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Eura dostanou po více než 20 letech novou podobu. O jejich vzhledu můžete rozhodnout i vy

Dominik Dobrozenský
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Návrhy nových evropských bankovek
Nová podoba eurobankovek
Design B - PunktFormStrich
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
Návrhy nových evropských bankovek
Nová podoba eurobankovek
Design B - PunktFormStrich
Nová podoba eurobankovek
Nová podoba eurobankovek
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Evropské bankovky čeká velká proměna, ECB připravuje jejich novou podobu, která má být modernější, bezpečnější a lépe odrážet evropskou identitu.
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Evropské bankovky (tzv. eura) čeká po více než dvou desetiletích výrazná proměna. Evropská centrální banka totiž připravuje jejich novou podobu, která má přinést modernější vzhled a větší zabezpečení. Vítězný návrh bude zvolen řadou odborníků, do hlasování se však mohou zapojit i lidé, včetně České republiky.

„Řeky a ptactvo“ a „Evropská kultura“ jako hlavní témata

Nová série má podle Evropské centrální banky lépe odrážet evropskou identitu a hodnoty. Zároveň se počítá s pokročilejšími bezpečnostními prvky, které mají ztížit padělání a usnadnit ověřování pravosti bankovek.

Do soutěže o návrh bankovek se přihlásilo více než 1 200 grafických návrhářů, ze kterých bylo vybráno 25, kteří předložili návrhy pro jeden či oba náměty. Finální podobu bude vybírat porota složená z 21 odborníků z různých oblastí, která vezme v úvahu i názory veřejnosti.

Podobu bankovek v hlasování můžete vidět v galerii výše, hlasování tak provést přímo na webu Evropské centrální banky.

CIF26

Definitivní vzhled nových bankovek by měl být rozhodnut přibližně na konci roku 2026, poté začne jejich vývoj a výroba. Lidé si tak ještě pár let počkají, než se nové bankovky dostanou z vývoje do plynulého oběhu. Staré bankovky budou i nadále platné.

zdroje: ČT24, Evropská centrální banka

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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