Extrémní hraní budoucnosti: Číňani ukázali LCD s frekvencí 1000 Hz, prý jsou na cestě i OLED verze

V herních monitorech se už objevilo ledasco a za posledních deset let krásně stoupla jejich obnovovací frekvence, předtím dlouho zaseklá na 60 Hz. To ale ještě nic nebylo. Čínský výrobce TCL (a prý ne sám) pracuje na panelech LCD s obnovovací frekvencí 1000 Hz, což už opravdu budí otázky, jak se tak obrovská rychlost obnovování bude dát využít. Je možné, že za pár let budou monitory pro vrcholové soutěžní hraní někde úplně jinde než dnes.

1000 Hz od TCL

Nejrychlejší dnešní herní monitory by měly být někde na obnovovací frekvenci 540 Hz (Asus ROG Swift PG248QP), což je na panelech s rozlišením 1920 × 1080 bodů. Čínský výrobce různé elektroniky TCL Technology, respektive jeho odnož TCL CSOT vyrábějící displeje, představil prototyp displeje, který obnovovací frekvenci vyhání až na 1000 Hz.

Tento displej byl představen na technickém symposiu Display Week 2024. Dost zajímavé je, že nejde o FullHD displej, jak je typické u monitorů s extrémní frekvencí zaměřených na soutěžní hraní. Má jít o obrazovku s rozlišením 4K, takže bez kompromisu v obrazové kvalitě. To ovšem samozřejmě znamená, že bude obtížné dostat do takového monitoru signál, i s použitím komprese DSC. Dnešní nejnovější grafiky Nvidia s DisplayPortem 1.4a by měly mít v rozlišení 4K maximum 240 Hz, na Radeonech RX 7000 (tedy aspoň od modelu 7700 XT výše) lze pohánět 4K monitor s obnovovací frekvencí 480 Hz.

Nicméně komerční výroba těchto displejů zdaleka není hotová věc, která by nastala zítra. Ukázka od TCL by měla být jenom demem nebo prototypem a pokud se takovýto monitor nebo televize dostane na trh, bude to nejdřív v době, kdy se na trhu už budou vyskytovat grafiky příští generace, nebo dost možná i ty přespříští (pokud by to byly řekněme tři roky). Tudíž tou dobou už dnešní limity nemusí platit a nová GPU s výkonnějšími výstupními enginy mohou 4K@1000 Hz zvládat.





PC monitory od TCL Autor: TCL

Má 1000 Hz smysl na LCD?

Tento displej by měl používat technologii LCD (s LED podsvícením), nikoliv OLED. To ovšem klade otázku, jak využitelná obnovovací frekvence je – zda ji v podstatě úplně nepřebije problém pomalé odezvy pixelů. Ta sice u dnešních rychlých LCD je uváděna pod úrovní 1 ms, ale je to pro nejrychlejší přechody šedá-šedá a neznamená to, že po této uváděné hodnotě je obraz vždy perfektní.

V prvních okamžicích při přepínání pixelu u LCD bude vždy v barevných hodnotách zpoždění nebo zase artefakty z překmitu kvůli overdrive. A u 1000Hz panelu se interval obnovení zkracuje jen na tu jednu milisekundu. Z trvání každého snímku tedy může být značná porce být ovlivněna silným zkreslením, a je tu i dost málo prostoru pro skrytí tohoto problému pomocí stroboskopického stmívání osvětlení. Na druhou stranu, pokud se pixely nemění každou milisekundu, což by mělo obvykle platit, pak samozřejmě zobrazený objekt bude mít chvíli „oddechu“, kdy bude vizuálně opravdu ustálený. V reálu tedy problém, že odezva může být snadno delší než interval snímků, nemusí být tak katastrofální.

Zda vám ale 1000Hz monitor pomůže při virtuálním střílení po dalších hráčích, to je také nejasné. Nvidia sice publikovala studie, podle nichž i velmi vysoké FPS (typu 360 Hz a výš) špičkovým hráčům stále měřitelně přispívají, ale je pravda, že tato firma je jako výrobce GPU snažící se prodat co nejdražší grafiky na takových výsledcích zainteresovaná. Každopádně efekt ze zvyšování FPS bude řízen zákonem klesajícího užitku, protože se stále zkracuje konečný absolutní čas trvání snímků.

Na 60Hz obrazovce je trvání snímku 16,6 ms a s 240Hz frekvencí to zredukujete docela o dost, na 4,16 ms. S 540Hz displejem jste na 1,85 ms. V takové situaci je dalších 0,85 ms rozdílu (při přechodu na 1000Hz displej s 1 ms trvajícím snímkem) už dost málo. A je klidně možné, že tento rozdíl by už třeba dokázal přebít displej OLED s nižší frekvencí tím, že má rychlejší odezvu. V dnešní době má každopádně výpočet herního enginu na CPU a vykreslování snímku na GPU mnohem delší latenci, takže signifikantní rozdíly budou už mimo monitor – byť latence se sčítají, takže zlepšení ve všech částech mohou přispět ke konečnému výsledku.

Latenci zhoršuje i generování mezisnímků (ač se Nvidia snaží tvrdit, že ne) z podstaty fungování této technologie, takže pokud byste se na tuto frekvenci chtěli dostat přes tuto pomůcku, nejspíš si v latenci nepolepšíte.

1000Hz OLED v roce 2027?

Podle Blur Busters, reportujících o této události, by nicméně nemělo jít o ojedinělý projekt. A zejména by 1000Hz frekvence neměla zůstat doménou LCD. Údajně jsou plánované i OLED obrazovky dosahující těchto frekvencí a pozor – prý by u nich mohlo dojít ke komerčnímu nasazení už v roce 2027.

Pokud se tedy neukáže, že to bylo nerealistické nebo že na trhu není pro něco takového přece jenom upotřebení, možná tyto dnes těžko představitelné šílenosti opravdu přijdou dříve, než byste čekali. A na OLED panelu by byl užitek z takto vysoké obnovovací frekvence logicky větší.

Zdroj: Tom’s Hardware, Blur Busters