Fotomobil roku? Vivo X300 Ultra má extrémní výbavu a čekat můžeme ještě extrémnější cenu

Vivo představilo model X300 Ultra, který aspiruje na titul fotomobilu roku. Kromě špičkové základní fotovýbavy přidal výrobce i bohaté příslušenství, které konvertuje telefon na pohodlný kompakt. Oproti verzi Pro se ale nový model Ultra víc zaměřuje na natáčení videa a k dispozici bude i pokročilý rig se stabilizátorem a přídavným příslušenstvím.
Současná špička
Parametrově je Vivo X300 Ultra tím nejlepším, co lze v aktuálním mobilním světě použít. O výkon se stará čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, kterému sekunduje až 16 GB operační paměti. Nejvyšší konfigurace potom může disponovat až 1TB interním úložištěm. Displej má úhlopříčku 6,82“ a rozlišení 1 440 × 3 168. V současných specifikacích najdeme akumulátor s kapacitou 6 600 mAh, není ale jasné, zda evropská verze nebude mít kapacitu menší.
Tím nejzajímavějším je ale samozřejmě sestava tří zadních fotoaparátů:
- Hlavní: rozlišení 200 Mpx, snímač Sony Lytia 901 (1/12“), f1.85
- Tele: 200 Mpx, snímač Samsung Isocell HP0 (1/1,4“), f2.67
- Širokoúhlý: 50 Mpx, snímač Sony LYT-808 (1/2,75“), f2.0
Nejzajímavější je tak špičkový teleobjektiv od Samsungu, který se objevuje vůbec v prvním telefonu. Ani samotný Samsung jej ve svém Galaxy S26 Ultra nepoužil. Ten disponuje zhruba 3,5× zoomem. Jako volitelné příslušenství potom Vivo nabídne telekonvertor s ohniskem 400 mm, který možnosti zoomu výrazně posune. Ve výsledku tak může telefon disponovat až 16× zoomem bez ztráty kvality.
Obdobně jako u modelu X300 Pro se telekonvertor montuje až po nasazení fotografického krytu s vestavěným bajonetem. Připojit lze i grip s akumulátorem, dvojitou spouští a tlačítkem pro rychlé natáčení videa. Nechybí poutko, které se vzhledem k hmotnosti s připojeným telekonvertorem bude hodit. Vivo přidává i kroužky pro montáž fotografických filtrů.
Pro zájemce o kvalitní video bude určena sada SmallRig Pro Video Rig, tedy tradiční stabilizační klec, do které lze telefon upnout. Přidat lze i mikrofony nebo dodatečné osvětlení. Rig se zároveň stará o chlazení, které je při záznamu potřeba. Telefon totiž umí pořizovat záznam s parametry 8K@30FPS/4K@120FPS s 10bitovou barevnou hloubkou a Log profilem.
Telefon se na českém trhu objeví 16. dubna, cenu ale prozatím neznáme. Měla by vyšplhat mnohem výš než v případě Vivo X300 Pro a spekuluje se o částce kolem 50 tisíc. Dalších minimálně 10 tisíc je nutné připočítat v případě nákupu fotografického příslušenství.
Zdroj: The Verge