Game Pass zdražil předplatné a změnil balíčky. Hráči na protest hromadně ruší předplatné

Herní předplatné Game Pass od Microsoftu se výrazně změnilo – jednotlivé balíčky mají nové názvy i benefity, a především se všechny zdražily. Vše se přitom děje jen měsíc před vydáním Call of Duty: Black Ops 7.
Nové balíčky, nové ceny
S novým názvem přišly dva nižší tarify, které se nyní jmenují Essential a Premium. Zůstává jen nejvyšší balíček Ultimate, pro který by se nový ještě ultimátnější název hledal jen stěží. Všechny tři balíčky kombinují jak možnost hrát hry na PC i Xboxu a také neomezené cloudové hraní.
Základní Essential (původně Core) obsahuje přes 50 her, umožňuje na konzolích hrát online multiplayer a zároveň hráči dostanou herní benefity v Overwatch 2, LOL a Call of Duty: Warzone. Cena je 239 Kč za měsíc, zatímco původní balíček Core stále 149 Kč.
Prostřední tarif Premium nabízí všechny vlastnosti balíčku Essential, ale knihovna čítá přes 200 her. Všechny nové hry spadající pod studia Microsoftu se ve službě objeví do jednoho roku. Hráči využívající streamování z cloudu se budou moci spolehnout na kratší čekací časy v případných frontách. Cena je nastavena na 329 Kč.
Za nejvyšší balíček Ultimate si Microsoft nově účtuje 669 Kč za měsíc. Nabízí knihovnu čítající přes 400 titulů a nové hry ze studií Microsoftu budou k dispozici ihned v den vydání. Součástí jsou rovněž služby EA Play, Ubisoft+ Classics a od listopadu se přidá i Fortnite Crew. Mimo jiné to bude znamenat přístup k battle-passu.
Nové hry a uživatelská bouře
Aby Microsoft mírnil dopady těchto změn, zároveň se zvýšením cen zamířily do Game Passu některé nové tituly. Hráči s nejvyšším balíčkem Ultimate si tak mohou nově zahrát Hogwarts Legacy, všechny díly Assassin’s Creed kromě posledního Shadows, nechybí The Crew 2, nebo Prince of Persia: The Lost Crown.
Ani nové tituly ale nezmírnily bouři, která se po oznámení vyšších cen strhla na sociálních sítích. Ty zaplavily screenshoty a videa zaznamenávající rušení předplatného. Podle některých zpráv dokonce v prvních hodinách došlo k přetížení serverů Microsoftu odbavující správu účtů.
Jakým způsobem nejčastěji hrajete hry?
Uživatelé negativně reagují především na změny týkající se zpřístupňování nových her v den vydání. To se nyní týká pouze nejvyššího tarifu, který přestává být výhodný oproti běžnému nákupu hry. Původně stál 439 Kč a při vydání nového titulu bylo pro mnohé výhodnější na 1–2 měsíce zaplatit Game Pass, než si hru kupovat. Vyšší cena už ale zdaleka nevypadá tak lákavě. Testem nové cenové politiky bude 14. listopad, kdy vychází nové Call of Duty.
Zdroj: Microsoft