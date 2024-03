Game Pass od Microsoftu nyní podporuje ukrajinskou službu Boosteroid pro streamování her

Uživatelé streamující hry skrze službu Boosteroid mají další důvod k oslavám. Partnerství Boosteroidu s Microsoftem přineslo kýžené ovoce a nyní je možné skrze službu streamovat hry, které jsou součástí předplatného Xbox Game Pass. Podporované jsou nyní také hry, které si hráči zakoupili přes Microsoft Store na Windows.

Podle magazínu Engadget hodlá Microsoft nadále přidávat další hity a oblíbené hry. Ukrajinská služba Boosteroid založená v roce 2016 má nyní více než 4 miliony uživatelů po celém světě, její velký zlom přišel v květnu minulého roku.

V tuto dobu totiž Microsoft uzavřel s touto společností desetiletou smlouvu (stejně jako s Nintendem a Nvidií), aby se pokusil přesvědčit antimonopolní regulátory, že má s Activision Blizzardem čisté úmysly.

Streamování Game Pass titulů skrze Boosteroid není vůbec těžké. Stačí se přihlásit do svého účtu, přejít do knihovny a jako filtr her zvolit Xbox. Poté si stačí vybrat hru, přihlásit se se svým Microsoft účtem s aktivním Game Pass předplatným a můžete začít hrát. Stejný postup platí i pro hry zakoupené skrze Microsoft Store.