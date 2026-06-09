Excentrická divočina i praktické novinky: To nejlepší od MSI na Computexu 2026 [Fotogalerie]

Naši návštěvu veletrhu Computex 2026 pokračujeme v expozici dalšího ze čtyř hlavních výrobců základních desek, ale i grafických karet a dnes i skříní, notebooků, zdrojů, skříní nebo periférií: MSI. Také MSI slaví tento rok na veletrhu své výročí – firma byla v Tchaj-wanu založena v roce 1986 (celým jménem jako Micro-Star International) – a její letošní exponáty jsou tak i připomínkou tohoto milníku celé společnosti.
Více fotografií, než se vešlo do samotného článku, můžete vidět v galerii, kterou lze rozkliknout v záhlaví.
GeForce RTX 5090 32GB Lightning Z
Také MSI vystavuje na Computexu extrémní grafickou kartu: GeForce RTX 5090 32GB Lightning Z, což je limitovaná edice nejvýkonnějšího herního modelu, který teď Nvidia má. Těchto grafik bylo celkově k mání 1300 a většina se prý už prodala (mimochodem jednu podle MSI má i overclocker ze Slovenska). Karta je zamýšlená na extrémní overclocking, údajně už s ní bylo získáno okolo 15 rekordů.
Používá AIO vodní chlazení s externím ventilátorem, což jí dovolilo přidat se k trendu highendového hardwaru dneška, kterým je na všechno nasazovat ozdobné displeje. Karta má na spodní straně tam, kde by běžně nasávaly ventilátory, osmipalcový displej, na kterém si můžete zobrazit, co už budete podle svého gusta chtít. Efekt to bude mít hlavně při vertikální montáži pomocí riseru, protože v běžné pozici ve slotu PCIe ×16 na displej nebude dobře vidět.
Karta má další speciality, které jdou dost daleko za rámec toho, co je od grafické karty běžně očekáváno. Její displej a iluminace, ale také nastavení výkonu lze kontrolovat z webového rozhraní, tedy bez potřeby spouštět samostatnou aplikaci, a přetaktovávat ji lze i přes mobilní aplikaci (to ovšem nejspíš obnáší nějakou internetovou propojenost obslužného softwaru a ovladačů, což může být dvojsečná zbraň kvůli možným zranitelnostem).
Karta ale má i technické vymoženosti klasického střihu. V PCB má být zvýšený obsah mědi a dokáže čipu GPU dodat až 1000 W příkonu (což umožní v základu 575W GeForce RTX 5090 dodat další výkon, ale je tedy dost hrozné, jak moc se za pár let spotřeba grafik utrhla ze řetězu). Má pro napájení dva 12+4pinové konektory 12V-2×6, ale na PCB jsou také konektory pro snadné připojení sond k měření napětí pro extrémní overclockery.
GPU SafeGuard+ proti roztaveným kabelům (a grafikám)
Zmínka o této potenciální spotřebě asi nezbytně vyvolá myšlenky na problémy s tavením kabelů a napájecích konektorů. MSI na tento problém explicitně míří svým vlastním ochranným řešením GPU SafeGuard+, které je součástí zdrojů MSI – například vystaveného MPG Ai1600TS PCIE5, ale i dalších.
Tato ochrana spočívá v monitoringu proudů na všech pinech 12+4pinového konektoru v reálném čase. Je proto schopná detekovat hlavní příčinu tavení kabelů a konektorů u grafik – situaci, kdy kvůli nerovnoměrnému kontaktu pinů v drobném a nepříliš robustním konektoru 12V-2×6 vznikne nerovnováha mezi odpory (a proudy) na jednotlivých vodičích. Zdroj má pro tento účel integrovaný obvod, který distribuci proudů hlídá. Pokud je detekována nerovnováha, reaguje zdroj několika způsoby.
Jednak pošle zdroj signál počítači přes kabel USB-C, kterým se zdroj připojuje do desky. Tento signál (a také zobrazení hodnot monitorovaných proudů pro jednotlivé piny na kabelech) umí zachytit utilita MSI Afterburnder a také HWiNFO 8.41 Build 5915 Beta a novější. Programy pak uživateli zobrazí varovné vyskakovací okno vyzývající ke zkontrolování kabelu. Současně, opět ve spolupráci s Afteburnerem, je na podporovaných grafikách snížena spotřeba na 75 % nominální úrovně – u 575W RTX 5090 je to zhruba na 430 W. Protože se ale nelze spoléhat na to, že je nainstalovaný a běží určitý program (nebo že se operační systém nezaseknul), současně zdroj má integrovaný bzučák, který varuje akustickým signálem po dobu tří minut od detekce anomálie. Po třech minutách zdroj odpojí napájení GPU. Máte tedy nějaký čas na to, uložit si hru či práci a provést standardní vypnutí PC (a po něm kontrolu kabelu).
