Cnews.cz  »  Hry  »  Game Pass zdražil předplatné a změnil balíčky. Hráči na protest hromadně ruší předplatné

Hry

Game Pass zdražil předplatné a změnil balíčky. Hráči na protest hromadně ruší předplatné

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Xbox Game Pass logo Autor: Microsoft
Všechny balíčky nyní umožňují spouštět hry na konzolích i PC.
Z původních balíčků zůstal pouze nejvyšší Ultimate, který je o dvě stovky dražší. Nižší tarify ztratily přístup k nově vydávaným hrám. Nejlevnější tarif nabízí pouze 50 herních titulů.

Herní předplatné Game Pass od Microsoftu se výrazně změnilo – jednotlivé balíčky mají nové názvy i benefity, a především se všechny zdražily. Vše se přitom děje jen měsíc před vydáním Call of Duty: Black Ops 7.

Nové balíčky, nové ceny

S novým názvem přišly dva nižší tarify, které se nyní jmenují Essential a Premium. Zůstává jen nejvyšší balíček Ultimate, pro který by se nový ještě ultimátnější název hledal jen stěží. Všechny tři balíčky kombinují jak možnost hrát hry na PC i Xboxu a také neomezené cloudové hraní.

Nabídka Game Pass

Nová podoba všech balíčku Game Pass

Autor: Matěj Vlk

Základní Essential (původně Core) obsahuje přes 50 her, umožňuje na konzolích hrát online multiplayer a zároveň hráči dostanou herní benefity v Overwatch 2, LOL a Call of Duty: Warzone. Cena je 239 Kč za měsíc, zatímco původní balíček Core stále 149 Kč.

Prostřední tarif Premium nabízí všechny vlastnosti balíčku Essential, ale knihovna čítá přes 200 her. Všechny nové hry spadající pod studia Microsoftu se ve službě objeví do jednoho roku. Hráči využívající streamování z cloudu se budou moci spolehnout na kratší čekací časy v případných frontách. Cena je nastavena na 329 Kč.

[AKTUALIZOVÁNO 26. 9.] Kapesní Xbox od Asusu? Nové konzole ROG Xbox Ally běží na Windows šitém na míru handheldům Přečtěte si také:

[AKTUALIZOVÁNO 26. 9.] Kapesní Xbox od Asusu? Nové konzole ROG Xbox Ally běží na Windows šitém na míru handheldům

Za nejvyšší balíček Ultimate si Microsoft nově účtuje 669 Kč za měsíc. Nabízí knihovnu čítající přes 400 titulů a nové hry ze studií Microsoftu budou k dispozici ihned v den vydání. Součástí jsou rovněž služby EA Play, Ubisoft+ Classics a od listopadu se přidá i Fortnite Crew. Mimo jiné to bude znamenat přístup k battle-passu.

Nové hry a uživatelská bouře

Aby Microsoft mírnil dopady těchto změn, zároveň se zvýšením cen zamířily do Game Passu některé nové tituly. Hráči s nejvyšším balíčkem Ultimate si tak mohou nově zahrát Hogwarts Legacy, všechny díly Assassin’s Creed kromě posledního Shadows, nechybí The Crew 2, nebo Prince of Persia: The Lost Crown.

Ani nové tituly ale nezmírnily bouři, která se po oznámení vyšších cen strhla na sociálních sítích. Ty zaplavily screenshoty a videa zaznamenávající rušení předplatného. Podle některých zpráv dokonce v prvních hodinách došlo k přetížení serverů Microsoftu odbavující správu účtů.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Jakým způsobem nejčastěji hrajete hry?

Zobraz výsledek

Uživatelé negativně reagují především na změny týkající se zpřístupňování nových her v den vydání. To se nyní týká pouze nejvyššího tarifu, který přestává být výhodný oproti běžnému nákupu hry. Původně stál 439 Kč a při vydání nového titulu bylo pro mnohé výhodnější na 1–2 měsíce zaplatit Game Pass, než si hru kupovat. Vyšší cena už ale zdaleka nevypadá tak lákavě. Testem nové cenové politiky bude 14. listopad, kdy vychází nové Call of Duty.

Zdroj: Microsoft

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Také jsem ho dočasně zrušil. Už si to budu kupovat jen na zimu a jinak na ně prdím.3. 10. 2025, 11:52 editováno autorem komentáře
QproTest

Nejnovější

Anketa

Jakým způsobem nejčastěji hrajete hry?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Z našich webů

Dále u nás najdete

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI