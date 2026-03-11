Cnews.cz  »  Byznys  »  Evropa to s AI nevzdává: francouzský startup získal miliardu dolarů a chce AI, která rozumí fyzickému světu

Byznys

Evropa to s AI nevzdává: francouzský startup získal miliardu dolarů a chce AI, která rozumí fyzickému světu

Matěj Vlk
Dnes
Humanoid na ulici Autor: Ilustrace Google Gemini
Nová generaci AI by měla pomoci v autonomní robotice včetně humanoidů.
Současná generativní AI je skvělá na kódování, generování médií i textu či podrobné analýzy. V porozumění fyzickému světu je ale teprve na začátku. To se pokusí změnit AMI Labs.

Francouzský vědec a výzkumník Yann LeCun zastával po 12 let ve společnosti Meta pozici šéfa pro vývoj umělé inteligence. Minulý rok firmu opustil a založil vlastní startup AMI Labs (Advanced Machine Intelligence Labs), který se soustředí na umělou inteligenci chápající fyzický svět. V prvním kole investic se mu povedlo získat přes 1 miliardu dolarů, což se žádné z technologických firem z Evropy doposud nepodařilo.

Nvidia i Bezos

Investici vedlo několik mezinárodních fondů včetně Cathay Innovation, Greycroft či Bezos Expeditions. Mezi další společnosti ale patřila například i Nvidia. AMI sídlí v Paříži a buduje týmy také v Montrealu, New Yorku a Singapuru. Vedení firmy převzal Alexandre LeBrun, dřívější šéf zdravotnického startupu Nabla, zatímco LeCun působí jako výkonný předseda.

Projekt stojí na dlouhodobé kritice současného směru vývoje umělé inteligence. LeCun opakovaně tvrdí, že systémy založené na velkých jazykových modelech generující text či obrázky predikcí dalšího tokenu, nepovedou k obecnější inteligenci. AMI proto chce vyvíjet architektury, které se učí z videozáznamů a senzorických dat a vytvářejí interní model reality. Takové systémy mají být schopné plánování, dedukce a předvídání fyzikálních důsledků událostí. To současné generativní modely zvládají jen ve velmi omezené míře.

Technologie, na které AMI pracuje, by mohla v první řadě najít uplatnění v průmyslu, autonomní dopravě, robotice nebo biomedicíně. Jedním z prvních partnerů má být právě zdravotnický startup Nabla, který chce technologii využít při vývoji zdravotnických AI systémů. LeCun zároveň zdůrazňuje otevřenější přístup k výzkumu. Podle něj by přílišná centralizace AI v několika velkých firmách mohla představovat riziko, a proto plánuje část technologií publikovat nebo zpřístupňovat komunitě.

Zároveň jde o příslib pro Evropu, že nezůstane v kategorii AI odsunuta na druhou až třetí kolej. Současné projekty generativní AI jsou soustředěny v prvé řadě do Spojených států a v omezené míře do Číny. Jediným velkým hráčem na starém kontinentu je pouze Mistral AI a jeho klíčový Le Chat.

Zdroj: Techcrunch

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