MSI u levnějších zdrojů řady MAG (například vystavený MAG A1000PLS PCIE5 W na fotce) integruje zjednodušenou funkci GPU SafeGuard, která pouze varuje pískáním a po třech minutách vypne GPU, ale nepodporuje komunikaci s monitorovacím softwarem. Kritická část tedy zůstala (zatímco softwarové hlášení je bonus), takže i tuto zjednodušenou verzi lze asi považovat za plnohodnotnou. Jediné, co tyto systémy nezvládnou zachytit, by bylo selhání konektoru při rovnoměrné zátěži, což je nejspíš vzácná věc, byť to asi také nelze vyloučit. Také se musíte vyvarovat kabelů s přemostěnými vodiči, s těmi totiž zdroj nemůže odhalit nerovnováhu vzniklou v konektoru u GPU na druhém konci kabelu.
Nové chlazení pro grafiky použije diamantové materiály a kovové rotory ventilátorů
Pro grafické karty také firma MSI ukazovala novou generaci chladiče, který má teď v přípravě. Jeho pasivní část má obsahovat vylepšené heatpipe se spirálovitými drážkami na vnitřní stěně (představte si něco jako drážkování hlavně), které mají podpořit vedení tepla.
V základně pak bude použitá další specialita. Místo čisté mědi bude tvořena mědí s příměsí částeček diamantu, což má rovněž zlepšit odvod tepla z čipu do heatpipe a pak dál do chladiče. Diamantové částečky by neměly být na povrchu (možná kvůli problémům s hladkostí a abrazivnosti?), ale jenom ve vnitřní vrstvě základny, která bude z obou stran oplátována vrstvou čisté mědi.
MSI také ukázalo teplovodivou podložku pro aplikaci mezi čip GPU a základnu (místo pasty). Zatímco Noctua teď má řešení s uhlákovými nanotrubičkami (Carbice), MSI využívá v této podložce kompozitní materiál opět s obsahem diamantového prášku.
Ventilátory pro novou grafiku budou nové v tom, že díky tužšímu materiálu dostanou tenčí tloušťku lopatek, což má zlepšit průtok vzduchu, který při stejných otáčkách protlačí – tloušťka lopatky má být jen 0,8 mm. Klíčem je použití kovu místo plastu, což má snížit deformace (a tím i náchylnost k vibracím a chvění lopatek).
Chladiče vodní i vzduchové
MSI také ukazovalo chladiče procesoru. MAG CoreLiquid A13 360 Fabric je až nezvykle uměřené AIO. Zatímco většina dražších modelů se snaží zaujmout divokými displeji na procesorovém bloku, tento chladič na něm má textilní kryt, přes které prosvítá displej zobrazující logo – nebo u verze MAG CoreLiquid A23 360 W údaj o teplotě. Tyto displeje jsou asi obyčejné segmentové, takže na nich nelze zobrazit nějaké animace a podobné vylomeniny (to je svým způsobem dobře – není třeba spousta komponent kvůli něčemu, co nemá žádný praktický dopad na funkci chladiče).
Nicméně i AIO chladič s ohnutým AMOLED displejem má firma v nabídce v podobě modelu MEG CoreLiquid E15. Je osazený magneticky, takže by neměl moc komplikovat montáž. Obrazovka má úhlopříčku 6,67" a rozlišení 2K.
Je poměrně běžné, že všechny možné firmy nabízejí vodní chladiče (díky tomu, že je různí ODM výrobci umí v podstatě celé dodat na klíč, je může prodávat kdekdo), MSI však má i vzduchové chladiče. Vystavený MAG CoreFROZR AP15 má základnu s 6 heatpipe s přímým kontaktem a tvar uzpůsobený tak, aby nekolidoval s pamětí. Ač to není moc vidět, jde o dvouvěžový chladič s dvěma ventilátory (120mm, byť ve specifikacích to není uvedeno). Jeden je skrytý pod segmentovým displejem, který se připojuje k PC pomocí USB headeru (a vyžaduje obslužný software). Může kromě teploty ukazovat využití CPU a spotřebu nebo frekvenci. Displej lze odejmout, což otevře přístup k montážním šroubům – chladič se má dát osadit bez toho, abyste z něj museli vyjmout ventilátory.
Základní desky
MSI logicky musí ukazovat i základní desky, s nimiž je firma si nejvíc spojena (a s nimiž začínala), byť aktuálně jsme v hluchém mezidobí, kdy teprve čekáme na nové generace desktopových CPU a čipsetů. K vidění byl model MEG Z890 Godlike pro procesory Intel Arrow Lake nebo MEG X870E Unify-X Max a MPG B850 Carbon Max WiFi pro procesory AMD Ryzen platformy AM5.
