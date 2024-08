Extrémní kapacity úložiště pro telefon: Přichází 4TB karty microSD, 8TB karty SD a 16TB externí SSD

Letos na jaře přišly zprávy o tom, že Western Digital chystá 4TB karty SD, které jsou založené na standardu SDUC (SD Ultra Capacity). S tím se firma na dlouho nespokojila a teď ohlásila ještě víc. Ony 4TB karty měly totiž být klasického velkého typu SD, který se používá ve fotoaparátech nebo kamerách. Chytré mobily a další zařízení ale dnes jsou založené na zmenšeném formátu kartiček microSD.

4TB karta microSD

Tento měsíc během Flash Memory Summitu už ale Western Digital (přesněji jeho součást SanDisk, kterou WD koupil v roce 2015) oznámil, byť zatím předběžně, že paměťové karty s kapacitou 4 TB nabídne i v provedení microSD, opět na bázi standardu SDUC (takže lze také mluvit o microSDUC). Tyto karty budou vydány pod značkou SanDisk v řadě karet „SanDisk Ultra“.

Mělo by jít o první 4TB microSD kartu na světě, nicméně přestože WD hovoří o jejím „uvedení“, jde spíše o předběžné představení, protože produkt bude asi dostupný až za delší dobu, nejspíš až v roce 2025.

Vedle kapacity 4 TB toho zatím mnoho nevíme, propagační leták k této kartě ale ukazuje provedení s potiskem, na němž jsou vyznačené rychlostní třídy Video Speed Class V10, A1 a UHS Speed Class 1, tedy rychlost minimálně 10 MB/s. Nejde tedy o jednu z karet zaměřených na vysoký výkon, použitý je standard UHS-I. Nicméně rychlost v praxi bude asi o dost vyšší, oněch 10 MB/s je jen minimum, které je garantováno.





Vzhledem k vysoké kapacitě je karta patrně založená na čipech 3D NAND se záznamem QLC, ačkoliv oficiálně o tom WD/SanDisk nic neříká. Proč si to myslíme? Společnost WD nedávno oznámila, že bude mít ve výrobě čipy QLC NAND s kapacitou 2 Tb, což by měly být první křemíky s touto kapacitou, zatímco všichni ostatní výrobci by zatím měli mít jen čipy s kapacitou 1 Tb (ať už QLC, nebo TLC). Tento nový čip tedy dovoluje zvětšit kapacitu všech zařízení na dvojnásobek, protože kapacity bývají obvykle limitované právě fixním maximálním počtem čipů NAND, které v nich mohou být. Proto je zřejmě tento faktor tím, co umožnilo zvednout maximální kapacitu microSD karet.

SD karty s kapacitou 4TB. Ta se teď dostane i do menšího formátu microSD Autor: WD

První 8TB paměťová karta na světě

Vedle této karty WD oznámil také asi první kartu na světě s kapacitou 8 TB, která bude rovněž patřit do řady SanDisk Ultra. Tato karta bude mít klasický formát SD, takže dává smysl, aby se do ní vešlo víc kapacity (více čipů NAND) proti kartě microSD. Opět bude použitý formát SDUC a rozhraní je UHS-I se stejnými základními rychlostními třídami.

I zde je pravděpodobné, že jsou použité čipy QLC (což asi není u velkých paměťových karet nic neobvyklého) a kapacita 8 TB je opět umožněná tím, že se do výroby dostaly poprvé 2Tb čipy NAND.

Tato karta jich bude potřebovat celkem 32, zatímco na 4TB microSD jich bude stačit 16. V kartičkách nejsou osazené samostatně, ale zabalené dohromady ve speciálním miniaturizovaném pouzdru, které je vrství na sebe. Čipy jsou nejprve zbroušeny na velmi nízkou tloušťku, nalepeny na sebe a pak drátky napojené na plošky pouzdra.

16TB externí SSD

Western Digital na Flash Memory Summitu oznámil i první 16TB externí SSD. Také 16TB SSD jsou něco, co bude umožněno díky příchodu 2Tb čipů se záznamem QLC do výroby, což je něco, na což jsme již upozorňovali.

Externí SSD SanDisk Extreme Pro Autor: Radomír Kejduš

U externích SSD se alternativně dá použít pouzdro s dvěma 8TB SSD moduly spojenými v poli typu RAID 0 či JBOD. To, zdá se, WD použije pro výrobu 16TB externího SSD řady SanDisk Desk Drive.

Ale firma ukazovala také prototyp menšího 16TB externího SSD v provedení Extreme Pro, které je založené na jediném modulu, což bude asi případ použití 2Tb QLC čipů.

Firma bohužel u těchto novinek neuvádí, kdy se budou dát koupit. Většinou uvedení do prodeje bude pravděpodobně až v příštím roce.

Zdroje: Western Digital, AnandTech