Cnews.cz  »  Mobilovinky

Mobilovinky

Fotomobil roku? Vivo X300 Ultra má extrémní výbavu a čekat můžeme ještě extrémnější cenu

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Všechny fotografie
Většina spekulací se potvrdila a Vivo X300 Ultra tak nabídne extrémní fotografickou výbavu se zaměřením na video. Kromě telekonvertoru nabídne i stabilizační rig.

Vivo představilo model X300 Ultra, který aspiruje na titul fotomobilu roku. Kromě špičkové základní fotovýbavy přidal výrobce i bohaté příslušenství, které konvertuje telefon na pohodlný kompakt. Oproti verzi Pro se ale nový model Ultra víc zaměřuje na natáčení videa a k dispozici bude i pokročilý rig se stabilizátorem a přídavným příslušenstvím.

Současná špička

Parametrově je Vivo X300 Ultra tím nejlepším, co lze v aktuálním mobilním světě použít. O výkon se stará čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, kterému sekunduje až 16 GB operační paměti. Nejvyšší konfigurace potom může disponovat až 1TB interním úložištěm. Displej má úhlopříčku 6,82“ a rozlišení 1 440 × 3 168. V současných specifikacích najdeme akumulátor s kapacitou 6 600 mAh, není ale jasné, zda evropská verze nebude mít kapacitu menší.

Tím nejzajímavějším je ale samozřejmě sestava tří zadních fotoaparátů:

  • Hlavní: rozlišení 200 Mpx, snímač Sony Lytia 901 (1/12“), f1.85
  • Tele: 200 Mpx, snímač Samsung Isocell HP0 (1/1,4“), f2.67
  • Širokoúhlý: 50 Mpx, snímač Sony LYT-808 (1/2,75“), f2.0

Nejzajímavější je tak špičkový teleobjektiv od Samsungu, který se objevuje vůbec v prvním telefonu. Ani samotný Samsung jej ve svém Galaxy S26 Ultra nepoužil. Ten disponuje zhruba 3,5× zoomem. Jako volitelné příslušenství potom Vivo nabídne telekonvertor s ohniskem 400 mm, který možnosti zoomu výrazně posune. Ve výsledku tak může telefon disponovat až 16× zoomem bez ztráty kvality.

Obdobně jako u modelu X300 Pro se telekonvertor montuje až po nasazení fotografického krytu s vestavěným bajonetem. Připojit lze i grip s akumulátorem, dvojitou spouští a tlačítkem pro rychlé natáčení videa. Nechybí poutko, které se vzhledem k hmotnosti s připojeným telekonvertorem bude hodit. Vivo přidává i kroužky pro montáž fotografických filtrů.

Pro zájemce o kvalitní video bude určena sada SmallRig Pro Video Rig, tedy tradiční stabilizační klec, do které lze telefon upnout. Přidat lze i mikrofony nebo dodatečné osvětlení. Rig se zároveň stará o chlazení, které je při záznamu potřeba. Telefon totiž umí pořizovat záznam s parametry 8K@30FPS/4K@120FPS s 10bitovou barevnou hloubkou a Log profilem.

Školení Linux

Telefon se na českém trhu objeví 16. dubna, cenu ale prozatím neznáme. Měla by vyšplhat mnohem výš než v případě Vivo X300 Pro a spekuluje se o částce kolem 50 tisíc. Dalších minimálně 10 tisíc je nutné připočítat v případě nákupu fotografického příslušenství.

Zdroj: The Verge

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Čtete podmínky používání služeb?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