Skříně: Holografický předek, prázdný spodek
MSI dělá také do skříní. Firma ukazovala zvláštní skříň tvořící součást konceptu PC desktopu MEG Vision X2 AI prošpikovaného umělou inteligencí (ta má řídit ventilátory a další fungování). V přední části skříně je přimontovaný válec, v kterém se promítá „holografické AI rozhraní“, což je dračí maskot MSI pojmenovaný Lucky, aktivovaný hlasem a přijímající povely (mělo by to zřejmě být propojené s „agentickým“ AI softwarem OpenClaw, MSI této funkci říká LuckyClaw). Nemělo by jít o reálný hologram, ale o použití displeje se zrcadly uvnitř průhledného válce, přičemž ze správného úhlu (ne kolmo proti čelu skříně, ale zhruba z místa, kde byste nalevo od ní běžně seděli) se vytváří iluze prostorovosti.
Druhá skříň, MPG Vixta 300R, která je méně „konceptuální“ a více praktická, má netradičně koncipovaný pro změnu spodek, a tentokrát v něm nenajdete válec, ale naopak nic. Skříň má dnes běžnou koncepci, kdy je vespod tunel s prostorem pro zdroj, ale návrháři si řekli, že zdroj je jen v zadní části a současně chcete, aby nasával vzduch zvenčí. A proto přední část tunelu vykrojili a v soklu skříně je jakási kapsa či „polička“, kterou skříň může ventilovat jak směrem ke zdroji, tak asi nahoru do prostoru základní desky.
Výhoda by mohla být, že nasávání neprobíhá hned u země, takže by se dovnitř mohlo dostávat méně prachu. Na stole to pak nejspíš opravdu může fungovat jako polička či zásuvka (nevím, jestli to tak MSI myslí, ale u mě by to tak skončilo). Přední strana může být buď čirá pro akváriový „panoramatický“ vzhled (MPG Vixta 300R W), nebo ji lze mít ve formě meshe a vybavenou dvojicí 160mm ARGB ventilátorů (MPG Vixta 300R Airflow PZ).
Dual-Mode? Teď je tu Triple-mode herní monitor
MSI na Computexu představilo herní monitor MPG OLED 322URDX36, který označuje jako Triple-Mode obrazovku. Monitor má QD-OLED obrazovku typu Penta Tandem s RGB Stripe pixely (a s HDR certifikací DisplayHDR True Black 600). Zrovna ho ale bohužel nemáme na fotce.
Princip by měl být podobný jako u 4K Dual-Mode modelů. Panel s uhlopříčkou 31,5 palce má nativní rozlišení 4K (3840×2160 bodů), které zvládne při 360 Hz. Ve Full HD (1920 × 1080 bodů) zvládne 680 Hz. Ovšem současně podporuje ještě třetí režim mezi tím, „2K“ při 520 Hz. Snad by mělo jít o 2560 × 1440 bodů. Nevíme ale, jak je tento režim řešen. Nelze ho vyrobit prostou redukcí rozlišení jako režim Full HD (kdy se prostě blok 2×2 bodů chová jako jeden pixel), takže buď ho monitor nějak interpoluje, nebo se v něm nepoužívá celá plocha panelu, ale jen jeho část odpovídající tomuto rozlišení.
„Agentické herní LCD“
Onen AI agent LuckyClaw by měl dokonce běhat i přímo v monitoru MEG X s rozlišením 3440 × 1440 bodů a frekvencí 360 Hz opět s QD-OLED Penta-Tandem panelem, snad na v něm zabudovaném hardwaru, jestli tomu dobře rozumíme. Podle MSI to má být první „agentický herní monitor“. Také bude poskytovat různé AI funkce, jako je AI zaměřovač s dynamicky se měnící kontrastní barvou, AI Vision+ a AI Scene (to budou asi běžně poskytované funkce presetů a barevných úprav pro hry) a také AI ekvalizér zvuku a AI Super Resolution, tedy upscaling prováděný přímo monitorem pomocí modelu umělé inteligence. Nicméně ten asi bude mít horší kvalitu než AI upscaling ve hrách, protože nebude moci využívat integraci s enginem hry a bude ´pracovat naslepo jako třeba DLSS 1.0.
Mimochodem, oba tyto monitory podporují DisplayPort 2.1 UHBR20. MSI u nich také láká na novu povrchovou úpravu DarkArmor, která má zvýšit tvrdost a odolnost proti poškrábání (na 3H), za současného zlepšení podání černé barvy.
MSI mělo ve stánku také postaveno něco jako demo herní pokojíčky podobné konceptům interiérů, které můžete vidět v různých na to zaměřených obchodech showroomech, ale v tomto případě je to místo na nábytek a „zařizovací předměty“ zaměřeno na počítačové a herní vybavení. Tyto pokojíčky byly zařízené vždy v různých řadách firmy (MAG, MPG, MEG).
Zdroje: MSI, vlastní
Fotografie z místa: Jozef Dudáš