,1 milionu
- XNXX (NKL Associates), Česko, 45 milionů
- XVideos (WebGroup Czech Republic), Česko, 160 milionů
- YouTube (Google), USA, 416,6 milionu
- Zalando (Zalando SE), Německo, 74,5 milionu
Zdroj: EU