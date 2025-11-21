FSR „Redstone“: Nová generace AI vykreslování her od AMD bude odhalena za tři týdny

AMD v květnu během Computexu oznámilo přípravy nové verze upscalingu FSR 4 a s ním spojených technologií jako je generování snímků, pod pracovním označením Redstone. Tato nová verze měla vyjít v druhé polovině roku, ale zatím po ní nebyly stopy. Zdá se ale, že se nakonec dočkáme. Firma AMD teď oznámila, kdy se tato novinka dostane ven, a v tuto chvíli už bylo neoficiálně vydáno i částečné „preview“ technologie v první hře.
FSR „Redstone“ už má termín v kalendáři
AMD nyní oznámilo, že technologie FSR Redstone budou odhalené 10. prosince, tedy za necelé tři týdny. Neznamená to nutně, že bude ve stejný den technologie vydána i v konkrétních hrách, integrace do nich zabere nějaký čas. V některých titulech se na ní pod NDA sice možná pracuje už nyní, ale bývá běžná praxe, že reálné nasazení přichází s určitou prodlevou po oficiálním odhalení technologie. V den odhalení se ale minimálně dozvíme, do kterých her se Redstone dostane jako prvních.
Je možné, že Redstone dostane nakonec označení FSR 4.1, protože zmínka o této verzi se nedávno objevila v materiálech ke grafické kartě Radeon od ASRocku. Nicméně mohlo jít o překlep (vzniklý překopírováním textu „FSR 4“ s jedničkou v horním indexu, která někde původně odkazovala na poznámku pod čarou, jak upozornil web VideoCardz), firma poté zmínku smazala. Ovšem nezávisle na tom, zda šlo o chybu nebo porušení informačního embarga, by označení jako FSR 4.1 dávalo smysl (viz verze FSR 3.1). Nicméně Redstone vypadá na docela velký upgrade, takže ještě větší smysl by dávalo označení minimálně třeba FSR 4.5.
Bude podpora na starších grafikách?
Prozatím je podpora těchto novinek přislíbena jenom pro Radeony RX 9000, tedy GPU s architekturou RDNA 4, která mají vylepšenou podporu AI akcelerace s výpočty ve formátu FP8, které FSR4 využívá. Asi existuje nějaká šance, že se později podpora ještě rozšíří, protože víme, že AMD experimentovalo s AI akcelerací FSR4 na grafikách architektury RDNA 3 (čili Radeonech RX 7000). Ovšem jestli to bude skutečně vydáno pro uživatele, to je nejisté. Zatím tedy mají jistou podporu jen nejnovější grafiky.
První nasazení v Black Ops 7
FSR4 „Redstone“ má přinést technologii Neural Radiance Caching, která má umožnit používání raytracingového osvětlení s vyšším výkonem. Dále novou verzi generování snímků, která bude používat AI model a mělo by snad dosahovat lepší kvality výstupu. Pravděpodobně by také mohlo být vylepšeno samotné upscalování snímků s využitím AI modelu, které je v již vydaném FSR 4 ve své první verzi.
Současně by měla být součástí technika Ray Regeneration, která by zřejmě měla mít podobné fungování jako funkce Ray Reconstruction v DLSS 3.5 od Nvidie, tedy zlepšit kvalitu ray tracingu tím, že se omezí ztráta detailů spojená s upscalingem a denoisingem.
Posledně zmíněná část (Ray Regeneration) zřejmě už je použitá v aktuální verzi hry Call of Duty: Black Ops 7 od Activision. Není jasné, zda jde o finální verzi, která bude i součástí FSR „Redstone“, nebo o nějaký beta test. Na to, jak tato implementace funguje, se podíval například německý web ComputerBase. Hra má později dostat také technologii generování snímků pomocí AI z FSR Redstone. Podpora pro tuto novinku jen na Radeonech RX 9000, ne na starších – minimálně zatím.
Ono odhalení 10. prosince by snad už mělo zahrnovat i ostatní technologie z balíku Redstone. Je možné, že se dozvíme víc i o tom, zda je plánována podpora pro grafiky Radeon generace RX 7000 / RDNA 3. To je ale asi věc, kde se firma odváží něco veřejně říct až v momentě, kdy si bude jistá tím, že FSR 4 a případně Redstone bude na těchto GPU skutečně funkční. Je také možné, že dostanou jen omezenou podporu – například nový upscaling (FSR 4), ale už ne třeba Ray Regeneration a Neural Radiance Caching…