Extrémní výhonek procesorů Raptor Lake, 6,2 GHz Core i9–14900KS, vyjde přesně za týden

AMD letos v druhé polovině roku vydá procesory Ryzen pro desktop s architekturou Zen 5, které by mohly slušně zvednout laťku výkonu, Intel zase nové 2nm 3nm čipletové Arrow Lake na platformě LGA 1851. Než se tak stane, ale vyjde ještě jedno CPU založené na 7nm čipech Raptor Lake: limitovaná edice Core i9–14900KS, které přinese rekordní frekvenci 6,2 GHz. Bude to nový nejvýkonnější model Intelu pro herní počítače.

Datum, kdy Core i9–14900KS vyjde, je už zřejmě stanoveno. Podle aktuálního úniku Intel plánuje vydání tohoto modelu přesně za týden – 14. 3. ve čtvrtek. Je to podle informací, zjištěných webem VideoCardz, pravděpodobně tedy pocházejí z okruhu evropských distributorů. Mělo by jít rovnou o datum fyzické dostupnosti a prodej začne asi v obvyklých 15:00 hodin.

Core i9–14900KS by asi už mohlo zůstat nejvýkonnějším procesorem, který se bude dát pořídit pro desky platformy LGA 1700. Existují sice informace, že Intel chystá ještě jeden refresh pro tento socket s čipy Bartlett Lake-S, ale je možné, že ten bude zamýšlený spíše pro levnější segmenty trhu a výkonem Core i9–14900KS nepřekoná (bude záležet na tom, zda půjde jen o obyčejný refresh, nebo se třeba potvrdí informace o verzi s 12 jádry P-Core).





8+16 jader, takty až 6,2 / 4,5 GHz

Core i9–14900KS bude mít jako i9–13900K a i9–14900K 24 jader a 32 vláken – osm jader P-Core, 16 jader E-Core. Základní takt jader P-Core bude 3,2 GHz, jejich all-core boostová frekvence bude 5,9 GHz a maximální frekvence dosažitelná u dvou z nich 6,2 GHz. Je možné, že po přechodu na modernější křemíkovou technologii u následujících CPU takty zase klesnou a bude trvat, než se na takovéto hodnoty zase dostaneme, takže toto CPU může zůstat rekordmanem (co do frekvence, ne nutně reálným výkonem) na delší dobu. U jader E-Core bude maximální takt 4,5 GHz (dosažitelný i pro všech 16 najednou). Tedy alespoň podle parametrů, které odhalil únik procesoru v databázi OCCT během února.

OCCT také ukazuje, že v tomto stress testu procesor s odemčenými limity spotřebovával až 410 W energie (při zatížení všech vláken, samozřejmě), ale standardní maximální turbo spotřeba bude asi nižší (u i9–14900K je to 253 W). Nicméně Intel ji oficiálně označuje jen za doporučenou a toleruje či možná i tiše podporuje, aby desky tyto limity zvyšovaly (zatímco u procesorů AMD jsou obdobné limity spotřeby PPT závazné a desky je dodržují).

Minimálně TDP ale bude vyšší než u Core i9–14900K – dle uniklých parametrů je stanoveno na 150 W. Toto ale není moc překvapivé, protože 150W TDP měly již modely Core i-12900KS a Core i9–13900KS v předchozích generacích.

Core i9–14900KS otestováno v OCCT Autor: OCCT

Cena není zatím oficiálně známá. Za model Core i9–13900KS předchozí generace chtěl Intel 699 $. To může být celkem pravděpodobně i cena za Core i9–14900KS. U nás by to momentálně vycházelo na 19 700 Kč / 776 eur.

Nebudou s takty a spotřebou problémy?

Bude zajímavé sledovat, jak se tomuto procesoru povede v kontextu nedávno medializovaných problémů nižších modelů Core i9–13900K a i9–14900K se stabilitou ve hrách, kdy u nich jsou hlášené chyby při dekompresi a kompilaci shaderů. Tato nestabilita má zřejmě návaznost na extrémní takty a vysoké spotřeby, což by zvlášť u Core i9–14900KS s odemčenými limity maximální turbo spotřeby mohlo udeřit ještě silněji.

Spekuluje se i o tom, zda hlášená nestabilita dokonce není symptom degradace těchto CPU při oněch vysokých taktech, spotřebách a teplotách, ale to je zatím jen hypotéza, která se doufejme nepotvrdí. Bylo by dost smutné, kdyby možná statisíce procesorů byly potichu likvidovány jen tím, že se na nich hrají hry.

Zdroj: VideoCardz