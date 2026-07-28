Eura dostanou po více než 20 letech novou podobu. O jejich vzhledu můžete rozhodnout i vy

Evropské bankovky (tzv. eura) čeká po více než dvou desetiletích výrazná proměna. Evropská centrální banka totiž připravuje jejich novou podobu, která má přinést modernější vzhled a větší zabezpečení. Vítězný návrh bude zvolen řadou odborníků, do hlasování se však mohou zapojit i lidé, včetně České republiky.
„Řeky a ptactvo“ a „Evropská kultura“ jako hlavní témata
Nová série má podle Evropské centrální banky lépe odrážet evropskou identitu a hodnoty. Zároveň se počítá s pokročilejšími bezpečnostními prvky, které mají ztížit padělání a usnadnit ověřování pravosti bankovek.
Do soutěže o návrh bankovek se přihlásilo více než 1 200 grafických návrhářů, ze kterých bylo vybráno 25, kteří předložili návrhy pro jeden či oba náměty. Finální podobu bude vybírat porota složená z 21 odborníků z různých oblastí, která vezme v úvahu i názory veřejnosti.
Podobu bankovek v hlasování můžete vidět v galerii výše, hlasování tak provést přímo na webu Evropské centrální banky.
Definitivní vzhled nových bankovek by měl být rozhodnut přibližně na konci roku 2026, poté začne jejich vývoj a výroba. Lidé si tak ještě pár let počkají, než se nové bankovky dostanou z vývoje do plynulého oběhu. Staré bankovky budou i nadále platné.
zdroje: ČT24, Evropská centrální banka